Apple heeft het toegangsscherm in iOS 16 een flinke make-over gegeven met verschillende achtergronden en widgets, realtime informatie en notificaties langs de onderrand. Dit is er nieuw!

Het toegangsscherm in iOS 16

Het iPhone-toegangsscherm op de iPhone had altijd al heel wat verborgen functies, zoals het snel openen van de camera door opzij te vegen. Maar met de komst van iOS 16 worden die vele mogelijkheden opeens heel erg zichtbaar. Meteen na het installeren van de iOS 16 beta vallen twee dingen op: het tijdstip wordt weergegeven in een ander lettertype en de notificaties staan helemaal onderaan. Aanpassen is ook nog eens leuk om te doen: voor je het weet heb je een paar bontgekleurde toegangsscherm en vol widgets die live worden bijgewerkt. We kunnen ons voorstellen dat het allemaal wat veel is, zeker als je nog niet beschikt over een beta-toestel waarop je het zelf kunt proberen. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rijtje.

#1 Het toegangsscherm wordt persoonlijker

Het toegangsscherm wordt persoonlijker en met een ingebouwde editor kun je allerlei aanpassingen doen. Voorheen waren widgets alleen te zien in de Vandaag-weergave aan de linkerkant van het toegangsscherm. Je kon dan bijvoorbeeld het weerbericht raadplegen of kijken wanneer de eerstvolgende afspraak is. Nu zijn er simpele widgets die direct op het toegangsscherm te zien zijn. Ze zijn eenvoudiger van insteek en minder kleurrijk. Het zou ons niets verbazen als hiermee de basis voor een always on-scherm in de iPhone 14 wordt gelegd.

Het nieuwe toegangsscherm beschikt over een nieuwe editor. Als je deze start kom je op een nieuw scherm waar je allerlei thema’s en stijlen kunt proberen. De kleuren, lettertypes en achtergronden worden dan ook meteen aangepast.

Daarnaast kun je eigen foto’s selecteren, die uit meerdere lagen bestaan zodat het lijkt alsof de klok half achter een persoon verdwijnt. Het meest makkelijke is het instellen van een ander lettertype voor de klok, maar er is veel meer mogelijk. Wat ons daarbij in negatieve zin opviel, is dat het niet mogelijk is om de twee icoontjes voor zaklamp en camera te verwijderen. Je kunt veel aanpassen, maar niet alles.

#2 Widgets en Live Activities op het toegangsscherm

Je kunt je toegangsscherm informatiever maken door allerlei widgets in te stellen vanuit de widget gallery. Zo kun je aanstaande afspraken, weerbericht, nieuws, batterijstatus, wekkers en meer instellen. Daarnaast kun je met Photo Shuffle zorgen dat er in de loop van de dag steeds andere foto’s op je beginscherm verschijnen. Apple kiest deze uit je fotobibliotheek. Het zullen vaak selfies en ‘mooie’ foto’s zijn.

Ontwikkelaars kunnen met WidgetKit zelf widgets bouwen voor het toegangsscherm. Dit zijn kleine, snel te raadplegen informatieblokjes die wel wat doen denken aan de complicaties op de wijzerplaat van je Apple Watch. Ze zijn alleen iets groter en kunnen iets meer informatie bevatten.

Ook nieuw zijn de Live Activities. Dit zorgt dat je op de hoogte blijft van realtime gebeurtenissen. Hiermee kun je bijvoorbeeld op de hoogte blijven van de scores tijdens een sportwedstrijd, of checken welk nummer je momenteel luistert via de Muziek-app. Je kunt op de muziekwidget tikken om een schermvullende weergave te krijgen, maar echt interactief zijn deze Live Activities verder niet. Andere toepassingen zijn: kijken hoe lang je Uber-rit nog duurt en de statistieken van een workout raadplegen. Ontwikkelaars kunnen de Live Activities API gebruiken om ze zelf te maken.

#3 Meerdere toegangsschermen en Focus-modus

Het mooie is dat je meerdere toegangsschermen kunt maken, voor verschillende situaties. Je kunt dit doen door op het huidige toegangsscherm te drukken en zijwaarts te bladeren. Maar het kan ook automatisch: door een bepaalde focus-modus in te schakelen. Maak je bijvoorbeeld een ‘Bioscoop’-toegangsscherm dat helemaal zwart is met alleen een tijdweergave, dan kun je deze activeren door de focus-modus ‘Bioscoop’ in te schakelen. Een ‘Werk’-focus kan ervoor zorgen dat er afspraken en aandelenkoersen op je scherm verschijnen, terwijl een ‘Privé’-focus fotos’ van je kinderen toont. Niet alleen de widgets maar ook de wallpaper en het thema veranderen daarbij mee.

#4 Heel veel thema’s

Het mooie van het nieuwe toegangsscherm is dat je niet aan één uitstraling vast zit. Je kunt kiezen uit allerlei voorgeconfigureerde thema’s zoals Pride, Unity, Emoji, Weer en Astronomie. Daarbinnen kun je weer kiezen voor verschillende uitvoeringen, zoals een recht of spiraalvormig patroon van groente-emoji. Kies je voor een foto, dan kan deze dankzij achtergrondherkenning half over de klok heen steken, waardoor een diepte-effect ontstaat. Uit onze eerste ervaringen blijkt dat dit niet bij alle portretfoto’s werkt.

Het nieuwe toegangsscherm is beschikbaar in iOS 16, dat in het najaar voor iedereen verschijnt.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook ons overzicht met de beste iOS 16 functies. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.