De Wallet-app is al sinds jaar en dag de thuishaven van Apple Pay, dus de twee gaan hand in hand. Met je pinpas in Wallet kun je betalen in winkels en online, terwijl je met kaartjes en tickets toegang kan krijgen tot evenementen zoals de bioscoop, concerten en festivals. In iOS 18 en macOS Sequoia zijn er voor beide vlakken handige vernieuwingen op komst. Zo kun je Apple Pay op meer plekken op de desktop gebruiken en krijgen sommige kaartjes in de Wallet-app een nieuwe look mét meer info. Dit is er nieuw voor Wallet en Apple Pay in iOS 18.

#1 Apple Pay op de desktop in elke browser

Als een webshop Apple Pay aanbiedt, werkt dat momenteel nog alleen in Safari. Safari is de enige browser die Apple Pay herkent, waarna je rechtstreeks op de Mac of via de iPhone kan afrekenen. Apple Pay online is handig, omdat het snel werkt en veilig is. Het is een stuk praktischer dan bijvoorbeeld iDEAL, waarbij je de betaling weer moet overnemen met de app van je bank of in moet loggen met je gegevens. Vanaf iOS 18 werkt Apple Pay vanaf het web vanuit elke browser, dus niet alleen Safari. In bijvoorbeeld Chrome (zelfs op Windows) verschijnt een Apple Pay-knop. Klik je daarop, dan verschijnt er een code die je kan scannen met de iPhone. Daarna kun je de betaling afronden op je iPhone.

Beheerders van webshops moeten wel de nieuwste versie van de Apple Pay SDK ondersteunen. In Apple’s WWDC-sessie wordt meer uitgelegd over de technische kant van deze functie.

#2 Meer info op geschikte toegangstickets

Als je naar een concert gaat en je het toegangskaartje kan toevoegen aan de Wallet-app, heb je hem altijd bij de hand. Vanaf iOS 18 en watchOS 11, krijgen geschikte toegangstickets meer info. Deelnemende partijen (waaronder Ticketmaster) kunnen op dergelijke opnieuw ontworpen toegangskaartjes meer info tonen, maar ook aanvullende informatie verstrekken. Zo is er bijvoorbeeld een koppeling naar Apple Kaarten, om meer info te krijgen over de locatie. Ook kunnen beheerders van toegangskaartjes een event guide toevoegen, met meer informatie over het desbetreffende concert of event. Er zijn ook koppelingen mogelijk met andere Apple-apps, zoals de Weer- of Muziek-app. Zo krijg je bijvoorbeeld een bijpassende afspeellijst voor je aankomende concert.

Dergelijke toegangskaartjes verschijnen als Live Activiteit op het toegangsscherm van je iPhone, maar ook in de slimme stapel op de Apple Watch. De praktische info, zoals bijvoorbeeld je stoelnummer, verschijnt dan meteen op je scherm.

#3 Apple Pay-betalingen met rewards en termijnen

Deze verbetering is vooral in de VS handig, omdat daar veel gewerkt wordt met rewards van bijvoorbeeld creditcards. Je kan deze rewards ook gebruiken om met Apple Pay te betalen. Als een bank leningen ondersteund (bijvoorbeeld door gespreid te betalen), kan dat ook gebruikt worden met Apple Pay. Banken in Spanje, Australië, Verenigd Koninkrijk en de VS gaan betaaltermijnen met geschikte betaalkaarten ondersteunen. Mede daarom stopt Apple in de VS met de functie Apple Pay Later, omdat deze nieuwe implementatie op meer plekken wereldwijd werkt en de functie meer in handen ligt van kaartverstrekkers dan bij Apple zelf.

#4 In de VS: Tap to Cash, Apple Card-data en meer

Voor de VS heeft Apple nog een aantal andere nieuwe functies voor Apple Pay in het verschiet. Met Tap to Cash kunnen gebruikers van Apple Cash onderling betalingen naar elkaar sturen door twee iPhones bij elkaar te houden. Het lijkt daarmee op Tap to Pay, maar in plaats van een betaling tussen een winkel en een koper, is het een onderlinge betaling tussen gebruikers. Een soort Tikkie dus, maar dan zonder codes scannen of inloggen met je bank. Omdat Apple Cash alleen in de VS werkt, hebben we hier in Nederland helaas niks aan.

Daarnaast kunnen budgetteringsapps toegang krijgen tot gegevens van de Apple Card, Apple Cash en de spaarrekeningen die Apple zelf in de VS aanbiedt. Tot slot wordt het mogelijk om eenvoudiger een nieuwe kaart toe te voegen, simpelweg door deze via NFC te scannen. Het is de verwachting dat dat niet in Nederland zal werken.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.