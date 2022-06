In dit artikel praten we je bij over de nieuwe functies voor de Mail-app in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. Het is voor het eerst in lange tijd dat de Mail-app weer veel functies erbij heeft gekregen.

De Mail-app krijgt dit jaar functies die we eigenlijk al hadden willen hebben, maar niet hebben gekregen. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Vanaf dit najaar kan iedereen met een geschikt apparaat iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura installeren en deze functies zelf gebruiken.

#1 E-mail inplannen voor een later moment

Wil je een e-mail tikken, maar nog niet verzenden? Binnenkort kan dat. Je krijgt twee voorgestelde tijdstippen, maar je kunt ook zelf een tijdstip kiezen waarop de e-mail wordt verzonden. Het is wel belangrijk dat je toestel online is op het ingeplande moment, want je bericht wordt in de tussentijd niet bewaard op een server. Het staat wel in je concepten, maar het is jouw toestel dat de opdracht ‘versturen’ uitvoert.

Bekijk ook onze tip over e-mails inplannen voor later.

[link naar tip]

#2 Verzonden e-mail ongedaan maken

Ook voor reeds verzonden e-mails heeft Apple een handige functie toegevoegd (die er allang in had moeten zitten). Je kunt namelijk binnen 10 secondes na het versturen je bericht nog terugtrekken. Dat kan handig zijn als je nét te laat ziet dat je niet iedereen geadresseerd hebt, of dat je nog wat wilde toevoegen. Na het terugtrekken kun je je bericht gewoon nog aanpassen en het opnieuw versturen.

In feite is een bericht natuurlijk nog niet echt verzonden als je hem nog kunt terugtrekken. Je toestel verstuurt een e-mail pas na 10 secondes en past dus eigenlijk een vertraging toe nadat je op de verzendknop hebt gedrukt. Bekijk ook onze tip over een e-mail versturen ongedaan maken.

[link naar tip]

#3 Waarschuwing ontvangen bij missende onderdelen

Heb je het in je e-mail over een bijlage of een geadresseerde, maar heb je deze niet toegevoegd? Dan krijg je hier vanaf iOS 16 een waarschuwing van te zien bij het versturen van je bericht. Dit werkt voorlopig alleen in het Engels. Jouw toestel analyseert de tekst en trekt op basis hiervan de conclusies. Natuurlijk kun je alsnog gewoon de e-mail versturen als je de waarschuwing negeert. Andere maildiensten hebben een soortgelijke functie.

#4 Herinnering om een e-mail te beantwoorden

Lees je een e-mail waarop je wil reageren, maar heb je daar nu even geen tijd voor? Dan kun je een herinnering instellen om later naar het bericht te kijken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om over een uur te worden herinnerd of de volgende dag. Het is ook mogelijk om zelf een moment aan te geven waarop je wil worden herinnerd.

Je activeert deze functie door een bericht in je inbox een beetje naar rechts te vegen. Tik op de paarse Later-knop en geef aan wanneer je een herinnering wil ontvangen. Het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon in de Herinneringen-app een taak te maken, maar dit is sneller als je toch al in Mail zit.

Deze functie zit eigenlijk niet in de Mail-app, maar is er wel sterk mee verbonden. Vanaf iOS 16 kun je lijsten maken in de Contacten-app en deze allemaal tegelijk e-mailen. Je maakt dan bijvoorbeeld een lijst met je beste vrienden of teamgenoten op je werk. Let op dat je wel een e-mailadres moet toevoegen voor al deze contacten. Doe je dat niet, dan ontvangt diegene geen bericht.

#6 Slimme zoeksuggesties

Tijdens het zoeken naar een e-mail krijg je binnenkort wat meer hulp. Je krijgt betere suggesties met afbeeldingen zodra je begint te zoeken. Ook krijg je suggesties voor documenten die met jou gedeeld zijn via e-mail. De functie hebben we nog niet gespot in de beta van iOS 16, maar het wordt in een later stadium toegevoegd. Hetzelfde geldt voor linkjes.

#7 Automatische verbeteringen bieden hulp bij zoeken

En dan nog een verbetering voor de zoekfunctie van Mail. Maak je een tikfoutje of weet je niet meer precies hoe een bestand heet? Mail zal je vanaf iOS 16 helpen met zoeken met automatische verbeteringen. Je krijgt dan alleen suggesties voor de correcte spelling. Er is geen instelling die je moet aanpassen om dit te kunnen gebruiken. Het werkt automatisch.

#8 Rijke linkjes geven meer context

Iedereen ontvangt weleens e-mails met losse linkjes naar websites erin geplakt. Dat ziet er nou niet bepaald mooi uit. Daarom zal Mail vanaf dit najaar jouw linkjes wat mooier opmaken. Apple heeft het over ‘rijke’ linkjes. Net als wanneer je een link stuurt in iMessage, zal Mail de boel mooi opmaken met plaatjes en een duidelijke tekst. Afhankelijk van de website ziet dit er duidelijker uit.

#9 Slim opvolgen als je geen reactie hebt gekregen

Ook deze functie werkt alleen in het Engels, maar handig is het wel. De Mail-app kan jou een herinnering sturen om een herinnering te sturen aan iemand die nog niet gereageerd heeft. De reden dat het alleen voor Engelse e-mails werkt, is dat ook hier de inhoud van jouw bericht wordt geanalyseerd. Zo weet Mail dat je niet na ieder verzonden bericht een herinnering wil krijgen.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook ons overzicht met de beste iOS 16 functies. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.