HomeKit verbeteringen in iOS 16

Een langverwachte update voor de Woning-app is eindelijk aangekondigd voor iOS 16 en iPadOS 16. De app heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. Dat moet de app makkelijker maken om te bedienen, ook als je heel veel HomeKit-accessoires hebt. Daarnaast maakt Apple de app toekomstbestendiger en kun je gebruik maken van nieuwe iOS-functies.

Woning-app vernieuwd in iOS 16

Apple zegt dat de app helemaal opnieuw is ontworpen en dat blijkt meteen als je de app voor het eerst opent. Knoppen zien er strakker uit en het valt al snel op dat je geen tabbladen meer hebt voor kamers. Alle kamers vind je nu in één lijst, maar nog wel duidelijk van elkaar gescheiden. Bovenin vind je knoppen met allerlei categorieën van apparaten, waaronder beveiliging, verlichting en klimaatregeling. Tik hierop om alles van die categorie te bekijken.

Onder de categorieën vind je al je accessoires met bovenin de scènes en je favoriete apparaten. Heb je beveiligingscamera’s, dan bekijk je deze allemaal bij elkaar. Bij alle kamernamen kun je tikken om een speciale pagina te bekijken. Hier vind je vervolgens alle accessoires in die kamer, maar dan gesorteerd op categorie. Je kunt de volgorde van de kamers aanpassen.

Naast de nieuwe indeling, die wat ons betreft mag blijven, vind je ook nieuwe woningachtergronden in de woninginstellingen. Dit is de wallpaper van de Woning-app. De keuze bestaat uit een foto van een zonsondergang en een hele reeks kleurverlopen. Je kunt natuurlijk ook nog steeds een eigen foto instellen.

HomeKit widgets op je lockscreen

Eén van de grotere nieuwe functies in iOS 16 is lockscreen widgets. Je kunt kleine stukjes informatie tonen op je lockscreen, zoals je agenda, het weerbericht en dus ook je Woning-app. Je kunt bijvoorbeeld snel zien hoeveel graden het binnen is, of er beveiligingsproblemen zijn of een scène activeren. Omdat de toegangsschermen ook gekoppeld kunnen worden aan een Focus, kun je bijvoorbeeld deze informatie alleen tonen als je op je werk bent. Zo houd je eenvoudig een oogje in het zeil.

Meer over de verbeteringen voor het iOS 16 toegangsscherm vind je in ons aparte artikel.

Bekijk ook Toegangsscherm iOS 16: dit zijn de 4 grote vernieuwingen Apple heeft het toegangsscherm in iOS 16 een flinke make-over gegeven met verschillende achtergronden en widgets, realtime informatie en notificaties langs de onderrand. Dit is er nieuw!

Verbeterde architectuur in de Woning-app

Hiervan zul je niets zien, maar waarschijnlijk wel merken. Vooral als je veel HomeKit-accessoires hebt kan het zijn dat de oude Woning-app nog wel eens vastliep of langzaam reageerde. Vanaf iOS 16 is dat als het goed is verleden tijd, want Apple heeft onder de motorkap verbeteringen doorgevoerd. Eén van de problemen in de voorgaande Woning-app is dat hij niet altijd even betrouwbaar was. Hopelijk is dat nu voor eens en voor altijd opgelost.

Ondersteuning voor Matter

Het zat er al een hele tijd aan te komen, maar Matter komt nu officieel naar iOS. Met Matter kun je meer (soorten) accessoires op een betrouwbare en snelle manier met elkaar verbinden. Matter werkt ook op andere platforms dan die van Apple, zolang de ontwikkelaar maar ondersteuning inbouwt. Als een accessoire met Matter werkt, hoeft het niet nog apart ondersteuning voor Apple, Google én Alexa in te bouwen. Het zal vermoedelijk niet in iOS 16 komen, maar in een kleinere update later in het jaar. Dat is bijvoorbeeld iOS 16.1 of iOS 16.2.

Bekijk ook Matter FAQ: gaat er voor HomeKit-gebruikers veel veranderen? Matter komt eraan: in het najaar van 2022 komen de eerste producten met Matter-certificaat beschikbaar. Wat betekent het voor jou als HomeKit-gebruiker? Moet je nog op het HomeKit-logo letten of zit je met Matter beter?

Offline Siri werkt ook voor HomeKit

Helaas kunnen we er met de Nederlandstalige Siri nog geen gebruik van maken, maar vanaf iOS 16 kan de offline variant van Siri ook je HomeKit-accessoires bedienen. Je stemverzoek wordt dan niet meer naar Apple’s server gestuurd, maar kan direct worden uitgevoerd door de iPhone. Dat werkt aanzienlijk sneller. Helaas is offline Siri nog niet in het Nederlands beschikbaar en weten we nog niet wanneer dat gaat veranderen. Je kunt wel Siri op Engels zetten en het gebruiken.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook ons overzicht met de beste iOS 16 functies. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.