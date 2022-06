Stel, je wil een grappig bericht sturen naar een vriend, maar je verstuurt hem per ongeluk naar je vader. Of je stuurt een foto naar een collega die eigenlijk voor je partner bedoeld is: het kan de beste overkomen. Maar vanaf iOS 16 hoeft niemand er meer iets van te merken als je er na het versturen achter komt dat je het bericht eigenlijk naar de verkeerde persoon gestuurd hebt, want je kan een verstuurd iMessage-bericht verwijderen voor iedereen.



iMessage bericht verwijderen: zo kun je het versturen ongedaan maken

Het terugtrekken van een iMessage-bericht werkt dus vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. Je gebruikt de functie als volgt:

Open het gesprek in iMessage met het bericht dat je wil verwijderen. Hou het verzonden bericht dat je ongedaan wil maken ingedrukt. Op de Mac klik je met de rechter muisknop. Tik op Maak verzenden ongedaan.

Je hebt na het versturen 15 minuten de tijd om een verstuurd iMessage bericht ongedaan te maken. Je moet dus wel snel zijn als je door hebt dat je een bericht naar de verkeerde persoon gestuurd hebt. Wil je alleen een tikfout herstellen, dan kan je vanaf iOS 16 ook gewoon een iMessage-bericht wijzigen.

Het bericht wordt verwijderd op alle apparaten die draaien op iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura en watchOS 9. Dat geldt ook als het bericht nog niet door de ontvanger geopend wordt: ook de notificatie wordt in dat geval verwijderd.

Onder het teruggetrokken iMessage bericht staat een waarschuwing dat het bericht nog wel gelezen kan worden op toestellen met oudere software-versies. Iemand met iOS 15 of ouder ziet het door jou verwijderde bericht dus nog wél, dus hou daar rekening mee. Onthoud ook dat deze functie niet werkt voor de groene sms-berichten die je via de Berichten-app verstuurt.

Je kunt in WhatsApp al langer berichten verwijderen voor iedereen en daar heb je zelfs veel langer de tijd. Hoe het in WhatsApp werkt, lees je in onze tip.