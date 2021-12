In deze gids bespreken we apps die creatief gebruik maken van SharePlay. Er is meer mogelijk dan bijvoorbeeld samen een film kijken. Ken jij deze apps al?

SharePlay apps met een originele insteek

Sinds iOS 15 kunnen ontwikkelaars gebruikmaken van een nieuwe Apple-functie genaamd SharePlay. Dit is een onderdeel van FaceTime en het laat bellers allerlei inhoud met elkaar delen. Zo kun je samen films kijken, muziek luisteren en elkaars scherm delen via FaceTime. Sommige apps maken op een originele manier gebruik van SharePlay en die bespreken we in deze gids.

Navi: live ondertiteling en vertaling van je FaceTime-gesprek

Bel je via FaceTime met iemand wiens taal jij niet spreekt? Of ben je zelf slecht van gehoor? Dan is Navi misschien iets voor jou. Deze app kan tijdens je FaceTime-gesprek ondertitelen wat de andere persoon zegt. Dat gebeurt razendsnel en vrij accuraat, zolang de andere persoon niet al te snel praat. Deze app is ontwikkeld door de Nederlandse Jordi Bruin (@jordibruin).

Spreekt degene waarmee je belt niet dezelfde taal als jij? Dan kan Navi net zo eenvoudig en snel vertalen wat er wordt gezegd. Hiervoor betaal je met zogeheten vertaalcredits. Per karakter dat je vertaalt, betaal je 1 credit. In Navi kun je verschillende hoeveelheden credits kopen. Je kunt ook testen hoeveel credits je nodig hebt met de rekenhulp. Meer weten over onze ervaringen met deze app? Lees dan onze review van Navi!

Flow: tekenen terwijl de rest meekijkt

Creatievelingen opgelet: met Flow van Moleskine kun je via SharePlay in real-time delen wat je tekent. Andere deelnemers met een abonnement kunnen meetekenen. Handig voor groepsprojecten op school, studie of tijdens brainstormsessies op het werk. Er zijn al andere apps waarmee je live tekeningen deelt, maar via SharePlay is het extra eenvoudig. Ook kun je de andere deelnemers blijven zien en hun reacties bekijken. Heeft een deelnemer geen abonnement, dan kan diegene alleen meekijken en niet zelf tekenen.

Guessing Game: op afstand een raadspel spelen

Wil je een spelletje spelen terwijl je met iemand aan het FaceTimen bent? Met Guessing Game is dat goed te doen! Er zitten twee modi in dit spel: gezegdes raden en getekende objecten identificeren. Het werkt vooralsnog wel alleen in het Engels, dus voor de kinderen is het misschien niet altijd geschikt.

In Guessing Game hoef je geen account aan te maken of iets anders in te stellen. Downloaden en spelen maar! Een toetsenbord gebruiken is ook niet nodig, want je kunt je antwoorden gewoon uitspreken. De app bevat betaalde extra’s voor meer categorieën. Slechts één speler moet die gekocht hebben om ze te kunnen gebruiken.

Night Sky: samen sterrenkijken en sterrenbeelden zoeken

Even lekker een avond ontspannen met een vriend of vriendin via FaceTime lukt met Night Sky. Start een SharePlay-sessie en met Night Sky kun je samen sterrenkijken. Heb je een sterrenbeeld of ander object gespot? Dan deel je dat meteen met de andere FaceTime-deelnemers. Night Sky biedt verder veel informatie over alles wat je ziet, zodat jij altijd weet waar je naar kijkt.

CARROT Weather: hoe is het weer bij jou?

De standaard vraag in veel gesprekken: “Hoe is het weer bij jou?” Met CARROT Weather kun je, als je allebei de app hebt, via SharePlay het weer delen. Je kunt vervolgens op de leukste uitspraak van CARROT stemmen. Win je dit spel? Dan krijg je een achievement! Deze functie zit gewoon in de gratis versie van deze populaire weer-app, dus het is voor iedereen toegankelijk.

Coachy: samen sporten via FaceTime

Samen sporten kan motiverend zijn, maar het is niet altijd mogelijk om fysiek samen te zijn. Daarom kun je met Coachy via SharePlay workouts doen. De app heeft meer dan 200 oefeningen ingebouwd om samen met iemand anders te doen. Verder biedt de app ondersteuning voor augmented reality, waarmee je een virtuele coach in de ruimte kan zetten. Zo lijkt je huiskamer ineens meer op een drukke sportschool.

Meer SharePlay apps die je moet kennen

We bespreken in deze gids de apps die op een wat originelere manier gebruikmaken van SharePlay. Er is echter ook aanbod van wat normalere apps waarmee je bijvoorbeeld samen films kunt kijken. Die wilden we je niet onthouden. Behalve met Apple’s eigen apps zoals Muziek en Apple TV, werken ook deze apps met SharePlay:

Heb jij een originele app gezien die met SharePlay werkt en niet mag ontbreken in deze lijst? Laat het ons weten met het contactformulier via dit artikel!