Geruchten wijzen erop dat Safari in iOS 18 een nieuwe 'browsing assistant'-functie krijgt. Maar wat dit precies in houdt, is nog de vraag. Mogelijk speelt AI hierin een rol.

Het is de verwachting dat Apple in iOS 18 weer nieuwe functies voor Safari heeft, zoals eigenlijk ieder jaar wel het geval is bij de grote iOS-, iPadOS- en macOS-updates. Dit jaar gaat Apple mogelijk nieuwe AI-functies aan Safari toevoegen en een nieuw gerucht over een functie genaamd ‘browsing assistant’ gooit nog extra olie op het vuur.

Safari in iOS 18: ‘Browsing assistant-functie’

De mogelijke nieuwe functie werd ontdekt door Nicolás Álvarez, die in de code van diverse systemen zit rond te neuzen. Hij ontdekte daarin twee functies die mogelijk in iOS 18 komen: de ‘encrypted visual search’ en dus de ‘Safari browsing assistent’. Apple heeft al diverse visual search-functies, waaronder Visual Lookup en diverse visuele zoekfuncties in Spotlight. De naam van deze nieuwe versie doet vermoeden dat er sprake is van extra encryptie.

De nieuwe functie Safari browsing assistent roept meer vragen op. De bron zegt niet te weten wat deze mogelijke nieuwe Safari-functie in iOS 18 precies betekent. Wel weten we dat Apple met iOS 18 veel nieuwe AI-functies gaat introduceren. AI zal een belangrijke rol spelen op de WWDC, waar ook iOS 18 onthuld gaat worden. Het woordje ‘assistent’ doet vermoeden dat Safari ook een extra slimme browsingfunctie krijgt. Er zijn al meerdere browsers die AI-functies ingebouwd hebben. Eerder dit jaar kondigde Google bijvoorbeeld nog drie nieuwe AI-functies voor Chrome aan.

Wellicht dat de nieuwe ‘browsing assistant’ in Safari je helpt om automatisch je tabbladen te ordenen, zodat browsen overzichtelijker wordt. Op dit moment is dat slechts speculatie. Voor het definitieve antwoord zullen we moeten wachten tot en met de WWDC 2024, die op 10 juni van start gaat. Check ook ons artikel over mogelijke nieuwe iOS 18-functies die al gelekt zijn.