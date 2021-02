Wil je wel een iPhone, maar niet de allernieuwste? Dan is er keuze genoeg uit eerdere modellen. Het zijn er zoveel, dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Is het nog wel verstandig om een iPhone 8 aan te schaffen? En hoe lang kan de iPhone XS nog mee? Daar geven we antwoord op in dit artikel! Daarbij maken we onderscheid tussen nieuwe iPhones, refurbished iPhones en tweedehands iPhones kopen.

Check hieronder of deze toestellen in 2021 nog een goede keuze zijn:

Is een oudere iPhone nog goed bruikbaar?

Of een toestel nog goed bruikbaar is, hangt vooral af van de processor en de batterij. Qua snelheid zul je weinig te klagen hebben, maar een oudere processor betekent dat je niet meer zo lang updates krijgt.

Vooral bij de wat oudere exemplaren is het de vraag hoe goed de iPhone-batterij nog is. Koop je een nieuwe iPhone, dan zal de batterij nog in topconditie zijn. Bij een refurbished iPhone mag je er vanuit gaan dat de batterij is vervangen en nog voldoende capaciteit heeft (maar vraag voor de zekerheid even na!). Bij een tweedehands iPhone heb je die zekerheid niet: de batterij kan versleten zijn door jarenlang intensief gebruik. De batterij laten vervangen kan dan een goede investering zijn. Voor een paar tientjes is je toestel weer als nieuw.



De beste keuze voor eerdere toestellen

Wil je geen toestel uit de iPhone 12-serie, dan raden we de volgende modellen aan. We maken daarbij onderscheid in vier groepen: veeleisende gebruikers en pro’s die bijvoorbeeld veel willen fotograferen, mensen met gemiddelde eisen, mensen die een budget iPhone zoeken en mensen die een gebruikt exemplaar prima vinden. Voor elke behoefte en voor elk budget is er wel iets te vinden!

Je bent pro of fotografeert graag → kies de iPhone 11 Pro (Max)

Als je de iPhone 12 Pro iets te duur vindt, zit je met zijn voorganger ook nog steeds erg goed. Je betaalt nu 900 euro voor het instapmodel, terwijl dat vorig jaar nog 1150 euro was. Je mist MagSafe en 5G, maar dit zijn momenteel nog geen noodzakelijke functies.

Je bent gewone gebruiker → kies de iPhone 11

Zoek je een goed toestel en hou je bovendien van vrolijke kleurtjes? Dan zit je goed bij de iPhone 11, die bij Apple nog gewoon in het assortiment zit. Wel loop je dan het OLED-scherm en het nieuwe design mis, maar als je dat niet zo belangrijk vindt kun je met de iPhone 11 weer heel lang vooruit.

Je hebt een beperkt budget → kies de iPhone SE 2020 of iPhone XR

Dit toestel is nog maar een jaar oud en is speciaal bedoeld voor mensen die zuinig op hun toestel zijn en er heel lang mee willen doen. Apple heeft op zoveel mogelijk punten bezuinigd om het toestel zo goedkoop mogelijk te maken, maar de snelle processor zorgt ervoor dat je er nog jarenlang plezier van hebt en nog heel lang kunt updaten.

Je zoekt refurbished of tweedehands → kies de iPhone XS (Max) of iPhone 8

Deze toestellen zijn in ruime mate verkocht waardoor er veel aanbod is van gebruikte toestellen. Bovendien zien ze er nog prima uit. Eventueel kun je ook kijken naar de iPhone XR.

Is de iPhone 11 een goede keuze in 2021?

Introductiejaar: 2019

Nieuw kopen: ja

Refurbished: misschien

Tweedehands: ja

Terwijl je bij de Pro-modellen veel gebruikers ziet die elk jaar updaten, waardoor er een flink aanbod van tweedehands toestellen is, is dat bij de instapmodellen een stuk minder. Veel mensen kopen deze toestellen als investering voor langere tijd: ze gaan het toestel drie of vier jaar gebruiken en zoeken dan pas naar een nieuw model.

Je bent bij de iPhone 11 dan ook vooral aangewezen op nieuwe modellen en bent dan eigenlijk best goed uit. We zagen prijzen van rond de 700 euro en dat is ook de prijs die je voor een iPhone XS betaalt. Dat wordt dus kiezen tussen het OLED-scherm en de luxere behuizing van de XS of de nieuwere componenten in de 11. Zoek je een betaalbaar toestel voor de komende paar jaar, dan is de 11 een prima keuze op de langere termijn.

Is de iPhone 11 Pro (Max) in 2021 een verstandige keuze?

Introductiejaar: 2019

Nieuw kopen: ja

Refurbished: misschien

Tweedehands: ja

De iPhone 11 Pro (Max) is niet meer in het assortiment bij Apple, maar is nog wel verkrijgbaar bij diverse aanbieders. We raden aan om te wachten tot je een goede deal tegenkomt voor dit toestel, want die zijn er regelmatig. Hou echter wel rekening met de minpunten: dit is een voormalig high-end toestel, dat weliswaar wat in prijs is gedaald, maar je betaalt er toch nog best een hoop geld voor. Dan is het jammer dat je nieuwe functies zoals 5G en MagSafe moet missen. Ook is het jammer dat dit toestel nog het ‘oude’ design heeft.

Wat prestaties betreft is de (Max) echter een prima keuze en je kunt ook zeker nog tot 2025 op updates rekenen. Dit is een goede keuze als je een goede camera zoekt en de modellen uit de iPhone 12-serie te duur of te beperkt vindt. De gewone iPhone 12 (dus niet de Pro) kost ook rond de 900 euro, maar is qua camera net iets minder.

Als refurbished iPhone zul je dit toestel nog niet zoveel aantreffen, dus je bent aangewezen op de tweedehands markt via particulieren. De batterij is nog prima en je bespaart een hoop ten opzichte van de prijs die de originele eigenaar heeft betaald.

Nu nog een iPhone XR kopen, is dat verstandig?

Introductiejaar: 2018

Nieuw kopen: ja

Refurbished: ja

Tweedehands: ja

Voor rond de 500 euro haal je een iPhone XR in huis, een toestel dat eigenlijk maar twee nadelen heeft: er zit maar één cameralens achterop en er zit nog een LCD-scherm in. Voor mensen die veel films kijken oogt OLED net iets mooier. Andere functies die je ten opzichte van de nieuwste modellen misloopt zijn 5G, MagSafe en dergelijke, maar echt belangrijk is dat anno 2021 nog niet. Dit was het eerste toestel met Haptic Touch, een techniek die later op alle andere iPhones werd ingevoerd.

De iPhone XR zit nog steeds in het assortiment bij Apple, wat wel aangeeft dat het toestel volgens de fabrikant nog prima een tijdje mee kan. We raden echter af om rechtstreeks bij Apple te kopen, want bij webwinkels vind je veel scherpere prijzen. Met een refurbished exemplaar kun je nog eens zo’n 100 euro extra besparen. De iPhone XR is een instapmodel maar zo voelt het niet dankzij de de glazen achterkant en de aluminium behuizing. Een prima keuze wat ons betreft.

Is de iPhone XS (Max) nog bruikbaar in 2021?

Introductiejaar: 2018

Nieuw kopen: nee

Refurbished: ja

Tweedehands: ja

Voor een nieuwe iPhone XS betaal je rond de 700 euro, nog een behoorlijke prijs voor een toestel dat alweer drie jaar oud is. De A12-chip die erin zit is snel genoeg voor allerlei toepassingen zal ook nog wel een tijdje updates krijgen, maar voor hetzelfde geld kun je ook een iPhone 11 in huis halen, die iets nieuwer is. Je mist dan wel het OLED-scherm, maar op de langere termijn heb je er langer plezier van.

Als refurbished of tweedehands toestel is de iPhone XS (Max) echter een prima keuze. De accu is vaak nog erg goed, de camera heeft extra’s zoals Smart HDR en een telefotolens om je onderwerp dichterbij te halen. Dit werkt echter het beste in omgevingen met veel licht, want een nachtmodus zoals op de nieuwere toestellen heb je niet.

Eigenlijk is de iPhone XS (Max) een prima toestel voor wie krap bij kas zit en toch iets zoekt met een premium uitstraling. Maar check wel goed of je voor hetzelfde geld niet een iets nieuwer model kunt krijgen.

Is de iPhone X in 2021 nog een aanrader?

Introductiejaar: 2017

Nieuw kopen: misschien

Refurbished: ja

Tweedehands: ja

De iPhone X was het jubileumtoestel, waarmee Apple het tienjarige bestaan van de iPhone vierde. Hij oogstte veel bekijks, maar was ook snel weer vergeten. Een jaar later haalde Apple ‘m alweer uit de schappen. Hij is daardoor maar heel kort op de markt geweest en er zijn relatief weinig exemplaren in omloop. Daardoor is dit toestel wat minder goed terug te vinden in het refurbished en het tweedehands circuit. Nieuw kun je de iPhone X nog wel vinden, maar voor absurde prijzen. Niet doen dus.

Het grootste probleem dat we met de iPhone X hebben is dat er een A11-chip in zit, die waarschijnlijk over twee jaar geen updates meer krijgt. Kun je voor hetzelfde geld een iPhone XS vinden, dan zouden we die eerder aanraden. Qua prestaties en camera’s is er weinig aan te merken op de iPhone X: heb je er eentje dan kun je er nog prima een tijdje mee vooruit. Maar wil je er eentje kopen en zoek je iets met het premium uiterlijk van staal, dan raden we eerder de iPhone 11 Pro aan.

Is een iPhone 8 (Plus) kopen in 2021 nog verstandig?

Introductiejaar: 2017

Nieuw kopen: nee

Refurbished: ja

Tweedehands: ja

De iPhone 8 heeft het niet altijd makkelijk gehad. Het toestel verscheen in het jubileumjaar van de iPhone X en kreeg daardoor een stuk minder aandacht. Tegenwoordig is de iPhone 8 ook een beetje een ondergeschoven kindje geworden, omdat de huidige iPhone SE erop gebaseerd is, maar nieuwere componenten bevat.

Toch kan de iPhone 8 een prima keuze zijn. De brede schermranden zijn misschien niet zo mooi, maar je ziet ze ook nog steeds bij de iPhone SE. De A11-processor is ook niet de nieuwste, maar kan nog prima alledaagse taken aan, ook als voor de wat zwaardere apps. Met software-optimalisaties heeft Apple ervoor gezorgd dat de iPhone 8 anno 2021 ook nog steeds vlot aanvoelt. Wie veel wil fotograferen kiest de iPhone 8 Plus met dubbele camera. Je mag verwachten dat deze toestellen nog tot ongeveer 2023 software-updates krijgen.

Nieuw kopen raden we alleen aan als je een écht goede deal kunt vinden – en daar wringt nou net het probleem. Je betaalt meer dan 400 euro voor een nieuw exemplaar terwijl je voor hetzelfde geld een SE 2020 in huis haalt. Die heeft een A13 Bionic-chip en krijgt zeker nog vijf jaar updates. Bovendien heeft de SE net iets meer, zoals een betere camera, dualsim en het toekomstbestendige WiFi 6. Bekijk onze iPhone 8 vs iPhone SE vergelijking om te zien welke bij jou past. Met tweedehands en refurbished exemplaren kun je nog wel een goede deal scoren – mits de batterij is vernieuwd.

Moet je in 2021 nog een iPhone 7 (Plus) kopen?

Introductiejaar: 2016

Nieuw kopen: nee

Refurbished: misschien

Tweedehands: misschien

Het is bijna niet te geloven, maar de iPhone 7 ligt nog steeds als nieuw toestel in de winkel bij aanbieders zoals MediaMarkt en Belsimpel. We raden echter af om deze nog nieuw te kopen. Voor dezelfde prijs van rond de 400 euro haal je namelijk een iPhone SE 2020 in huis, die nog maar kort op de markt is en nog zeker vijf jaar updates krijgt. Bij de iPhone 7 is dat laatste onzeker; we denken dat de ondersteuning na 2022 wel stopt.

De iPhone 7 Plus was het eerste toestel met een dubbele camera en portretfunctie. Als je van fotograferen houdt kan dit een goede keuze zijn ten opzichte van de gewone 7.

Voor dagelijks gebruik is de iPhone 7 nog steeds snel genoeg, als je niet te hoge eisen stelt. Wil je daarom toch de iPhone 7, kies dan liever voor een refurbished exemplaar, want daarvoor betaal je ongeveer de helft ten opzichte van de nieuwprijs. Let er dan wel op dat de batterij is vernieuwd, want na jarenlang intensief gebruik kan er behoorlijk wat slijtage zijn opgetreden. Bij de grote providers is de iPhone 7 niet meer verkrijgbaar.

Is een iPhone SE 2016 nog een goede keuze?

Introductiejaar: 2016

Nieuw kopen: nee

Refurbished: nee

Tweedehands: nee

Wat voor de iPhone SE 2016 geldt, is ook van toepassing op de iPhone 6s die we hieronder bespreken. Beide hebben namelijk dezelfde technische basis, maar een iets ander uiterlijk. De iPhone SE 2016 had nog het hoekige design met platte zijkanten. En het leuke is: dat design is anno nu weer helemaal terug in de iPhone 12-serie.

Kijk je echter verder dan het uiterlijk, dan is de iPhone SE 2016 een mindere keuze. Dit toestel zal waarschijnlijk geen update meer krijgen naar iOS 15 en blijft dan qua functionaliteit steken in het verleden. Heb je dit toestel al in bezit, dan kun je het nog rustig een tijdje blijven gebruiken, totdat je het gevoel hebt dat je echt aan een nieuwe toe bent.

Ben je op zoek naar een ander toestel, kies dan liever voor de iPhone XR of de iPhone SE uit 2020.

Is de iPhone 6s een goede keuze in 2021?

Introductiejaar: 2015

Nieuw kopen: nee

Refurbished: nee

Tweedehands: nee

De iPhone 6s heeft nog een update gekregen naar iOS 14, maar staat op de nominatie om af te vallen bij de volgende updateronde naar iOS 15. Voor mensen die hun toestel nauwelijks gebruiken hoeft dat geen probleem te zijn. Heb je nog een iPhone 6s en ben je er tevreden over, dan kun je dit toestel gewoon blijven gebruiken. We raden af om er nog eentje te kopen.

Dit toestel is meer dan vijf jaar oud en voelt nog steeds vrij vlot aan, maar zware apps en games kun je er beter niet op gebruiken. Voor het kijken van films kun je beter een toestel met een groter scherm gebruiken, want 4,7-inch komt voor huidige maatstaven vrij klein over. Voor dagelijks fotograferen is de camera ook nog erg geschikt.

Je kunt de iPhone 6s niet meer nieuw kopen, maar alleen als refurbished iPhone voor iets meer dan 100 euro. We raden echter af om er eentje te kopen, tenzij je een heel specifieke toepassing voor ogen hebt, zoals een reservetoestel waarmee oma in noodgevallen kan bellen. Je kunt er ook nog gewoon WhatsApp of iMessage op gebruiken. Toch zou je ook eens naar de iPhone SE 2016 kunnen kijken, want die is technisch vrijwel hetzelfde en is veel langer op de markt geweest, waardoor er veel meer tweedehands exemplaren in omloop zijn.

