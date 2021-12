2022 wordt het jaar van de iPhone 14-serie én van een gloednieuwe iPhone SE. Als je een nieuwe iPhone zoekt, is er genoeg om naar uit te kijken. Het assortiment zal ook in 2022 behoorlijk breed zijn: van goedkopere instapmodellen tot het topmodel iPhone 14 Pro Max. Ongeacht je budget is er altijd wel iets voor je te vinden. En lukt het toch niet om binnen jouw budget een nieuwe iPhone te vinden, dan kun je altijd kiezen voor een refurbished iPhone van een vorige generatie, want ook die zijn van prima kwaliteit. Dit is de verwachte iPhone line-up van 2022.

iPhone 14-serie (najaar 2022)

iPhone SE 2022 (voorjaar 2022)

Een groot deel van het jaar zal ook de iPhone 13-serie nog verkrijgbaar zijn, totdat deze wordt opgevolgd door de nieuwste generatie. Als instapmodellen verwachten we dat de iPhone 11 en iPhone 12 nog te koop zullen zijn.

Op deze pagina zetten we het iPhone-assortiment van 2022 op een rij.

iPhone-modellen in 2022

Ook in 2022 zal Apple naar verwachting weer nieuwe modellen introduceren, maar tegelijk blijven er een aantal op de markt. De eerste helft van het jaar zal de line-up er nog grotendeels gelijk blijven. Als nieuwkomer verwachten we een iPhone SE 2022.

Bij de iPhone 14-serie verwachten we wat grotere verschuivingen. De iPhone 13 mini is waarschijnlijk het laatste toestel in het kleine formaat. In plaats daarvan zou Apple een groter standaardmodel willen uitbrengen. De line-up voor de iPhone 14 ziet er dan als volgt uit:

Verder verwachten we dat Apple een nieuwe versie van de iPhone SE met een 4,7-inch scherm uitbrengt. Deze wordt naar alle schijn in één formaat verkocht.

iPhone 14: nieuw vlaggenschip in twee formaten

Hoewel het nog wel even duurt tot de iPhone 14 daadwerkelijk wordt aangekondigd, kunnen we wel al wat voorspellingen doen. Zo wordt verwacht dat Apple korte metten maakt met de camerabult op de iPhone. Dat zou een vrij grote stap voorwaarts betekenen, kijkend naar hoe fors de camerabult op de iPhone 13-serie is. Zeker op de Pro-modellen steekt de camera flink uit.

Het zou kunnen dat Apple de camerabult behoudt op de Pro-modellen, al zijn daar geen concrete aanwijzingen voor. Een grote camera geeft immers een professionele uitstraling, dus het zou Apple op het verkoopgebied ook nog eens kunnen helpen om de camerabult te behouden, zij het in een kleinere vorm.

Daarbij verandert er ook iets aan de voorkant van het toestel. De iPhone 13 heeft een kleinere notch dan zijn voorgangers, maar de iPhone 14 zou het met een hole-punch kunnen doen. Dat houdt in dat er slechts een ronde uitsparing in het scherm zit voor alle sensoren. Face ID wordt mogelijk vervangen door Touch ID, maar dan onder het scherm in plaats van met een speciale knop. Of dit allemaal werkelijkheid wordt, zal duidelijk worden naarmate de aankondiging verder nadert.

Meer weten over de iPhone 14? Bekijk onze aparte pagina met de laatste geruchten over het aankomende vlaggenschip van Apple.

iPhone SE 2022: nieuw instapmodel met verbeterde specificaties

Het is geen jaarlijkse traditie voor Apple om een nieuwe versie van de iPhone SE uit te brengen. Dat hoeft ook niet, want de doelgroep van dit toestel is juist niet op zoek naar het allernieuwste. Een upgrade kan daarom wat langer wachten. In 2022 zal Apple vermoedelijk weer een nieuw model uitbrengen. Deze krijgt hetzelfde ontwerp als het huidige model. Het gaat dus om een 4,7-inch scherm met een ronde thuisknop voor Touch ID eronder.

Er gingen geruchten dat Apple aan een Plus-model zou werken van de iPhone SE 2022. Dit model zou een groter scherm krijgen, maar dat wordt voor 2022 steeds onwaarschijnlijker. De analist die deze bewering deed, Ming-Chi Kuo, trok deze later weer in. Ook werd gehoopt dat het nieuwe budgettoestel nu eindelijk de overstap zou maken naar Face ID, maar ook dat is niet aannemelijk.

Wat wel aannemelijk is, is de komt van 5G naar de iPhone SE. Hoewel dat op dit moment nog weinig betekent in Nederland, is het toestel hiermee wel lekker toekomstbestendig op het gebied van connectiviteit. Dat zal gepaard gaan met een A15 Bionic-processor. Dat is dezelfde chip als in de iPhone 13-reeks en garandeert dus heel goede prestaties. De naam iPhone SE Plus komt hier wel weer in beeld. Dit model zou 5G als optie leveren.

Voor meer informatie over de iPhone SE 2022 bekijk je ons aparte artikel. We bespreken hier ook wat we al weten over de camera van dit toestel. Het wordt één van de leukere verrassingen in de iPhone 2022 line-up.

Totdat Apple het 2022-model aankondigt, blijft het 2020 model in het assortiment. De iPhone SE 2020 heeft een 4,7-inch display met een traditioneel design en enkele camera. Met een A13-chip gaat dit model nog wel een flinke tijd mee qua updates.

iPhone 13: het beste model tot het najaar

Uiteraard zal Apple ook nog de iPhone 13 blijven verkopen, in ieder geval tot de verkoop van de iPhone 14 start. We verwachten echter dat je daarna ook nog de iPhone 13 kunt blijven kopen, maar vermoedelijk niet meer het Pro-model.

Wil je halverwege 2022 graag profiteren van het 120 Hz ProMotion-scherm van de iPhone 13 Pro? Dan adviseren we om te wachten op de iPhone 14 Pro. Dit toestel zal vermoedelijk dezelfde prijs krijgen als de huidige iPhone 13 Pro, maar dan met extra functies. Zit je te springen om een nieuwe iPhone en kun je niet wachten, dan is de iPhone 13 Pro geen miskoop.

De iPhone 13 zal in 2022 ook een goede keuze zijn. Met deze camera’s maak je heel goede foto’s en schiet je video’s van hoogwaardige kwaliteit. Ook het scherm en het design is nog helemaal bij de tijd. Dit is de huidige line-up:

iPhone 12: een goed toestel voor een oké prijs

De iPhone 12 wordt als onderdeel van de 2022 iPhone line-up gewoon nog verkocht door Apple. Naar verwachting stopt de verkoop wanneer de verkoop van de iPhone 14 begint. Tot die tijd is het een goed toestel, maar we vinden de prijs net aan oké. Het verschil met een iPhone 13 is niet heel groot en we raden daarom aan om vooral naar aanbiedingen te zoeken. Met het toestel zelf is immers niets mis.

Je kunt de iPhone 12 en iPhone 12 mini nog kopen. Ben je van plan langer met je toestel te doen, dan is de gewone iPhone 12 ons advies boven het kleinere model. Deze staat ‘bekend’ om zijn kortere batterijduur. Je moet dan vaker opladen, wat betekent dat de batterij sneller zal slijten en aan vervanging toe is. Alleen als je echt niet veel je telefoon gebruikt, maar toch een goed toestel met een mooi design wil hebben, is de iPhone 12 mini een prima optie.

iPhone 11: voor wie per se Face ID wil tegen een lagere prijs

De iPhone 11 is het enige toestel met Face ID en een LCD-scherm. Hoewel het van prima kwaliteit is, is het OLED-scherm van de iPhone 12 en nieuwer veel mooier. Verder is de rest van het toestel prima, maar op veel vlakken loopt het achter op de iPhone 13 en zelfs de iPhone 12. We raden dit model dan ook vooral aan als je echt graag Face ID wil, maar niet de hoofdprijs wil betalen.

Dit model heeft een A13 Bionic chip. Dat is hetzelfde model als in de iPhone SE uit 2020. De iPhone 11 kost ongeveer €100 meer dan de iPhone SE en is daarom wel een aantrekkelijke overstap als je twijfelde om een iPhone SE 2020 te kopen. Zodra de iPhone SE 2022 op de markt is, vinden we de iPhone 11 een slechte koop als deze niet zakt in de prijs. Zakt deze niet in prijs, dan is dit het toestel uit de iPhone 2022 line-up die we het minst aanraden.

We verwachten dat dit model eind 2022 uit het assortiment verdwijnt.

Wil je meer weten over de huidige line-up? Lees dan onze round-up van de iPhone 2021-serie.