Ook Apple Kaarten krijgt wat aandacht van Apple in iOS 16. Er zitten langverwachte functies in en ook wat kleinere verbeteringen, die écht handig zijn. Lees hier wat er nieuw is.

Nieuwe functies voor Apple Kaarten in iOS 16

Fans van Apple Kaarten opgelet, want de app krijgt fijne verbeteringen in het najaar. Wij zijn er al in gedoken en we delen graag de bevindingen!

#1 Échte ondersteuning voor tussenstops onderweg

Vanaf iOS 16 kun je eindelijk een echte tussenstop toevoegen voor of tijdens het navigeren. Wij hoopten al jaren dat deze functie eindelijk naar Apple Kaarten zou komen. Voorheen kon je alleen tijdens het navigeren kiezen uit wat categorieën van voorgestelde locaties zoals tankstations en restaurants. Daar heb je niets aan als je bijvoorbeeld iemand moet ophalen onderweg.

Je kunt 13 extra bestemmingen toevoegen naast je eindbestemming. Dat kan zowel vooraf als tijdens het navigeren, ook met Siri en CarPlay. Helaas is de functie (op dit moment) beperkt tot autonavigatie. Misschien voegt Apple het later ook toe voor wandelroutes en het openbaar vervoer, maar dat is een kwestie van hopen. Lees ook onze tip over tussenstops in Apple Kaarten voor uitleg.

#2 Vernieuwde weergave komt naar Nederland en België

Een echte verrassing is het niet, maar Apple heeft eindelijk officieel bekendgemaakt dat de vernieuwde weergave van Apple Kaarten ook naar Nederland en België komt. Dit brengt meerdere verbeteringen teweeg waaronder 3D-gebouwen, verbeterde details tijdens het navigeren, Look Around en meer.

Het is nog niet bekend wanneer deze functie beschikbaar komt. Het is voor 2022 beloofd, maar het kan ook eerder of later zijn dan de release van iOS 16. Dat komt omdat Apple deze update kan uitvoeren vanaf de server. Je hoeft dus niet je iPhone ervoor te updaten. Uiteraard houden we je hierover op de hoogte.

#3 Hoogtestijging tonen voor wandelroutes

Apple noemt het zelf niet op de website, maar iCulture heeft ontdekt dat je nu ook in Nederland en België de hoogtestijging kunt bekijken voor wandelroutes. Kaarten laat ook een symbool zien bij stukken op je route waar mogelijk een steile helling is. Vooraf kun je bekijken hoe hoog de klim is en waar je dit kunt verwachten.

Tik op het hoogteprofiel om een uitgebreidere grafiek te bekijken. Hier zie je ook de totale stijging en daling. Verder heb je de mogelijkheid om heuvels te vermijden. Is een heuvel écht vereist om je bestemming te bereiken, dan krijg je hiervoor een kleine waarschuwing te zien voordat je gaat navigeren.

#4 Openbaar vervoerkaarten toevoegen

Voor gebieden waar je een openbaar vervoerkaart kunt toevoegen aan Wallet, kun je dat vanaf iOS 16 ook doen vanuit Apple Kaarten. Je hoeft dan dus niet eerst naar Wallet. Eenmaal toegevoegd kun je ook je resterende tegoed bekijken en dit eventueel ophogen. Hiervoor hoef je Apple Kaarten niet te verlaten, wat prettig is omdat je zo snel weer kunt navigeren. Deze functie is (nog) niet in Nederland en België beschikbaar.

#5 Ritprijzen bekijken voor openbaar vervoer

Ook nog niet in Nederland en België beschikbaar, maar wel handig als het komt: ritprijzen voor het openbaar vervoer. In gebieden waar dit beschikbaar is, zie je in één oogopslag hoeveel je rit kost. Je kunt zelfs kiezen voor betalen met je openbaar vervoerkaart of contant geld, aangezien de prijs dan kan verschillen. Een kaartje kopen kan niet vanuit Apple Kaarten.

#6 Verbeteringen voor VoiceOver

Ten slotte zijn er verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid. Gebruik je VoiceOver, dan ontvang je nu een hoorbaar en voelbaar signaal als je het startpunt van je wandelroute bereikt. Het is één van de vele nieuwe functies voor toegankelijkheid in iOS 16.

