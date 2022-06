De Focus-functie van de iPhone, iPad en Mac krijgt in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura een flinke update. Er komen nieuwe focusfilters, zijn er meer opties om meldingen van apps wel of niet toe te staan en nog veel meer handige tweaks.

Nieuw voor Focus in iOS 16

Vorig jaar introduceerde Apple met iOS 15 de Focus-functie. Het was één van de grootste belangrijke verbeteringen en nu een jaar later voegt Apple alweer allerlei nieuwe functies en mogelijkheden toe. Sommige nieuwe Focus-functies in iOS 16 hebben ook te maken met het nieuwe toegangsscherm, maar er zijn ook verbeteringen voor het instellen en aanmaken van een focus.

#1 Focus koppelen aan toegangsscherm

Beschikbaar op: iOS 16

In iOS 16 krijgt het toegangsscherm allerlei nieuwe opties, zodat je het scherm een stuk persoonlijker kan maken met een eigen lettertype, widgets en meer. Maar wat daarbij ook goed van pas komt, is de optie om een focus te koppelen aan een toegangsscherm. Op die manier kun je bijvoorbeeld een toegangsscherm voor tijdens het slapen maken, die automatisch verschijnt als de Slaap-focus actief wordt (of andersom).

Bovendien gaat iOS ook suggesties geven voor toegangsschermen in de instellingen van een Focus. Zo kan er een toegangsscherm voorgesteld worden met een persoonlijke foto en widgets voor je smart home als je je Persoonlijk-focus gebruikt. Of bijvoorbeeld een rustgevend toegangsscherm met zo min mogelijk afleiding als je een Mindfulness-focus instelt.

#2 Focusfilters: bepaal content in apps op basis van een focus

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Met de nieuwe Focusfilters in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura kun je bepalen welke content zichtbaar is in Apple’s eigen apps. Je kan bijvoorbeeld een gewijzigde chatlijst in de Berichten-app zien als jouw Werk-focus ingesteld is, zodat je dus alleen maar de gesprekken met je collega’s ziet. Je kan een koppeling maken met Agenda, Mail, Safari en Berichten, maar ook met bepaalde systeemfuncties zoals de energiebesparingsmodus en de donkere modus. Voeg je aan je Werk-focus het filter voor de Mail-app toe, dan zie je in de Mail-app alleen de postbus van je zakelijke e-mailaccount. Of koppel je sportagenda in de Agenda-app met een Trainen-focus, zodat je tijdens het sporten alleen die agenda kan bekijken.

#3 Apps en personen: nu ook meldingen stilhouden

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Een flink nadeel van de huidige Focus-functie, is dat je alleen aan kon geven welke meldingen van welke apps en personen toegestaan zijn. Dat is bijvoorbeeld lastig voor een Persoonlijk-focus, waarin je aan wil geven dat je bepaalde meldingen van collega’s en van apps die je voor je werk gebruikt juist uit wil zetten. Omdat je alleen aan kon geven welke apps en personen wél toestemming hebben voor meldingen, moest je in zo’n situatie dus alles inschakelen, behalve de apps die geen meldingen mogen geven. Nogal omslachtig dus, maar in iOS 16 en de andere updates gaat Apple hier wat aan doen. Je kan nu bij apps en personen apart kiezen of je juist meldingen wil toestaan of wil blokkeren. Je kan dit dus per type meldingen (apps en personen) apart configureren.

#4 Beginscherm suggesties

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Naast de suggesties voor het toegangsscherm, kan de Focus-functie ook suggesties geven voor het beginscherm. Het is nu al mogelijk om voor een focus te bepalen welke beginschermen met appicoontjes en widgets zichtbaar mogen zijn. Op die manier kun je een heel eigen aangepast beginscherm hebben voor bijvoorbeeld je Werk-focus. In iOS 16 worden er ook automatisch suggesties voor een passend beginscherm gegeven op basis van de apps en widgets die tijdens de ingestelde focus vaak gebruikt worden.

#5 Makkelijker instellen: meteen aan de slag

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Apple belooft dat het instellen van een nieuwe focus in iOS 16 een stuk makkelijker gaat. Momenteel moet je nog een flink stappenplan doorlopen, waarbij je aan kan geven welke apps en personen wel meldingen mogen sturen en wanneer de focus aan moet gaan. In de beta van iOS 16 wordt een nieuwe focus meteen toegevoegd zodra je op het plusje tikt, waar je achteraf nog instellingen aan kan passen. Het lijkt erop dat Apple later in iOS 16 al enkele instellingen voor je wijzigt, op basis van je persoonlijk gebruik.