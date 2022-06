Het gebeurt iedereen wel eens: je verstuurt een bericht te snel of je komt er na het versturen achter dat er een gênante tikfout in zit. In alle haast stuur je er dan een nieuw corrigerend berichtje achteraan, waar soms dan ook weer een tikfout in zit. Herkenbaar? Vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura is dit scenario niet meer nodig, in ieder geval niet in iMessage. Met de nieuwe bewerkfunctie kun je in een paar tikken snel je iMessage bericht wijzigen. Wij laten je stap voor stap zien hoe het corrigeren en aanpassen van een iMessage-bericht werkt en waar je nog meer rekening mee moet houden.



iMessage-bericht wijzigen doe je zo

Heb je iets verstuurd en wil je toch nog een wijziging aanbrengen in je iMessage-bericht? Dan doe je dat vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura als volgt:

Hou het te wijzigen bericht ingedrukt. Op de Mac klik je met de rechter muisknop. Tik op de nieuwe optie Wijzig. Je komt in de nieuwe bewerkmodus. Pas je bericht naar eigen wens aan. Is je gewijzigde bericht aangepast, tik dan op de blauwe knop met het vinkje. Je verstuurde bericht is nu veranderd met de nieuwe tekst. Onder het bericht zien jij en de ontvanger(s) een melding Gewijzigd staan, om aan te geven dat het bericht aangepast is.

Onthoud dat je na het versturen van een bericht maximaal 15 minuten de tijd hebt om je bericht aan te passen. Het bericht wordt niet alleen vervangen in het gesprek zelf: ook in de ongeopende melding van de ontvanger wordt het bericht gewijzigd.

Waar je wel rekening mee moet houden is dat gebruikers met een oudere iOS-, iPadOS- of macOS-versie het gewijzigde bericht niet kunnen zien. Zij blijven het originele bericht zien, zonder dat duidelijk is dat het berichtje aangepast is. Hou daar dus rekening mee, vooral kort nadat iOS 16 en de andere updates net uit zijn. De kans dat jouw contact ook al meteen geüpdatet is, is dan nog niet zo groot.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook ons overzicht met de beste iOS 16 functies. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.