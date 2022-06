In deze tip lees je hoe je het versturen van een e-mail ongedaan kunt maken. Ook vertellen we hoeveel tijd je hebt om dit te doen.

E-mail versturen ongedaan maken op de iPhone, iPad en Mac

Het kan de beste overkomen: je verstuurt een e-mail en nét daarna besef je dat je een heel onderdeel nog moest benoemen, of dat de e-mail ook nog naar iemand anders moest. Vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura kun je een verzonden e-mail terugtrekken, mits je op tijd bent.

Hoeveel tijd heb je om een e-mail versturen ongedaan te maken?

Je hebt niet heel veel tijd om je e-mail terug te trekken. Apple geeft je 10 secondes de tijd vanaf het moment dat je op de verzendknop hebt gedrukt. Het is dus echt bedoeld voor als je nét na het versturen een foutje ontdekt. Het maakt niet uit welk e-mailaccount je gebruikt, dus het hoeft niet per se iCloud te zijn.

Apple lijkt momenteel niet van plan te zijn om je zelf te laten kiezen hoeveel secondes je hebt. Sommige andere mail-apps zoals Spark bieden je meer opties. Zo kun je bij Spark kiezen hoe lang je de tijd hebt.

E-mail versturen annuleren op de iPhone en iPad

Een verstuurde e-mail terugtrekken is eenvoudig. Je hoeft er eigenlijk niets voor in te stellen, maar je moet wel op iOS 16 of iPadOS 16 zitten. Zo werkt het:

Verstuur een e-mail met de verzendknop. Tik binnen 10 secondes onderin je scherm op Maak verzenden ongedaan.

De e-mail wordt bewaard in je concepten en het zal daar ook blijven tot je de e-mail echt verstuurt of helemaal verwijdert.

Verzonden e-mail annuleren op de Mac

Op de Mac werkt het ongedaan maken van een e-mail versturen net zo eenvoudig. Ook hier heb je 10 secondes de tijd. Je moet macOS Ventura hebben om de functie te kunnen gebruiken. Dit besturingssysteem wordt momenteel nog getest. Zo werkt het:

Verstuur een e-mail met de verzendknop. Klik binnen 10 secondes links onderin je scherm op Maak verzenden ongedaan.

Je bericht wordt nu weer als concept bewaard zodat je hem kunt aanpassen. Daarna kun je hem weer versturen.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook ons overzicht met de beste iOS 16 functies. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.