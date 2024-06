Apple heeft verschillende verbeteringen voor de Dagboek-app in petto. In dit artikel lichten we de nieuwe functies voor de Dagboek-app in iOS 18 toe. Ze moeten het eenvoudiger en leuker maken om je dagboek bij te houden.

De Dagboek-app werd geïntroduceerd als onderdeel van iOS 17. Met slimme suggesties moet het opschrijven van je gedachtes en herinneringen laagdrempeliger worden dan met een traditioneel dagboek. In iOS 18 doet Apple er een schepje bovenop.

#1 Houd je gemoedstoestand bij met je dagboek

Je kunt al langer via de Gezondheid-app je gemoedstoestand bijhouden. Dit kan handige inzichten geven over je humeur en gevoelens, maar het is natuurlijk logisch dat je dit met je dagboek moet kunnen koppelen. Hierin schrijf je immers ook over hoe je je voelt. Die koppeling is vanaf iOS 18 mogelijk.

Gemoedstoestand vastleggen in de Dagboek-app

Tijdens het schrijven kun je nu je gemoedstoestand en de oorzaak toevoegen. Dit is een nieuwe knop in de rij boven je toetsenbord. Hier vind je ook de mogelijkheid om een afbeelding, geluidsopname of iets anders toe te voegen aan de tekst.

#2 Houd je doelen bij

Sommige mensen worden gemotiveerd van hun eigen prestaties bijhouden en verbeteren. Ook kan het motiverend werken om je eigen werk in statistieken te zien. Daarom kun je deze informatie vanaf iOS 18 inzien. Op de hoofdpagina vind je informatie over hoeveel woorden je al hebt geschreven en op hoeveel dagen je iets te melden had. Er is ook een nieuwe inzichtpagina met meer statistieken en records.

Dagboek-vernieuwingen in iOS 18

#3 Eenvoudiger zoeken en filteren

Op de bovenstaande afbeelding zie je rechts een nieuwe manier van zoeken in de Dagboek-app. Als je je schrijfsels over een bepaalde plaats wil bekijken, kun je dat nu veel sneller vinden. Je hoeft dus niet te weten wanneer het precies plaatsvond. In de resultaten vind je een kort stukje tekst met eventuele foto’s zodat je snel herkent of het de juiste is.

#4 Nieuw Dagboek-widget

Vind je het lastig om inspiratie te vinden voor je dagboek, vergeet je simpelweg dat het er is, of houd je graag een oogje op je records? Dan zijn deze widgets voor jou. De interactieve widgets stellen je willekeurige vragen. Vind je ‘m niks? Dan kun je gewoon vanuit het widget een nieuwe oproepen. Je kunt ook meteen gaan schrijven.

Dagboek-app widgets in iOS 18

Naast widgets voor je beginscherm heeft de Dagboek-app vanaf iOS 18 ook nieuwe knoppen om aan je toegangsscherm toe te voegen.

