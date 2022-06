Privacy in iOS 16 en meer

Kies je voor Apple, dan zijn privacy en beveiliging waarschijnlijk ook belangrijke punten voor jou. Apple heeft ook in iOS 16 en de andere updates diverse verbeteringen op het gebied van privacy en beveiliging. Ieder jaar wordt er tijdens de WWDC aandacht besteed aan de diverse verbeteringen op het gebied van privacy en dat is ook dit jaar niet anders. Maar er zijn nog meer kleine verbeteringen op dit gebied die niet gepresenteerd werden, die we hier allemaal voor je op een rij gezet hebben.

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Met ingang van iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura kan Apple automatisch kleine beveiligingsupdates uitbrengen, zonder dat hier een hele complete software-update voor nodig is. De updates worden automatisch geinstalleerd, soms zelfs zonder dat je iPhone, iPad of Mac hoeft te worden herstart. Dergelijke updates worden ook sneller naar je devices gestuurd dan de gewone software-updates. Bij die updates kan het altijd een paar weken of een maand duren voordat ze automatisch geïnstalleerd worden. Hiermee voorkomt Apple dat er een mogelijke bug in een software-versie al vroeg bij gebruikers geïnstalleerd wordt. Maar bij beveiligingsupdates speelt dit niet, vandaar dat deze sneller op je toestel komen te staan.

#2 Veiligheidscontrole: als je je onveilig voelt

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Met de nieuwe functie Veiligheidscontrole kun je snel actie ondernemen als je je om wat voor reden dan ook onveilig voelt. Denk bijvoorbeeld als je je bedreigd voelt door een lastige thuissituatie. Met Veiligheidscontrole kun je zien tot welke gegevens anderen toestemming hebben. Denk bijvoorbeeld aan je locatie of een gedeeld fotoalbum. Met deze functie kun je die toegang in één keer intrekken, waardoor je niet alles handmatig af hoeft te gaan. Behalve voor personen kun je dit ook voor apps uitschakelen. Tot slot schakelt de functie toegang tot je account uit op al je apparaten, met uitzondering van één toestel. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld een gedeelde iPad of Mac hebt.

#3 Toestemming tot je klembord

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Apps kunnen je klembord raadplegen, bijvoorbeeld om een trackingcode automatisch in je pakjesapp te zetten. Vanaf iOs 16 moeten apps toestemming vragen om dergelijke informatie automatisch uit je klembord te halen. In je klembord kunnen ook wachtwoorden en andere persoonsgegevens staan. Apps kunnen dergelijke gegevens stiekem uitlezen als ze toevallig in je klembord staan, waarmee ze bijvoorbeeld een profiel van je kunnen opbouwen. In iOS 16 kan dat dus niet zomaar, omdat je een app daar expliciet toestemming voor moet geven. Hieronder zie je hoe dit er in een melding uit ziet.

#4 Vergrendelde foto-albums

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Hier is al vaak om gevraagd: de mogelijkheid voor vergrendelde foto-albums. In iOS 16 komt Apple dit (gedeeltelijk) tegemoet, want de Verborgen- en Recent verwijderd-albums zijn nu standaard vergrendeld met Face ID, Touch ID of een toegangscode. Dat betekent dat niet zomaar iedereen deze albums kan bekijken als je je iPhone ontgrendelt ergens rond laat slingeren. Je kunt het helaas niet zelf voor eigengemaakte albums instellen, maar beter iets dan niets.

#5 Privacygeschiedenis: zie welke apps wat gebruiken

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Je wist misschien al dat je in het Bedieningspaneel kan zien welke apps onlangs je camera en microfoon gebruikt hebben. Maar als er meer apps zijn die onlangs bepaalde sensoren gebruikt hebben, kan je daar nu ook een soort geschiedenis van zien. Open het Bedieningspaneel en tik op de app die daar bovenaan staat. Dit is alleen beschikbaar als er recent een app is die gebruikgemaakt heeft van je locatie, microfoon of camera. Nadat je hierop getikt hebt, zie je per app welke gegevens onlangs gebruikt zijn. Handig!

#6 Streamingverbeteringen, bijvoorbeeld Chromecast

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Als je een film of serie wil streamen via bijvoorbeeld Chromecast, moet een app daarvoor toestemming vragen tot je netwerk of Bluetooth. Geef je die toestemming niet, dan kunnen Chromecast-apparaten in de buurt niet gevonden worden. In iOS 16 past Apple dit aan. Streamingprotocollen anders dan AirPlay vereisten nu geen toestemming meer tot je lokale netwerk of Bluetooth verbindingen. Dit verbetert je beveiliging, omdat je niet meer complete toegang hoeft te verlenen om gebruik te maken van één functie.

#7 Usb-accessoires op de Mac

Beschikbaar op: macOS Ventura

MacBooks met Apple Silicon-chips krijgen een nieuwe functie waardoor accessoires via usb en Thunderbolt niet zomaar verbinding kunnen maken. Je moet namelijk eerst toestemming geven voordat een aangesloten apparaat daadwerkelijk data kan uitwisselen. We kennen deze functie al van de iPhone en iPad, maar komt nu dus ook naar MacBooks. Het gaat bijvoorbeeld om externe schijven en het is bedoeld om te voorkomen dat een onrechtmatig persoon zomaar gegevens kan uitlezen of op je MacBook kan zetten. Het geldt niet voor accessoires zoals stroomadapters, externe schermen en toegestane hubs. Als je toestemming geeft tot data-uitwisseling met een aangesloten apparaat, heb je drie dagen toegang. Als een accessoire zowel stroom als data doorgeeft, blijft de stroomfunctie behouden.

