Vragen over iOS 16? Hier vind je de antwoorden!

Zodra Apple een nieuwe grote iOS-update aankondigt, duiken er altijd meteen een aantal vragen op. Wanneer kan ik iOS 16 downloaden? Is mijn iPhone geschikt voor iOS 16? En wat verandert er allemaal voor mij? Wat als ik de nieuwe functies niet wil? Antwoorden op deze en vele andere vragen vind je in deze uitgebreide iOS 16 FAQ!

#1 Wat is iOS 16?

We beginnen deze iOS 16 FAQ met de meest voor de hand liggende vraag: wat is iOS 16 eigenlijk? iOS 16 is de eerstvolgende grote update die Apple gaat uitbrengen voor de iPhone. Ieder najaar brengt Apple een grote nieuwe update uit, met een nieuw versienummer en talloze grote en kleine verbeteringen en nieuwe functies. De update komt gratis beschikbaar voor iedereen met een geschikt toestel. Het verandert op een aantal manieren hoe je je iPhone gebruikt, maar veel blijft ook hetzelfde. De update zal ook standaard geïnstalleerd zijn op de nieuwste 2022 iPhones, die ook in het najaar verschijnen.

#2 Wanneer komt iOS 16?

Apple heeft de volledige releasedatum van iOS 16 nog niet officieel bekendgemaakt. Het enige wat Apple tot nu toe gezegd heeft, is dat de update in het najaar komt. Maar waar we bijna wel vanuit kunnen gaan, is dat de update ergens in september beschikbaar komt. Dat is de afgelopen tien jaar ook telkens het geval geweest. Je leest er meer over in ons aparte artikel over de iOS 16-datum.

#3 Ik wil nu al installeren, kan dat?

Op dit moment kunnen alleen ontwikkelaars de beta van iOS 16 installeren. Ontwikkelaars zijn de makers van apps, die een betaald account hebben bij Apple en de update kunnen testen om Apple te helpen om foutjes eruit te halen en nieuwe functies te verbeteren aan de hand van feedback. Ook kunnen ze met de beta hun eigen apps testen en de nieuwe functies implementeren.

Vanaf juli is het ook mogelijk voor publieke testers om de beta te installeren. Je kunt hiermee vroegtijdig aan de slag met de versie, maar omdat de update nog niet af is, krijg je wel te maken met foutjes en andere betaproblemen. Maar we adviseren altijd om een beta niet op je dagelijkse toestel te installeren.

Wil je geen risico’s nemen, dan moet je dus wachten tot later dit jaar.

#4 Voor welke toestellen verschijnt iOS 16?

iOS 16 komt beschikbaar voor veel toestellen, maar er vallen er ook veel af:

Je leest er meer over in ons artikel over geschikte iPhones voor iOS 16.

#5 Welke update krijgt de iPad?

Net als de afgelopen drie jaar, krijgt de iPad dit jaar zijn eigen update in de vorm van iPadOS 16. Deze bevat voor een groot deel dezelfde functies als iOS 16, maar ook nog een paar extra iPad-gerelateerde verbeteringen. Wil je meer lezen over iPadOS 16, lees dan onze uitlegpagina.

#6 Wat is er nieuw in iOS 16?

iOS 16 bevat veel nieuwe functies, maar dit zijn de belangrijkste:

In ons overzicht van de beste iOS 16 functies vind je nog veel meer handige verbeteringen die het meeste opvallen. Daarnaast zijn er nog veel meer kleinere ontdekkingen in iOS 16, oftewel kleine wijzigingen die het besturingssysteem net wat beter maken.

#7 Wat gaat er allemaal veranderen in iOS 16?

Hoewel veel apps extra functies krijgen, vinden we de grootste veranderingen in het toegangsscherm in iOS 16. Meteen na het installeren van de update, zul je merken dat er veel veranderd is. Het tijdstip is een stuk groter en de meldingen verschijnen standaard onderaan in plaats van bovenaan. Dat kan in het begin best even wennen zijn, maar het is wel iets waar je aan zult moéten wennen als je je iPhone up-to-date wil houden met de nieuwste functies.

Heb je een smart home en gebruik je HomeKit, dan merk je dat de Woning-app in iOS 16 helemaal vernieuwd is. Het nieuwe design zorgt ervoor dat je accessoires net even op een andere plek staan dan je gewend bent. Wij vinden het in ieder geval wel een verbetering.

#8 Werken alle functies op mijn iPhone?

Als je één van de nieuwere iPhones hebt, werken alle functies van iOS 16 op jouw toestel. Is je toestel al wat ouder, dan ontbreken sommige functies mogelijk. Zo is er een reeks functies die een A12-chip vereisen (in de iPhone XS of nieuwer), waardoor je de functies dus niet op bijvoorbeeld de iPhone 8 vindt. In ons aparte artikel lees je welke functies van iOS 16 niet op oudere toestellen werken.

#9 Ben ik verplicht de functies te gebruiken?

Tot op zekere hoogte niet. Als je de nieuwe mogelijkheden van iMessage, de Mail-app of de Focus-modus niet wil gebruiken, hoeft dat niet. Maar sommige functies kom je niet omheen. Dat geldt met name voor het nieuwe toegangsscherm. Toegegeven: als je geen widgets op je toegangsscherm wil zetten of een van de fancy achtergronden wil gebruiken die Apple meelevert (zoals Astronomie of Weer), dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar het nieuwe grote lettertype voor de klok en de meldingen die onderaan verschijnen in plaats van bovenaan, zijn niet uit te schakelen. Daar krijgt iedereen die iOS 16 installeert dus mee te maken, of je dat nu wil of niet. Je kunt wel bepaalde instellingen aanpassen (zoals de weergave van meldingen op het toegangsscherm), maar in de basis ziet het er wel anders uit dan in iOS 16.

Anderzijds: als je alle verbeteringen echt niet wil, kun je zo lang als je wil op iOS 15 blijven. Apple verplicht je niet om je iPhone te updaten als je dat niet wil.

#10 Wordt mijn toestel trager en hoe zit het met de batterij?

Of jouw iPhone trager wordt na het updaten naar iOS 16, is nu nog lastig te zeggen. Over het algemeen zijn de reacties onder betatesters best positief. Maar hoe dat voor de definitieve versie zal zijn zodra de update voor iedereen te downloaden is, is nog niet te voorspellen. Ieder jaar duiken er wel weer wat bugs en problemen op die in de weken of maanden daarna opgelost worden. Hoewel Apple er alles aan doet om de software op zoveel mogelijk toestellen te testen, gebruikt iedereen zijn of haar iPhone weer net even anders met verschillende instellingen. Dat kan allemaal invloed hebben op de prestaties en ook de batterijduur van de iPhone.

Hoe ouder het toestel, hoe meer deze last kan krijgen van mindere prestaties. Dat hangt ook samen met de leeftijd van de accu. We adviseren dan ook om gebruikers die twijfelen nog even te wachten met updaten.

#11 Zitten er bugs in iOS 16?

Apple gebruikt de betaperiode om bugs en problemen op te sporen, om ervoor te zorgen dat de update zo probleemloos mogelijk is als deze voor iedereen te downloaden is. Maar de realiteit is vaak anders, zo bleek de afgelopen jaren. Elke grote iOS-update krijgt vroeg of laat te maken met bugs. De afgelopen jaren hebben we dan ook telkens na het verschijnen van de grote update een artikel gemaakt met bugs en problemen die veel gemeld zijn door gebruikers. Zo was er na iOS 15 een probleem met de weergave van vrije opslag en kregen gebruikers vaak de melding dat de opslag (onterecht) vol was. Ook was er een probleem met de AirTags, die bij veel gebruikers plotseling verdwenen waren.

Dit wil niet zeggen dat deze problemen in iOS 16 ook weer naar voren komen, maar het geeft wel aan dat Apple bij nieuwe updates vaak opstartproblemen heeft. Wil je zo min mogelijk bugs, dan adviseren we altijd om nog een paar maanden te wachten. Apple brengt meestal kort na het verschijnen van de updates een reeks bugfixes uit die de eerste problemen moeten oplossen.

Het is niet nodig om meteen te updaten zodra iOS 16 voor iedereen uit is. Je kan zelf op ieder moment kiezen om over te stappen, op een moment dat het voor jou uitkomt. Hoeft het voor jou allemaal niet, dan kan je ook gewoon nog op iOS 15 blijven zitten. Op den duur zal je iPhone automatisch updaten naar iOS 16, als je de instelling voor automatische updates aan hebt staan. Wil je dat niet, check dan van tevoren ook even je instellingen.

Heb je na het lezen van deze iOS 16 FAQ nog mer vragen over de update? Geef het dan aan ons door via de rapportagelink. of lees verder in onze uitleg van iOS 16. Wil je weten wat onze ervaringen zijn met iOS 16 tot dusver? In onze iOS 16 preview lees je er alles over.

