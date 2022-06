Op het nieuwe toegangsscherm in iOS 16 krijg je de mogelijkheid om widgets te plaatsen. Hoe werkt dit en welke opties heb je? Dat lees je in deze tip!

De widgets op het toegangsscherm zijn eenvoudiger dan je gewend bent op andere plekken in iOS. Ze zijn eenkleurig en bieden veel informatie op een klein oppervlak. Dit wekt de indruk dat ze in een later stadium gebruikt kunnen worden voor een toekomstig always on-scherm in de iPhone. Zo ver is het echter nog niet. Wat er nu al mogelijk is met de widgets op je toegangsscherm lees je hier.

Widgets boven de klok

De klok speelt nog steeds een centrale rol op het toegangsscherm, maar daarnaast kun je boven en onder de klok nog wat extra informatie tonen.

Boven de klok is het volgende mogelijk:

Aandelenkoers : de koers van je favoriete aandeel of index

: de koers van je favoriete aandeel of index Agenda : huidige datum of komende afspraken

: huidige datum of komende afspraken Conditie : huidige voortgang van je ringen

: huidige voortgang van je ringen Herinneringen : eerstvolgende taken

: eerstvolgende taken Klok : huidige tijdstip op een bepaalde plaats, of wekker

: huidige tijdstip op een bepaalde plaats, of wekker Weer: diverse opties, o.a. maanfase, tijdstip van zonsondergang, temperatuur, kans op regen, luchtkwaliteit, UV-index of windsnelheid

Het gaat hier steeds om een enkele regel tekst, soms in combinatie met de dag of datum. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als je een reeks gegevens zou kunnen tonen, bijvoorbeeld temperatuur, regenkans en UV-index. Maar dat kan momenteel nog niet.

Uiteraard kun je ook de weergave van de klok aanpassen, met een ander lettertype, een andere kleur en een aangepaste achtergrond. Dit bespreken we in de tip over het toegangsscherm aanpassen.

Bekijk ook Toegangsscherm aanpassen op iPhone en iPad Haal alles uit het toegangsscherm op je iPhone en iPad. Kies een ander thema, stel meerdere toegangsschermen in en gebruik widgets. Je bepaalt zelf welke informatie te zien is.

Widgets onder de klok

Onder de klok is veel meer mogelijk: de widgets zijn iets groter en je kunt vier kleine of twee grote naast elkaar zetten. Een combinatie (1x groot en 2x klein) kan ook. Sommige widgets zijn er in twee formaten.

De widgets bieden updates van je standaard apps, zonder dat je je toestel hoeft te ontgrendelen. Ze zijn op het moment nog niet interactief. Wel kunnen ze bijgewerkt worden als bijvoorbeeld de temperatuur wijzigt, of als er een nieuwsbericht is.

Batterij: Je kunt een kleine of grote widget met de batterijstatus van bijvoorbeeld je AirPods toevoegen.

Agenda: Er zijn drie varianten met de huidige datum als vierkante widget, de volgende afspraak of een combinatie van beide.

Klok: Ook bij de klok zijn er drie widgets. Je kunt het tijdstip op een bepaalde locatie zien (bijvoorbeeld Cupertino), zowel in groot als klein formaat. Ook is er een wereldtijdklok waarmee je de tijd in drie steden kunt zien. Of je kunt de volgende wekker in een widget zetten.

Fitness: Meteen je activiteitenringen zien, klein of uitgesplitst met cijfers van bewegingsdoel, trainingsdoel en staandoel.

Woning: Bekijk de temperatuur thuis, gemeten met je klimaatsensoren. Je kunt ook met een knop de lichten in- en uitschakelen en kijken of er onraad is, of zicht houden op een specifiek accessoire.

Nieuws: Apple’s selectie van nieuwsbronnen, die niet aan te passen is.

Herinneringen: Een grote widget toont je volgende herinneringen.

Aandelen: Kies uit een grote of kleine widget met de huidige status van de aandelenmarkt. Je kun drie aandelen kiezen of de koers van je volglijst tonen.

Weer: Hier heb je heel wat keuze, van maanfasen en zonsondergang tot weer, luchtkwaliteit, UV-index en wind. De meeste zijn klein, maar er zijn ook twee grotere widgets.

En dit is nog niet alles, want ontwikkelaars kunnen zelf hun widgets maken met behulp van WidgetKit. Rond de release van iOS 16 zal er veel meer keuze zijn.

Heb je nog geen iOS 16? Geen nood, je kunt nu al op meerdere plaatsen op je iPhone en iPad widgets gebruiken. In een aparte tip leggen we het uit.