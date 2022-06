Ook op het gebied van toegankelijkheid verbetert Apple veel in iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura én watchOS 9. Wij laten je zien wat er allemaal nieuw is voor toegankelijkheid in iOS 16.

Nieuw voor toegankelijkheid in iOS 16

Apple liet eerder dit voorjaar al een korte preview zien van enkele nieuwe functies voor toegankelijkheid. Maar er komt nog veel meer aan op het gebied van toegankelijkheid in iOS 16, macOS Ventura en watchOS 9. Er zit een aantal handige functies bij, die ook van pas komen als je geen beperking hebt. Maar in eerste instantie zijn al deze verbeteringen voor toegankelijkheid in iOS 16 bedoeld voor mensen die moeite hebben met horen, zien, voelen of op een andere manier meer problemen hebben met het bedienen van hun Apple-apparaat. Helaas zijn niet alle functies beschikbaar in het Nederlands, maar een groot aantal wel.

Dit zijn de nieuwste toevoegingen voor toegankelijkheid in iOS 16:

#1 Synchrone weergave op Apple Watch

Beschikbaar op: iOS 16, watchOS 9

Met de nieuwe functie Synchrone weergave op Apple Watch kun je het scherm van je Apple Watch bekijken vanaf je iPhone. Maar je kunt meer, want je bedient daarmee zelfs de Apple Watch vanaf je iPhone. Op je iPhone verschijnt een virtuele versie van jouw Apple Watch. Je kunt nagenoeg alle functies van je Apple Watch bedienen, gewoon door op het touchscreen van je iPhone te vegen en te tikken. Dit komt vooral van pas als je om wat voor reden dan ook moeite hebt met het aflezen van het kleinere Apple Watch-scherm. Iedereen kan daardoor een ECG maken, ook als je moeite hebt met het bedienen van de Apple Watch. Deze functie vereist een Apple Watch Series 6 of nieuwer.

#2 Deurdetectie in Vergrootglas-app

Beschikbaar op: iOS 16

De Vergrootglas-app krijgt een functie genaamd Deurdetectie. Daarmee wordt de camera en de LiDAR-scanner op de iPhone gebruikt om de afstand tot deuren te meten en je te waarschuwen om wat voor deur het gaat. Dit komt vooral van pas voor mensen met slecht zicht. Tijdens het gebruik van de functie zie je onderin beeld het type deur (bijvoorbeeld een klapdeur) en naarmate je dichterbij komt gaat een tikgeluidje sneller tikken. Dit geluidje is vergelijkbaar met die van een voetgangersstoplicht. De functie werkt alleen op een iPhone 12 Pro (Max) en iPhone 13 Pro (Max) vanwege de LiDAR-scanner.

#3 Buddy-controller: help iemand anders gamen

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16

Buddy-controller is een handige functie voor gamers. Zoals de naam al doet vermoeden kan iemand anders bijspringen bij het spelen van een game, door een tweede controller te gebruiken. Maar de tweede controller bedient dan geen tweede speler in het spel, maar wordt gebruikt om één spelpersonage te besturen. Hierdoor kan iemand anders je tegelijkertijd helpen met gamen, zonder dat je de controller hoeft door te geven.

#4 Achtergrondgeluiden op de Mac

Beschikbaar op: macOS Ventura

In iOS 15 werden al de achtergrondgeluiden aan de iPhone toegevoegd. Deze geluiden, zoals stromend water of donkere ruis, kunnen je helpen ontspannen of omgevingsgeluid maskeren. Vanaf macOS Ventura komt deze functie ook naar de Mac, zodat je dergelijke achtergrondgeluiden gewoon vanaf je computer kan afspelen. Net als op de iPhone kun je het geluid individueel bedienen van andere systeemgeluiden.

Bekijk ook Blijf gefocust of ontspan met de achtergrondgeluiden op je iPhone en iPad Filter alle omgevingsgeluiden weg door naar achtergrondgeluid te luisteren. Deze handige standaardfunctie is sinds iOS 15 en iPadOS 15 te gebruiken. Zo stel je de achtergrondgeluiden op je iPhone in!

#5 Grotere tekst onder aanwijzer

Beschikbaar op: iPadOS 16, tvOS 16

De iPad en Apple TV krijgen een nieuwe functie die al langer beschikbaar is op de Mac: Geef tekst onder aanwijzer groter weer. Dit komt van pas als je moeite hebt met dingen lezen, maar niet meteen alle tekst in een groter lettertype wil. Met deze instelling verschijnt tekst onder de iPad-cursor of bij het selecteren van een Apple TV-optie met de afstandsbediening, bovenaan het scherm een stuk groter. Je kunt dan dus beter zien welke optie er op dat moment geselecteerd is met de cursor of afstandsbediening.

#6 Snelle taken op de Apple Watch

Beschikbaar op: watchOS 9

Sinds vorig jaar kan je de Apple Watch bedienen met handgebaren dankzij AssistiveTouch. Daar komt nu nog een verbetering bij in watchOS 9. Met de Snelle taken, ook wel Quick Actions genoemd, kun je met twee keer knijpen een workout starten. Of een foto maken met je iPhone. Je kan instellen welke taken gekoppeld worden aan deze snelle taken.

#7 Geluidsherkenning verbeterd

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Met Geluidsherkenning op de iPhone en iPad kan je toestel een melding sturen zodra er een bepaald geluid herkend wordt, zoals een sirene, deurbel of brandalarm. Maar niet elk geluid klinkt hetzelfde. Je kan vanaf iOS 16 en iPadOS 16 daarom een aangepast geluid opnemen in de app. Dit kun je doen voor zowel alarmen zoals een wekker als toestellen en deurbellen. Je neemt het geluid eenmalig met je iPhone of iPad op en in het vervolg krijg je een melding als het geluid herkend wordt.

#8 Siri-verbeteringen: gesprekken beëindigen en meer

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Siri krijgt diverse kleine verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid. Zo kan de assistent een telefoon- of FaceTime-gesprek beëindigen, al werkt dit helaas niet in het Nederlands. Als alternatief zou je daarvoor de traditionele stembediening kunnen gebruiken, want daar werkt het beëindigen van een telefoongesprek wel in het Nederlands.

Andere verbeteringen voor Siri zijn het aankondigen van meldingen via Made for iPhone-gehoorapparaten, het via Siri kunnen in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van gesprekken. En er is nog een extra nieuwe Siri-functie, die wat ons betreft een aparte vermelding verdient.

#9 Siri-pauzetijd: bepaal hoe snel Siri reageert

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Soms moet je bij het gebruik van Siri nog even nadenken hoe je je vraag precies wil formuleren. Als je je dat nog moet bedenken nadat je Hé Siri gezegd hebt, zou het zomaar kunnen dat Siri ongeduldig wordt en stopt met luisteren. In iOS 16 en iPadOS 16 kun je voor Siri een pauzetijd instellen. Je kan kiezen uit drie standen: standaard, langer en langst. Het verschil is een paar seconden, maar het geeft je net wat meer de tijd om na te denken. De functie is vooral bedoeld voor mensen die soms moeite hebben met spreken of wat lastiger uit hun woorden komen, maar kan voor iedereen van pas komen.

#10 VoiceOver in Kaarten geeft startpunt aan

Beschikbaar op: iOS 16

Blinde of slechtziende gebruikers die met Apple Kaarten een wandelroute starten en gebruikmaken van VoiceOver, krijgen een nieuwe functie met iOS 16. Je krijgt namelijk een geluidje en haptische feedback die jouw startpositie voor je navigatie weergeeft. Soms moet je voor een wandelroute iets verder lopen voordat je bij het startpunt bent, ook als je de navigatie instelt op je huidige locatie. Deze functie helpt je daarbij.

#11 Live ondertiteling (niet in het Nederlands)

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Eén van de tofste nieuwe functies op het gebied van toegankelijkheid in iOS 16, is de nieuwe functie Live ondertiteling. Helaas komt dit voorlopig niet niet in Nederland en in het Nederlands beschikbaar. Met de functie wordt spraak live omgezet in getypte tekst, wat ideaal is voor mensen met een slecht of verminderd gehoor. Denk aan telefoongesprekken, maar ook spraak in video en audio. De transcripties verschijnen live op het scherm. Dit werkt ook in FaceTime, waarbij meteen duidelijk wordt gemaakt wie er spreekt.

Op de Mac kun je de functie ook combineren met typen. Je kan daar namelijk tijdens een telefoon- of FaceTime-gesprek met je Mac het antwoord terug typen, waarna het via spraak afgespeeld wordt op de toestellen van je gesprekspartners. De functie Live ondertiteling, ook wel Live Captions, werkt alleen in het Engels en vereist een iPhone 11 en later, iPad met A12-chip en nieuwer en een Mac met Apple Silicon.

#12 Vergrootglas-opties: bewaar je instellingen

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Als je de Vergrootglas-app veel gebruikt, weet je misschien wel dat je allerlei instellingen zoals zoomniveau, helderheid, contrast en filters kan bijstellen. In de app kun je dergelijke instellingen vanaf iOS 16 opslaan. Het voordeel is dat je daardoor niet meer elke keer de instellingen hoeft aan te passen als je de app opent, want je kiest gewoon een van je zelf ingestelde activiteiten, zoals Apple dat noemt. Je vindt dit via de instellingenknop linksonder in de Vergrootglas-app.

#13 Verbeteringen in Boeken

In de Boeken-app komt een aantal kleine verbeteringen met betrekking tot toegankelijkheid. Er zijn nieuwe thema’s die het lezen prettiger maken en je kan de tekst aanpassen met bijvoorbeeld letterdikte, spatiëring tussen woorden en nog veel meer. Je vindt deze opties met de nieuwe knop rechtsonder in de Boeken-app, tijdens het lezen van een boek. De opties zijn veel uitgebreider dan tot nu toe mogelijk was in de Boeken-app.

#14 Nieuwe VoiceOver-talen

Tot slot krijgt VoiceOver nog wat nieuwe talen, al zullen de meeste gebruikers in Nederland en België daar niet zoveel aan hebben. Nederlands was al beschikbaar en daar komt in iOS 16 ook onder andere Bengaals, Bulgaars, Catalaans, Oekraïens en Vietnamees bij. In totaal gaat het om meer dan 20 extra talen en dialecten. Ook zijn er wat nieuwe stemmen die geoptimaliseerd zijn voor toegankelijkheid.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De publieke releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. Lees ook onze preview van iOS 16 met de eerste ervaringen. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.