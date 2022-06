Het is vanaf iOS 16 mogelijk om de manier waarop meldingen worden getoond op je toegangsscherm aan te passen. In deze tip lees je waaruit je kunt kiezen en hoe je dat instelt.

Weergave van meldingen op het toegangsscherm aanpassen

De weergave van meldingen op het iOS toegangsscherm is eigenlijk altijd bepaald door Apple. Lange tijd werden meldingen in een lange lijst van boven naar beneden getoond, of je dat nou wilde of niet. Vanaf iOS 16 verandert dat. Je kunt dan kiezen of je je meldingen altijd ziet, of je er maar een paar ziet of dat je alleen ziet hoeveel meldingen er zijn. De keuze is aan jou en wij laten je zien hoe je de weergave van meldingen op het toegangsscherm van je iPhone aanpast.

Welke melding stijlen kun je kiezen?

Er zijn drie weergaves die je kunt kiezen. Dit zijn ze:

Aantal: toont alleen een korte tekst met het aantal ongeziene meldingen zonder verdere informatie.

Stapel (standaard): toont meldingen van de drie meest recente apps waarvan je meldingen hebt gekregen.

Lijst: de klassieke weergave met meldingen van alle apps onder elkaar.



Van links naar rechts: Aantal, Stapel, Lijst

Standaard is de Stapel-weergave geselecteerd. Dit is de manier waarop Apple nu denkt dat je het beste je meldingen kunt tonen. Als je echter heel veel meldingen krijgt, kan het misschien fijn zijn om voor Aantal te kiezen. Zo blijft je toegangsscherm (ook wel lockscreen genoemd) rustig.

Zo kun je de notificatie weergave op je toegangsscherm aanpassen

Je kunt op twee manieren aanpassen welke weergave je wil gebruiken: het kan zowel vanaf je toegangsscherm als in de Instellingen-app. Het maakt niet uit voor welke methode je kiest, al is de één wel wat sneller dan de ander.

Methode 1: vanaf je toegangsscherm

De snelste manier om de weergave van notificaties op je toegangsscherm aan te passen, is door het direct vanaf je toegangsscherm te doen. Bij deze methode gebruik je twee vingers om te schakelen tussen de standen. Dit gaat op de volgorde Aantal – Stapel – Lijst. Je kunt dus niet direct van Aantal naar Lijst wisselen, want dat moet via Stapel. Dit kan alleen als je minimaal éé melding hebt. Heb je dat nu niet, kijk dan bij de volgende methode. Zo ga je te werk:

Knijp met twee vingers op je toegangsscherm om te wisselen van Lijst, naar Stapel en naar Aantal. Spreid je vingers op je toegangsscherm om van Aantal, naar Stapel en naar Lijst te gaan.

Je voelt iedere keer bij het wisselen een tikje van de trilmotor. Dan weet je dat je gewisseld hebt. Het is het makkelijkste om te wisselen als je meerdere meldingen hebt, zodat je direct het verschil kunt bekijken. Je kan ook omhoog of omlaag vegen op het toegangsscherm, maar dan wissel je alleen voor dat moment van weergave. De volgende keer dat je je iPhone vergrendeld en weer oppakt, wordt de vorige instelling weer gekozen voor de weergave van je meldingen op het toegangsscherm.

Methode 2: vanuit de Instellingen-app

Heb je nu even geen meldingen of vind je die veeggebaren maar onhandig, dan kun je de weergave van meldingen op je toegangsscherm ook aanpassen vanuit de Instellingen-app. Dat doe je zo:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar het Meldingen-tabblad, gevolgd door Toon als. Maak een keuze tussen Aantal, Stapel en Lijst.

Deze instelling wordt dus ook aangepast als je de weergave wijzigt met de knijp- en spreidbewegingen met twee vingers op het toegangsscherm. Helaas is het niet mogelijk om deze instelling te baseren op welke Focus je gebruikt. Gelukkig heeft Apple voor Focus in iOS 16 wel andere verbeteringen in petto, die we in een ander artikel bespreken.

Onthoud dat deze instelling niets wijzigt aan de plek waar je meldingen binnenkomen. Vanaf iOS 16 komen meldingen altijd van onderaf het toegangsscherm op je iPhone binnen, ongeacht de weergave die je kiest. Lees ook wat er nog meer nieuw is voor meldingen in iOS 16.