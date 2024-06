Wat is er nieuw voor CarPlay in iOS 18? In dit artikel lees je alles wat Apple toegevoegd heeft aan CarPlay in iOS 18 én wat er in de toekomst nog komen gaat.

Alweer twee jaar geleden onthulde Apple tijdens de WWDC 2022 de volgende generatie CarPlay, maar op de weg zul je nog steeds geen auto tegenkomen die daarmee rondrijdt. Nu heeft Apple een update gegeven over de status van de volgende generatie CarPlay, terwijl er tegelijkertijd ook wat aardige nieuwe functies voor de huidige versie van CarPlay in iOS 18 zitten. In deze round-up zetten we al deze verbeteringen op een rij.

#1 Nieuwe functies voor toegankelijkheid: kleurfilters en meer

Apple kondigde al in mei de eerste nieuwe toegankelijkheidsfuncties van iOS 18 aan en daarin zitten ook nieuwe mogelijkheden voor CarPlay. In de Instellingen-app in CarPlay is een nieuw onderdeel toegevoegd voor Toegankelijkheid, waar je drie nieuwe instellingen vindt: Kleurfilters, Stembediening en Geluidsherkenning. Met de kleurfilters pas je de weergave van het CarPlay-scherm aan. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor zwart-wit of om bepaalde kleuren er uit te laten springen. Dit zal vooral van pas komen voor mensen die moeite hebben met het zien van bepaalde kleuren.

Stembediening geeft je de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van CarPlay met je stem te bedienen, bijvoorbeeld het bedienen van apps. Stembediening bestaat al jaren op andere Apple-apparaten, maar vindt nu dus zijn weg naar CarPlay. Datzelfde geldt voor de geluidsherkenning. CarPlay kan een melding op het scherm tonen als het systeem bijvoorbeeld een sirene herkent. Dat is vooral handig voor mensen die slechthorend zijn. Het is een extra visuele indicator voor belangrijke geluiden om je heen.

#2 Beheer de stille modus met CarPlay

In de Instellingen-app van CarPlay in iOS 18 is nog een nieuw onderdeel opgedoken: Geluiden. Bij dit menu kun je CarPlay zo instellen dat de stille modus van je apparaat genegeerd wordt. Staat je iPhone altijd op stil, maar wil je wel geluiden van inkomende berichten en telefoontjes horen als je iPhone met CarPlay verbonden is? Dan kan je dat nu via deze instelling aanpassen. Of juist anders, door de stille modus in te schakelen zodra je je iPhone verbindt.

#3 Vernieuwde Berichten-app

De Berichten-app is in CarPlay op een aantal punten vernieuwd. In de lijst met gesprekken zie je nu voor alle namen de contactfoto. Dit was al het geval voor je favorieten in de Telefoon-app, maar is nu ook zichtbaar in de Berichten-app. Dat maakt het makkelijker om gesprekken te herkennen, omdat je aan de contactfoto sneller ziet met wie het gesprek is dan wanneer je alleen de naam in tekst ziet staan.

De foto’s van contacten vertalen zich ook naar binnenkomende meldingen in CarPlay. Net als op de iPhone zie je voortaan de foto van het contact in de melding op het scherm staan.

We hadden het in het begin al even over de volgende generatie CarPlay. Apple zegt nog steeds dat de eerste auto’s met ondersteuning voor dit nieuwe CarPlay-systeem in 2024 op de markt verschijnen. Tijdens twee sessies heeft Apple iets meer achtergrond info gegeven over de mogelijkheden en de technische details. Meer over het design vind je in deze sessie, terwijl deze sessie meer uitlegt over de achterliggende architectuur.

Apple heeft ook wat nieuwe beelden getoond van verschillende setups van de nieuwe generatie CarPlay. Of je nou een groot display in je auto hebt of dat je gehele dashboard uit beeldschermen bestaat: de nieuwe generatie CarPlay past zich daarop aan. Er zijn ook nieuwe apps binnen dit systeem waarmee je voertuiginstellingen kan wijzigen (denk aan de audio, de rijmodus, rij-assistentie en algemene instellingen) en er is een Climate-app waarmee je alles regelt omtrent de ventilatie en verwarming in je auto. Ook is er ondersteuning voor achteruitrijcamera’s.

Voor elektrische auto’s kan de volgende generatie CarPlay meldingen laten zien als het opladen afgerond is en er is zelfs een mogelijkheid om je op de hoogte te houden van software-updates aan je auto via het CarPlay-systeem.

Het is op dit moment nog steeds onduidelijk welke auto’s precies welke nieuwe functies van het vernieuwde CarPlay-systeem ondersteunen. Porsche en Aston Martin hebben wel al aangegeven de nieuwe generatie CarPlay te ondersteunen en hebben een preview gegeven, al is nog onduidelijk wat er bij hen precies wel en niet werkt.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.