Tijdens de keynote van WWDC 2022 kreeg het onderwerp uitgebreide aandacht: het feit dat sommige mensen zich onveilig voelen in hun woon- of leefomgeving. Er komt een moment dat het je allemaal te veel wordt en dat je weg wilt uit je huidige situatie. Maar wat als je je locatie hebt gedeeld met mensen die niet het beste met jou voor hebben? Dan wordt ontsnappen uit je huidige leefomgeving wel heel moeilijk. Apple heeft samen met hulpverlenende instanties aan een oplossing gewerkt, om te zorgen dat je snel de banden met bepaalde mensen, toestellen en apps kunt verbreken. Het resultaat is Veiligheidscontrole en het zit standaard in iOS 16 en nieuwer.

Veiligheidscontrole en Noodherstel: zo werkt het

Open de Instellingen-app op je device met iOS 16 of nieuwer Tik op Privacy en beveiliging > Veiligheidscontrole. Kies Noodherstel en tik op Stop snel als je haast hebt. Je kunt ook de uitgebreide stappen langslopen en het delen van data per onderwerp intrekken. Tik vervolgens vanaf het Veiligheidscontrole-startscherm op Beheer delen en toegang. Ook hier kun je kiezen voor Stop snel of het doorlopen van stappen voor het delen van toegang tot apps en gegevens.

Goed om te weten: de personen krijgen geen melding dat je bent gestopt met het delen van je locatie en andere data. Maar ze kunnen na verloop van tijd wel erachter komen dat je niet meer in de Zoek mijn-app te vinden bent. Tegen die tijd heb je hopelijk een veilig onderkomen gevonden.

Voor het uitvoeren van veel stappen is een wachtwoord, Face ID of Touch ID vereist. De optie Stop snel is voor situaties waarbij je snel weg wilt uit een bedreigende situatie. Heb je wat meer tijd en wil je rustig kijken met wie je nu eigenlijk je gegevens deelt, dan neem je de uitgebreidere route. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je vriendschappelijk uit een relatie bent gestapt en niet langer je locatie wilt delen met je ex.

Waarom Veiligheidscontrole belangrijk is

We hopen natuurlijk dat je de Veiligheidscontrole nooit in een noodsituatie nodig hebt. Maar ook onder normale omstandigheden kan het nuttig zijn om eens rustig al je instellingen langs te lopen en te kijken met welke personen en apps je nu eigenlijk je data deelt. Het kan zijn dat een vriendschap op een gegeven moment is verwaterd, waardoor het niet meer logisch is om deze persoon als SOS-contact aan te houden.

Normaal moet je daarvoor heel wat instellingen af en veel mensen weten niet waar alles precies zit. Zo moet je om te stoppen met het delen van je locatie in de Zoek mijn-app zijn, maar je vindt de SOS-contactpersonen op een heel andere plek. Ook kan het zijn dat je iets over het hoofd ziet, waardoor iemand alsnog kan achterhalen waar je bent of waar je naartoe gaat. Met de ‘paniekknop’ regel je alles in één keer.

Wil je meer over dit onderwerp weten, dan heeft Apple een Nederlandstalige Gebruikershandleiding voor persoonlijke veiligheid, waarin wordt uitgelegd hoe je je gegevens veilig houdt. Bij een acute noodsituatie bel je 112. Heb je vermoedens van huiselijke geweld of ben je zelf slachtoffer, dan kun je in Nederland gratis bellen met het nummer 0800-2000, alle dagen van de week. In Vlaanderen kun je elke werkdag tussen 9:00 en 18:00 uur terecht op het nummer 1712.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De publieke releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. Lees ook onze preview van iOS 16 met de eerste ervaringen. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.