Gerucht: ‘Dit zijn de geschikte toestellen van iOS 18 en iPadOS 18’

Welke toestellen krijgen iOS 18? Voor het definitieve antwoord moeten we nog even geduld hebben, maar er zijn wel aanwijzingen welke toestellen de update allemaal krijgen.

Ieder jaar is het weer de grote vraag: kan mijn iPhone de nieuwe grote iOS-update nog aan? Bij nieuwere modellen van vier jaar oud of nieuwer zit je altijd wel goed, maar als je je iPhone al langer hebt en eigenlijk toe bent aan iets nieuws, is het goed om te weten of je oudere iPhone nog de update krijgt. Een privé-account op X (Twitter) heeft een lijst met geschikte toestellen van iOS 18 gedeeld. Deze bron heeft in het verleden vaker buildnummers van toekomstige iOS-updates gelekt, waardoor we enig vertrouwen hebben in deze nieuwe gelekte informatie. Dezelfde bron deelt ook welke iPads mee kunnen naar iPadOS 18.

We hebben goed nieuws, want het lijkt erop dat alle iPhones die momenteel iOS 17 ondersteunen, ook mee kunnen naar iOS 18. Dat betekent dat je goed zit met een iPhone XS of nieuwer (inclusief iPhone XR en iPhone SE 2020 en nieuwer).

Dit zijn alle geschikte iPhones voor iOS 18, zoals het er nu uit ziet:

De afgelopen jaren vielen er telkens meerdere modellen af. Bij iOS 17 vielen bijvoorbeeld de iPhone X en iPhone 8 (Plus) af, terwijl bij iOS 16 de iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus) en de eerste iPhone SE afvielen. Dat er bij iOS 18 dus geen toestellen af lijken te vallen, is goed nieuws na jaren van afvallers.

Hou er wel rekening mee dat mogelijk niet alle functies van iOS 18 op alle toestellen gaan werken, ook al krijgen oudere iPhones de update wel. Zo draait iOS 18 vermoedelijk om veel geavanceerde AI-functies, die mogelijk dus niet (volledig) gaan werken op bijvoorbeeld een iPhone XS. Apple gaat iOS 18 onthullen tijdens de WWDC 2024 en dan horen we ook welke toestellen geschikt zijn.

iPadOS 18 geschikte toestellen

Dezelfde bron laat ook weten welke iPads mee gaan naar iPadOS 18, die tegelijkertijd uitgebracht wordt met iOS 18. In tegenstelling tot bij iOS 18, lijken er bij iPadOS 18 wel toestellen af te gaan vallen. Het gaat dan om de iPad Pro 2017, de iPad 2018 en iPad 2019 die geen update naar iPadOS 18 meer krijgen.

Deze iPads krijgen vermoedelijk wel de update naar iPadOS 18:

Deze modellen lijken dus af te vallen:

Al deze modellen draaien op de A10- of A10X-chip. De modellen die wel ondersteund worden, draaien allemaal op de A12-chip of nieuwer. Onthoud dat toestellen die dit jaar (mogelijk) afvallen, nog wel ondersteund worden met beveiligingsupdates, zelfs nadat iPadOS 18 reeds verschenen is.