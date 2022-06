iOS 16 komt dit najaar uit en er vallen dit jaar behoorlijk wat toestellen af. De iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus) en de iPhone SE 2016 krijgen geen update meer. Dat betekent dat je een iPhone 8 of nieuwer nodig hebt om te kunnen updaten. Maar ook dan ben je nog niet zeker dat je alles krijgt. Hieronder lees je over de functies die alleen op recente toestellen werken!

Op zich valt het aantal functies dat je misloopt wel mee. Bij functies zoals Livetekst is het gemis sowieso al minder groot, omdat het nog helemaal niet in het Nederlands werkte.



Waarom werken niet alle iOS 16-functies?

Apple probeert toestellen altijd zo lang mogelijk te ondersteunen, zodat je rond de vijf jaar aan updates krijgt. Maar er moet een lijn worden getrokken: op een gegeven moment kan de hardware bepaalde functies niet meer aan, omdat daarvoor meer rekenkracht of meer geheugen nodig is dan er in oudere toestellen zit.



Een onderwerp uit een foto knippen: dit is zo’n zware operatie dat het alleen op nieuwere toestellen werkt.

Dat de iPhone 6s uit 2015 zou afvallen is niet zo verwonderlijk. Dit toestel draait net als de iPhone SE 2016 nog op een A9-chip, nog voordat Apple met termen als ‘Fusion’ en ‘Bionic’ op de proppen kwam. Dat de iPhone 7 afvalt zal voor veel mensen wel een tegenvaller zijn aangezien dit toestel nog helemaal niet zo oud aanvoelt. De hoeveelheid RAM lijkt hierbij doorslaggevend te zijn geweest: de iPhone 7 heeft maar 2GB RAM en dat is voor veel geavanceerde functies te weinig.

Gelukkig krijgt de iPhone 8 wel een update, maar je zult zien dat er wel een paar functies ontbreken. Dat komt omdat voor veel ‘slimme’ functies een A12 Bionic-processor nodig is en dat betekent een iPhone XS of nieuwer.

Dit werkt alleen op toestellen met A12 Bionic-chip

Voor onderstaande iOS 16-functies heb je een een iPhone XS of nieuwer nodig:

Object uit foto knippen : je kunt in iOS 16 een onderwerp ‘optillen’ uit een afbeelding en de achtergrond verwijderen. Dit werkt in foto’s, screenshots, de Quick Look-functie, Safari en meer.

: je kunt in iOS 16 een onderwerp ‘optillen’ uit een afbeelding en de achtergrond verwijderen. Dit werkt in foto’s, screenshots, de Quick Look-functie, Safari en meer. Nieuwe Visual Look Up-items : Je kunt nu vogels, insecten en standbeelden herkennen. Werkt overigens ook nog niet in het Nederlands.

: Je kunt nu vogels, insecten en standbeelden herkennen. Werkt overigens ook nog niet in het Nederlands. Livetekst : het herkennen van teksten in foto’s en video’s. Werkt overigens nog steeds niet in het Nederlands. Wel zijn er nieuwe talen, zoals Oekraïens en Koreaans.

: het herkennen van teksten in foto’s en video’s. Werkt overigens nog steeds niet in het Nederlands. Wel zijn er nieuwe talen, zoals Oekraïens en Koreaans. Emoji in teksten : Je kunt in iOS 16 een emoji invoegen met Siri als je een bericht stuurt.

: Je kunt in iOS 16 een emoji invoegen met Siri als je een bericht stuurt. Telefoongesprek ophangen met Siri : Door tegen Siri te zeggen “Hé Siri hang op” kun je een gesprek beëindigen in de Telefoon-app en tijdens FaceTime-gesprekken.

: Door tegen Siri te zeggen “Hé Siri hang op” kun je een gesprek beëindigen in de Telefoon-app en tijdens FaceTime-gesprekken. Verbeterd dicteren : Je kunt tijdens het dicteren wisselen tussen spraak en toetsenbord, zodat je bijvoorbeeld QuickType-suggesties kunt kiezen. Zonder dat je het dicteren hoeft te onderbreken.

: Je kunt tijdens het dicteren wisselen tussen spraak en toetsenbord, zodat je bijvoorbeeld QuickType-suggesties kunt kiezen. Zonder dat je het dicteren hoeft te onderbreken. Medicijnen scannen: Met de iPhone-camera kun je snel een medicijn toevoegen door het label te scannen. Dit is vergelijkbaar het met het scannen van een label op een wijnfles. Eigenlijk heb je hier geen Bionic-chip voor nodig, maar Apple geeft aan dat het alleen werkt op de XS en nieuwer.

Dit werkt alleen op iPhone 12 Pro en nieuwer

Voor deze functies heb je een iPhone 12 Pro (Max), iPhone 13 Pro (Max) of iPad Pro 2021 of nieuwer nodig.

Deurherkenning : De camera kan deuren herkennen, symbolen en labels lezen en instructies geven hoe je een deur moet openen.

: De camera kan deuren herkennen, symbolen en labels lezen en instructies geven hoe je een deur moet openen. Detectiemodus in het vergrootglas: Je krijgt uitgebreide omschrijvingen van je omgeving, bijvoorbeeld het beschrijven van afbeeldingen of het herkennen van mensen.

Bovenstaande functies werden eerder al genoemd in ons artikel over nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor 2022. Ze verschijnen in het najaar, dus op hetzelfde moment als iOS 16.

Bekijk ook Apple deelt nieuwe toegankelijkheidsfuncties: deze verbeteringen komen later dit jaar Apple geeft alvast een vooruitblik op enkele verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid. De functies worden waarschijnlijk onderdeel van iOS 16 en de andere software-updates. Het gaat onder andere om deurdetectie en live ondertiteling.

Dit werkt alleen op iPhone 13 en nieuwer

Opvallend is dat Apple hier alleen de iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max noemt, niet de iPhone 13 mini.

Voorgrond onscherp maken bij portretten : Je kunt in iOS 16 ook de voorgrond van een foto blurren voor een realistischer diepte-effect.

: Je kunt in iOS 16 ook de voorgrond van een foto blurren voor een realistischer diepte-effect. Verbeterde Filmmodus: bij het maken van video’s is het diepte-effect accurater rond haar en brillen.

Wil je weten op welke toestellen iOS 16 geïnstalleerd kan worden, dan kun je het beste even ons andere artikel lezen.

Bekijk ook Deze toestellen krijgen iOS 16 en iPadOS 16 Benieuwd welke toestellen iOS 16 en iPadOS 16 weer toestellen zullen ondersteunen? In dit artikel zetten we op een rijtje welke iPhones en iPads de updates krijgen en welke moeten afvallen.

Deze iPadOS 16-functies komen niet naar oudere iPads

Natuurlijk vallen er bij de iPad ook een paar functies af.

Stage Manager : Een nieuwe manier om te multitasken, werkt alleen op iPads met M1-chip.

: Een nieuwe manier om te multitasken, werkt alleen op iPads met M1-chip. Reference Mode : Het tonen van referentiekleuren voor populaire kleurstandaarden. Werkt alleen op de 12,9-inch iPad Pro 2021 en nieuwer.

: Het tonen van referentiekleuren voor populaire kleurstandaarden. Werkt alleen op de 12,9-inch iPad Pro 2021 en nieuwer. Deurherkenning en detectiemodus in vergrootglas : De camera kan deuren herkennen, symbolen en labels lezen en instructies geven hoe je een deur moet openen. Ook krijg je uitgebreide omschrijvingen van de omgeving. Werkt alleen op de iPad Pro 2021 en nieuwer.

: De camera kan deuren herkennen, symbolen en labels lezen en instructies geven hoe je een deur moet openen. Ook krijg je uitgebreide omschrijvingen van de omgeving. Werkt alleen op de iPad Pro 2021 en nieuwer. Virtual memory swap: de iPad-opslag kan worden gebruikt voor het uitbreiden van het geheugen voor alle apps en biedt tot 16GB geheugen voor de meest veeleisende apps. Hiervoor heb je een iPad Air 4 met minimaal 256GB opslag of een iPad Pro 2021 nodig.

Voor veel iPadOS 16-functies is ook een A12 Bionic-chip nodig en dat betekent een iPad Air 2019 of iPad mini 2019 en nieuwer. Voor welke functies je een A12 Bionic nodig hebt zie je in het lijstje hierboven, bij de iPhones.

Check zelf in de voetnoten op deze pagina even welke functies je bij jouw model misloopt, want er zijn nogal wat uitzonderingen.