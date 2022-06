Je bent druk met je iPhone in de weer en aan het chatten met je vrienden of familie in bijvoorbeeld de Berichten-app op de iPhone. Je antwoordt op nieuwe berichtjes, je maakt een nieuw gesprek aan of je bent je gesprekken aan het opschonen, maar dan gebeurt het: je hebt per ongeluk een compleet gesprek van je iPhone verwijderd! In de Berichten-app is er voor verwijderde iMessage-gesprekken en sms’jes nog geen vangnet om je verwijderde berichten en chats terug te halen. Maar in iOS 16 steekt Apple hier een stokje voor. De Berichten-app krijgt een soort prullenbak waarmee je je verwijderde berichten en sms’jes kan terugzetten. Wij laten je zien hoe dit werkt.



Verwijderde berichten op iPhone terughalen

Het terughalen van een verwijderd bericht op je iPhone vereist dus minimaal iOS 16. Het werkt niet alleen op de iPhone, maar ook op de iPad en Mac. Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat deze functie alleen werkt voor iMessage en sms’jes. Het is met deze stappen niet mogelijk om verwijderde WhatsApp berichten terug te halen. Daar heeft WhatsApp momenteel nog geen functie voor.

Als je per ongeluk een iMessage-gesprek verwijderd hebt, kun je dit in één keer terughalen. Dat geldt ook als je losse berichtjes of sms’jes uit een gesprek verwijderd hebt: het terughalen van een bericht op je iPhone werkt dan op dezelfde manier:

Open de Berichten-app op de iPhone, iPad of Mac. Tik in het chatoverzicht linksboven op Filters > Recent verwijderd. Zie je dit niet, tik dan op Wijzig > Toon recent verwijderd.

Je bent nu in het scherm met alle recent verwijderde chats en berichten. Per contact zie je om hoeveel berichten het gaat. Vink de contacten aan waarvan je berichten wil terugzetten. Tik onderaan op Zet terug. Je kunt ook alles tegelijk terugzetten door meteen op de knop Zet alles terug te tikken. De verwijderde chats en berichten staan weer gewoon in je chatoverzicht. Gaat het om individuele berichten, dan worden ze op de juiste datum in het gesprek gezet.

Nadat je een gesprek of bericht verwijderd hebt, heb je tot 30 dagen de tijd om het gesprek terug te zetten. Het kan echter nog tot 40 dagen duren totdat een verwijderd gesprek of bericht definitief verdwenen is. Het is momenteel niet mogelijk om van tevoren te bekijken wat er in het verwijderd gesprek gezegd is. Je kan ook geen selectie maken welke iMessage-berichtjes en sms’jes je precies wil terugzetten: het is alles of niets, maar wel per contact.

De functie fungeert dus als een soort prullenbak, waarbij verwijderde iMessage-berichtjes eerst in een apart mapje komen voordat ze definitief verdwenen zijn. Hou er rekening mee dat de gesprekken gesynchroniseerd worden met al je apparaten als je iMessage in iCloud ingeschakeld hebt. Dat geldt ook voor het terugzetten en verwijderen van berichten.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De publieke releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.