Wat is er nieuw voor HomeKit en de Woning-app in iOS 18? De Woning-app werkt straks met een nieuw type product, er komen verbeteringen voor gasten, nieuwe mogelijkheden op de Apple Watch en meer nieuws voor HomeKit-gebruikers.

HomeKit-fans keken reikhalzend uit naar wat iOS 18 voor HomeKit en de Woning-app te bieden zou hebben. Er zijn namelijk nogal wat wensen voor allerlei nuttige verbeteringen. Maar tot teleurstelling van velen bleef het tijdens de WWDC-presentatie nogal stil als het om HomeKit en de Woning-app gaat. Toch zijn er meerdere nieuwe functies voor de Woning-app en HomeKit in iOS 18 onderweg, waaronder ondersteuning voor een nieuw type apparaat, nieuwe widgets voor de Apple Watch met watchOS 11 en meer. Dit is wat er nieuw is voor HomeKit in iOS 18 en de andere updates.

#1 Robotstofzuigers bedienen via de Woning-app

Misschien wel de meest handige verbetering voor de Woning-app en HomeKit, is ondersteuning voor robotstofzuigers. Al jaren willen gebruikers van robotstofzuigers deze via Siri en de Woning-app bedienen, maar dat was nog niet mogelijk. Sommige fabrikanten bouwden wel ondersteuning in voor Siri Shortcuts om via Siri wat bedieningmogelijkheden te bieden, maar bediening vanuit de Woning-app zat er niet bij. Met iOS 18 kun je een robotstofzuiger aan- en uitzetten, wisselen van schoonmaakmodus (bijvoorbeeld dweilen of zuigen) en de oplaadstatus bekijken in de Woning-app. Bovendien kun je de robotstofzuiger meenemen in je automatisering. Je kan ook aan Siri vragen om bijvoorbeeld te stofzuigen in de woonkamer.

Het is nog niet bekend welke merken robotstofzuigers te gebruiken zijn in de Woning-app. We verwachten in ieder geval dat robotstofzuigers die werken met Matter geschikt zijn.

#2 Gasttoegang voor bepaalde accessoires

Je kan al jaren andere mensen uitnodigen om je accessoires in HomeKit te bedienen, wat vooral handig is voor al je huisgenoten, partner of kinderen. Maar soms wil je iemand tijdelijk toegang geven tot je huis. Daar komt nu een nieuwe optie voor genaamd gasttoegang. Dit werkt echter alleen met bepaalde accessoires, namelijk deursloten, alarmsystemen en garagedeuren. Je kunt dan een schema aanmaken waarmee je bepaalt wanneer iemand toegang heeft. De toegang geldt ook alleen als diegene bij het huis aanwezig is, dus bediening op afstand is niet mogelijk.

Voor het aanmaken van zo’n schema, heb je wel een Matter-deurslot nodig dat ondersteuning biedt voor dergelijke schema’s. Bovendien moet het deurslot ondersteuning bieden voor huissleutels in Wallet of het invoeren van een pincode op een keypad, die herkend wordt door HomeKit.

#3 Slimme sloten automatisch openen met Ultra-Wideband

De Woning-app en HomeKit krijgen in iOS 18 ook ondersteuning voor deursloten met Ultra-Wideband. Daardoor kan de deur automatisch ontgrendeld worden als je dichtbij het slot bent, zonder dat je zelf iets hoeft te doen. Op dit moment kun je een deur wel automatisch laten openen, maar dat gaat op basis van gps en moet je vaak zelf nog bevestigen (vanwege veiligheidsredenen). Met ondersteuning voor Ultra-Wideband-deursloten ziet het slot wanneer je binnen een paar meter van het slot verwijderd bent en heb je dus sneller toegang.

Het is daarmee vergelijkbaar met autosleutels in Wallet die werken via Ultra-Wideband, zoals bij sommige BMW’s het geval is. De auto ziet wanneer je als gebruiker in de buurt bent en zal automatisch ontgrendelen, zonder dat je je iPhone of Apple Watch bij het slot hoeft te houden. Dit werkt vanaf iOS 18 dus ook met dergelijke deursloten. Er zijn op dit moment nog een deursloten voor HomeKit of Matter die met Ultra-Wideband uitgerust zijn.

#4 Meer apparaten te bedienen in HomeKit-apps van derden

Met ingang van iOS 18 opent Apple de deuren voor meer accessoires voor HomeKit-apps van derden. Er zijn talloze HomeKit-apps waarmee je ook je accessoires kan bedienen, als alternatief voor Apple’s eigen Woning-app. De Eve-app is daar een goed voorbeeld van, waar ook meer mogelijk is qua automatiseringen. Maar momenteel verschijnen nog niet alle accessoires uit de Woning-app ook in dergelijke alternatieve HomeKit-apps. Met ingang van iOS 18 kunnen tv’s, speakers en routers die in de Woning-app staan, ook gebruikt worden in apps van derden.

#5 Widgets voor Woning-app op Apple Watch

In watchOS 11 voegt Apple voor de Woning-app widgets toe op de Apple Watch. In de slimme stapel op de Apple Watch kun je zowel scènes als individuele accessoires als widget toevoegen, zodat je ze vanaf daar meteen kan in- of uitschakelen. De widgets zijn namelijk ook interactief, dus je hoeft dan niet meer de Woning-app te openen om bijvoorbeeld snel een scène te activeren.

#6 Stroomverbruik van je woning bekijken (in de VS)

In de VS heeft de Woning-app al een Energy-knop waarmee je kan zien wanneer stroom in jouw regio schoner of juist minder schoon is. Deze functie wordt verder uitgebreid, maar ook alleen in de VS. Vanaf iOS 18 kunnen sommige gebruikers van bepaalde nutsbedrijven het energieverbruik van hun woning zien in de Woning-app. Je ziet precies hoeveel stroom er per dag verbruikt is en tegen welk tarief.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.