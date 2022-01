Het toegangsscherm heeft gaandeweg steeds meer functies gekregen. In het begin kon je alleen datum en tijdstip erop aflezen. Om andere functies te gebruiken moest je je iPhone of iPad ontgrendelen. Tegenwoordig heeft het toegangsscherm meer functionaliteit gekregen: je leest binnengekomen meldingen, kunt erop reageren, opent snel de camera en zaklamp, of bekijkt informatie in widgets. In dit artikel lees je over de vele mogelijkheden van het toegangsscherm op de iPhone en iPad.

Wallpaper op het toegangsscherm

Geef het toegangsscherm een persoonlijk tintje door een achtergrond naar keuze in te stellen. Hoe het instellen van een dergelijke wallpaper werkt, lees je in een aparte tip. Daarnaast kun je voor het beginscherm nog een andere achtergrond instellen. Twee dezelfde wallpapers kan ook.

Bekijk ook Zo kun je een iPhone wallpaper instellen Hoe kun je een leuke nieuwe wallpaper instellen op je iPhone, iPad of iPod touch? In deze tip lees je alles over wallpapers downloaden, zelf maken en wallpaper instellen.

Functies van het toegangsscherm

Het toegangsscherm heeft diverse functies:

Snel de zaklamp en camera inschakelen.

Je iPhone ontgrendelen, door de toegangscode in te tikken.

Het Bedieningspaneel openen, voor snelle toegang tot functies zoals rekenmachine, Focus, Bluetooth en schermopnames. Veeg omlaag vanuit de rechterbovenhoek.

Meldingen bekijken in het Berichtencentrum. Veeg omhoog vanuit het midden.

Widgets bekijken, met bijvoorbeeld weerbericht en batterijstatus van je devices. Veeg van links naar rechts over het toegangsscherm.

Spotlight openen en vragen aan Siri stellen.

Ook kun je enkele andere functies gebruiken vanaf het toegangsscherm. Je kiest zelf of je dit wilt. Het gaat bijvoorbeeld om: Woningbeheer, Wallet, gemiste oproepen beantwoorden en berichten beantwoorden. Daarnaast kun je medische info op het toegangsscherm laten tonen.

Toegangsscherm activeren

Je activeert het toegangsscherm op verschillende manieren:

Op toestellen met Face ID zal je toestel meteen worden ontgrendeld, waardoor je het toegangsscherm maar heel korte tijd te zien krijgt. Draag je een mondkapje of heb je een toestel met Touch ID, waarbij je je vinger niet op de homeknop hebt gelegd, dan zal het toegangsscherm met nummerpad wat langer in beeld blijven.

Bekijk ook 'Til op om te activeren': zo werkt Raise to Wake op je iPhone Met 'Raise to Wake' oftewel 'Til op om te activeren' activeer je gemakkelijk het scherm van je iPhone door 'm op te tillen. Je hoeft niet te tikken of op een knop te drukken. In deze tip leggen we uit hoe je 'Til op om te activeren' gebruikt en hoe je het kunt uitschakelen.

Bedieningspaneel op het toegangsscherm

Het Bedieningspaneel geeft snelle toegang tot knoppen voor rekenmachine, schermopnames, Focus, Bluetooth en dergelijke. Je kunt het Bedieningspaneel vanaf elk iPhone-scherm bereiken door vanuit de rechterbovenhoek omlaag te vegen. Dit geldt ook voor het toegangsscherm.

Meldingen op het toegangsscherm

Zie je een melding binnenkomen op je toegangsscherm, dan kun je naar rechts vegen om de bijbehorende app te openen. Ook kun je naar links vegen voor snelle acties, zoals meldingen tijdelijk uitschakelen of wissen. Heb je eenmaal een melding geopend of gewist, dan verdwijnt deze uit de lijst.

Op het toegangsscherm zelf kun je naar het Berichtencentrum bladeren om al je meldingen te zien. Veeg hiervoor omhoog vanuit het midden van het scherm. Dit werkt alleen als het toegangsscherm in beeld is.

Widgets op het toegangsscherm

Veeg op het toegangsscherm van links naar rechts en je ziet de widgets. Dit zijn kleine blokjes met informatie vanuit een bepaalde app. Als je toestel vergrendeld is zul je niet alle info te zien krijgen. Zo worden icoontjes voor je favoriete contactpersonen niet getoond. Wil je de bijbehorende app openen voor meer info, dan moet je je toestel wel ontgrendelen. Je kunt sinds iOS 14 en iPadOS 15 de widgets ook op willekeurige plekken op je beginscherm zetten.

Bekijk ook Widgets instellen op de iPhone en iPad voor een snelle blik op informatie Op je iPhone en iPad kun je widgets instellen. Deze geven je een snelle blik op de stand van zaken. We leggen uit hoe je widgets op je beginscherm instelt. Ook lees je hoe de widgets in iOS 13 en ouder werken.

Toegang tot camera en zaklamp

Als er een bijzondere gebeurtenis is, wil je zo snel mogelijk de camera erbij pakken. Dit kan op twee manieren: activeer het toegangsscherm en tik op het camera-icoontje. Maar het kan nog sneller: activeer het toegangsscherm en veeg naar links. De camera wordt nu meteen actief. Voor de zaklamp heb je maar één optie: op de knop op het toegangsscherm drukken. Hou je je vinger even op de knop op het scherm, dan kun je wel verschillende lichtsterktes kiezen.

Meer tips voor het toegangsscherm

Hieronder vind je meer tips om alles uit het toegangsscherm te halen:

Vroeger was het ook mogelijk dat je een appicoon op je toegangsscherm zag, bijvoorbeeld van een relevante winkel in de buurt. Dit is niet meer het geval.