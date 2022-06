iOS 16 preview

Als je kijkt naar de verschillen tussen iOS en Android, dan valt bij Android meteen op dat er veel meer mogelijkheden zijn om instellingen van je smartphone aan te passen. Android-liefhebbers kijken dan ook vaak neer op de beperkte aanpassingsmogelijkheden van iOS. Maar de laatste jaren zien we daarin een klein verandering ontstaan. Sinds iOS 14 geeft Apple je iets meer vrijheid om de iPhone naar eigen smaak in te richten. Dat kwam met name door de toevoeging van widgets op je beginscherm. Al snel volgden er trucjes waarbij je thema’s kon gebruiken in combinatie met Siri Shortcuts, waarmee je bijvoorbeeld appicoontjes een ander ontwerp kon geven. Met iOS 16 gaat Apple nog een grote stap verder en is het mogelijk op bepaalde onderdelen van het besturingssysteem zelf aan te passen, terwijl dat voorheen bij iOS ondenkbaar was. Maar zitten we hier wel op te wachten? Of gaat Apple juist niet ver genoeg? Ook de andere nieuwe functies van iOS 16 bespreken we in deze preview.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (BenjaminRK).



Over het testen van beta's en deze iOS 16 preview

Wij hebben voor deze iOS 16 preview de eerste beta van iOS 16 geïnstalleerd op een iPhone 11 en iPhone 13. Op deze modellen kun je alle functies testen die op dit moment beschikbaar zijn. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een iPhone die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.

iOS 16 biedt meer keuzevrijheid

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het gebrek aan personalisatiemogelijkheden in iOS is voor ons nooit echt een storende factor geweest. Je weet waar je bij iOS voor kiest: een redelijk rechttoe-rechtaan besturingssysteem die je niet overlaadt met functies en mogelijkheden. Maar ondanks die beperkende factor (soms op een prettige manier), was er nog wel ruimte voor verbetering. Het toegangsscherm, ook wel het lock screen, is daarbij een belangrijk onderdeel. Afgezien van een eigen wallpaper, ziet het scherm er bij nagenoeg iedereen hetzelfde uit. In iOS 16 opent in dat geval deuren: naast het aanpassen van de wallpaper, kun je nu ook het lettertype van het tijdstip aanpassen en widgets toevoegen op het toegangsscherm. Dat maakt de nieuwe mogelijkheden zowel leuk als nuttig: de nieuwe aanpassingsopties zorgen ervoor dat het toegangsscherm “meer jij” wordt, terwijl je er ook nog iets functioneels aan toe kan voegen.

Momenteel kun je voor het tijdstip kiezen uit zes verschillende lettertypes. Ook kun je de kleur ervan aanpassen, waarbij je uit miljoenen kleuren kan kiezen dankzij de uitgebreide kleurenkiezer. Je kunt zelfs een kleur uit je achtergrond kopiëren en dit toepassen op het tijdstip bovenaan je toegangsscherm. We vinden het wel wat gek dat er voor de kleuren zoveel mogelijkheden zijn, maar dat het aantal lettertypes (in ieder geval op dit moment) beperkt zijn tot maar zes opties. We vinden de lettertypes eigenlijk altijd wat te groot. Het neemt een flink stuk van je toegangsscherm in beslag, terwijl we het toch eigenlijk wat overbodig vinden om het lettertype zo groot in beeld te brengen. Een wat kleiner en subtieler lettertype zou daar zeker bij helpen.

Het aanpassen van het toegangsscherm doet sterk denken aan het wijzigen van een Apple Watch-wijzerplaat. Je houdt het toegangsscherm ingedrukt en tikt op het plusje om een nieuwe wijzerplaat te maken. Het leuke is dat Apple allerlei achtergronden en toegangsschermen standaard meelevert. Dat gaat een stuk verder dan de gebruikelijke nieuwe wallpapers. Zo kan je de animaties van de Weer-app op het toegangsscherm zetten. Is het zonnig, dan straalt er een felle zon op je toegangsscherm. Komt het met bakken uit de lucht, dan lopen de virtuele druppels over je display. Dit ziet er erg mooi uit (met name als buiten de zon schijnt). Andere meer unieke achtergronden die Apple biedt zijn de Astronomie (met een close-up van de aarde of maan), Pride (de bekende regenboogkleuren) en Unity (vergelijkbaar met het Unity-bandje uit 2021). We hopen dat Apple gedurende de betaperiode nog veel meer unieke achtergronden toevoegt.

We noemden het eerder al: de vergelijking met de Apple Watch-wijzerplaten. Dat zie je ook terug in hoe de tijd wordt afgebeeld als je bijvoorbeeld een eigen foto gebruikt. Het tijdstip kan daardoor op subtiele wijze met een diepte-effect achter het hoofdonderwerp verschijnen. Dit geeft zeker een cool effect. Het idee is één op één overgenomen van de Foto’s-wijzerplaat van de Apple Watch. Apple heeft met de nieuwe mogelijkheden van het toegangsscherm goed gekeken naar wat de Apple Watch onder andere populair maakt. Ook leuk: je kan een fotocollectie toewijzen, waardoor de achtergrond wisselt, telkens als je je iPhone oppakt.

Widgets op het toegangsscherm

De eerder genoemde widgets op het toegangsscherm zijn wat beperkter dan die je op je beginscherm ziet. Ze doen daarom vooral denken aan, daar is ‘ie weer, de complicaties op de Apple Watch-wijzerplaat. Ze geven snel informatie over de status van apps, zoals de huidige temperatuur van het weer, de batterijstatus van je iPhone of de staat van je HomeKit-accessoires. Ook kan je je volgende Agenda-afspraken erop zetten of zelfs de nieuwste headline bekijken via de News-widget. Het aanbod is nu nog wat beperkt, maar ontwikkelaars kunnen er ook mee aan de slag. Een voorbeeld is de Parcel-app, een bekende app voor het volgen van je pakketjes. Deze app heeft inmiddels al een beta die laat zien wat er mogelijk is.

De widgets zijn handig, al zullen wij als Apple Watch-gebruikers ze iets minder vaak benutten. Als je even snel het weer wil zien of je volgende agenda-afspraak wil checken, gebruiken wij daar sneller onze Apple Watch dan iPhone voor. Heb je geen Apple Watch, dan haal je met iOS 16 toch een beetje van Apple’s smartwatch naar de iPhone. Wat we overigens wel jammer vinden, is dat de widgets (vooralsnog) alleen zwart-wit zijn. Ze zien er daardoor wat saaier uit. Een optie voor gekleurde versies, hoe kermisachtig dat er ook uit kan zien, had niet misstaan.

Nu we nagenoeg alles van het toegangsscherm naar eigen wens kunnen aanpassen, valt het des te meer op dat één onderdeel niet te wijzigen is: de knoppen voor de zaklamp en camera. We vinden het toch vreemd dat Apple ons nu nog niet de mogelijkheid biedt om deze twee knoppen te wijzigen naar bijvoorbeeld de Apple TV-remote of de Rekenmachine-app. We snappen best dat Apple gebruikers niet de volledige vrijheid willen geven, maar het minste wat ze hadden kunnen doen is om de extra knoppen van het Bedieningspaneel ook beschikbaar te maken voor de toegangsschermknoppen in de linker- en rechter onderhoek.

Meldingen nu onderaan het toegangsscherm

Omdat jouw toegangsscherm straks persoonlijker is, wil Apple deze ook beter naar voren laten komen. Ze hebben daarom de meldingen naar onderen verplaatst. Standaard verschijnen je nieuwe notificaties onderaan het scherm, in een soort stapel met de oude meldingen onderop. Dat vinden we nog wel even wennen, omdat een deel van het scherm daardoor toch wat onbenut blijft. Je kunt overigens wisselen tussen meerdere weergaves, waarbij meldingen zelfs alleen maar als getal onderaan weergegeven worden. Een lijstweergave is er ook nog, al blijven meldingen van onderaf binnenkomen.

Verbeterde apps in iOS 16

Apple neemt in iOS 16 ook veel apps onder handen. De grootste verbeteringen vinden we in de Berichten-, Mail- en Woning-app. De Berichten-app krijgt eindelijk een paar functies die we al langer in WhatsApp hebben: het verwijderen van berichten voor iedereen en het ongelezen maken van je berichten. Daar gooit de Berichten-app nog een extra handige functie bovenop: het bewerken van een verstuurd bericht. Hoe vaak het ons al niet is gebeurd dat we een bericht te vroeg verstuurd hebben of het bericht simpelweg verkeerd geformuleerd hebben, met alle gevolgen van dien. Het is gewoon heel erg handig om je bericht na het versturen nog te wijzigen. Apple geeft je daarvoor een kwartier de tijd en dat is wat ons betreft lang genoeg. Je ziet de fout meestal toch wel heel erg snel.

We vinden het wel jammer dat Apple geen ondersteuning voor RCS toegevoegd heeft. RCS is als het ware de opvolger van sms en is ontwikkeld als nieuwe standaard voor het versturen van berichten tussen telefoons. Maar Apple doet hier nog niet aan mee. We begrijpen dat Apple vooral inzet op iMessage, maar sms wordt nog altijd gebruikt als je een bericht stuurt naar Android-toestellen en vaak voor het versturen van beveiligingscodes. RCS is veiliger en biedt veel meer functies die vergelijkbaar zijn met de gemiddelde chatapp. We vinden het jammer dat Apple hier (nog) niet aan mee doet.

De tweede app op het gebied van communicatie die vernieuwd is, is de Mail-app. We schreven al voor de aankondiging van iOS 16 dat we hoopten dat Apple de Mail-app zou aanpakken en dat gebeurt ook. Een aantal van de door ons verzochte functies zien in iOS 16 het levenslicht: het inplannen van een e-mail en het ongedaan maken van een verzonden e-mail. Beide functies werken goed en is precies wat we wilden zien. Apple heeft nog meer functies toegevoegd, zoals rijke links in je e-mails.

De derde app van iOS 16 die we nog willen uitlichten in deze preview, is de nieuwe Woning-app van iOS 16. Daar zijn we erg tevreden over. De nieuwe weergave van je accessoires werkt slimmer, waarbij je makkelijker van kamer wisselt en ziet waar je favoriete accessoires in staan. Sommige accessoires worden in een groter blokje weergegeven om ze makkelijker te herkennen, al begrijpen wij nog niet helemaal waarom sommige accessoireknoppen groter zijn. Een andere fijne verbetering zijn de nieuwe categorieknoppen bovenaan. Je filtert daarmee als het ware tussen verschillende soorten accessoires, zoals beveiliging, klimaat en lampen. Zo zie je in één tik alle lampen in je huis of accessoires en scènes waar temperatuursensoren in staan. Handig, want zo ben je een stuk sneller bij het accessoire dat je zoekt. Bepaalde wijzigingen van de Woning-app zijn nog wel even wennen. Zo moet je echt op het icoontje tikken om het accessoire meteen te bedienen, in plaats van op de tegel. Ook het wisselen van huis gaat nu iets onhandiger, omdat het achter een verzamelknop met bijvoorbeeld je kamers en het wijzigen van het Woning-tabblad verstopt zit.

Ook deze iOS 16 functies vallen in de smaak

Apple heeft in iOS 16 ook een aantal functies gestopt die bij ons meteen in de smaak vielen. Zo vinden we het heel erg handig om snel de achtergrond uit foto’s te halen door simpelweg je vinger op het onderwerp te houden. Dit is zo’n typische kleine functie die vaak van pas zal komen. Ook handig: de kleine tikjes die je voelt als je met het toetsenbord typt. Je moet dit zelf nog even inschakelen, maar het maakt het typen wat ons betreft net wat prettiger. Het is een stil alternatief voor het klassieke toetsenbordgeluidje. Je merkt meteen dat je iets typt, zonder het vervelende geluidje waar je de mensen om je heen vooral mee irriteert.

Er zijn nog veel meer handige ontdekkingen met iOS 16-details gedaan, die we in een apart artikel voor je op een rij gezet hebben.

iOS 16: dit hebben we nog niet kunnen testen

Helaas hebben we nog niet alle functies van iOS 16 kunnen testen. Zo ontbreekt momenteel nog de Nederlandse taaloptie in de Vertaal-app en in de systeembrede vertaalfunctie. Wel zijn we blij dat Apple deze functie dit jaar toevoegt. Een andere functie waar we naar uit kijken maar nog niet hebben kunnen testen, zijn de gedeelde fotobibliotheken. Vanaf iOS 16 kan je met in totaal zes personen een gezamenlijke fotobibliotheek bijhouden. Deze staat los van je eigen persoonlijke fotobibliotheek. Je kunt zelfs vanuit de Camera-app rechtstreeks foto’s opslaan in de gezamenlijke bibliotheek. Het werkt volgens Apple ook automatisch, bijvoorbeeld als je foto’s gemaakt hebt waar zowel jij als degene met wie je de bibliotheek deelt op staat. Deze functie lijkt een grote ergernis van veel families in één keer op te lossen, doordat je niet meer handmatig een gedeeld album hoeft bij te houden.

Voorlopige conclusie iOS 16 preview

In onze iOS 15 review schreven we nog dat we de echte grote veranderingen misten. Wat dat betreft belooft iOS 16 dat goed te maken, met name vanwege het compleet vernieuwde toegangsscherm. Je hebt veel meer mogelijkheden en vrijheid om het toegangsscherm zelf in te richten. Apple heeft daarmee een belangrijke functie van de Apple Watch naar de iPhone gehaald en dat vinden we best een slimme zet. Toch is er ook nog wel wat op aan te merken. We missen de mogelijkheid om de twee knoppen onderaan aan te passen en het tijdstip wordt wat ons betreft wel erg groot weergegeven.

Apple heeft een aantal apps een broodnodige update gegeven, waarbij vooral de Berichten-, Mail- en Woning-apps opvallen. Het zijn stuk voor stuk fijne verbeteringen die het gebruik nog wat prettiger maken en waar Apple weer een inhaalslag mee maakt. We vinden het overigens jammer dat de Agenda-app niet diezelfde behandeling gekregen heeft, want ook die had dit jaar wel wat slimmer mogen worden.

iOS 16 lijkt al met al een fijne update te worden, met voor ieder wat wils. Wil je je iPhone persoonlijker inrichten? Check! Fan van Apple’s standaardapps, maar mis je nog een paar belangrijke functies? Check! Diverse handige kleine verbeteringen waar gebruikers al jaren om vroegen? Check! iOS 16 bevindt zich nog in een vroeg stadium en de komende tijd houden we alle nieuwe beta’s en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het kan er wat ons betreft alleen nog maar beter van worden. In september zijn we weer terug met ons eindoordeel in de iOS 16 review.

