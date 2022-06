Apple tilt de Berichten-app in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura naar een hoger niveau. Dit zijn alle verbeteringen die je in iMessage in iOS 16 en de andere updates vindt.

iMessage in iOS 16

Dit jaar draaien de verbeteringen in iMessage om hele praktische toevoegingen. In iOS 16 zitten een paar iMessage-functies die je al van WhatsApp kent, maar er zijn ook verbeteringen die WhatsApp nog niet heeft. Wat ons betreft heeft Apple dit jaar de meest praktische verbeteringen sinds jaren toegevoegd. Zou dit voor jou een reden zijn om over te stappen van bijvoorbeeld WhatsApp? Toch missen we ook nog een paar verbeteringen, al mag dat de pret niet drukken. Dit is er nieuw in iMessage in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura.

#1 Berichten bewerken

Zie je een tikfout of is je bericht nog niet af, dan is er goed nieuws: je kan in iOS 16 iMessage-berichten bewerken . Je hebt na elk verstuurd bericht nog 15 minuten de tijd om een bericht aan te passen en de ontvanger ziet ook wanneer een bericht gewijzigd is. Je kan het zo veel aanpassen als je zelf wil. Het is zelfs mogelijk om een gewijzigd bericht nogmaals te wijzigen, zolang dit maar binnen de tijdslimiet van 15 minuten valt. Hoe je iMessage-berichten bewerkt, lees je in onze tip.

#2 Verstuurde berichten verwijderen

Behalve een bericht wijzigen, kan je in iOS 16 ook heel eenvoudig een verstuurd bericht verwijderen. Ook hier heb je 15 minuten de tijd. Dit zal vooral van pas komen als je een bericht verstuurd hebt naar de verkeerde persoon. Behalve voor tekstberichten, werkt dit ook voor foto’s en video’s. In onze tip over iMessage-berichten verwijderen voor iedereen lees je hoe dit moet.

#3 Berichten als ongelezen markeren

Krijg je een bericht en open je die meteen, maar ben je niet direct in de gelegenheid om te antwoorden? Dan kun je jezelf eraan helpen herinneren om er later op terug te komen door een bericht als ongelezen te markeren. Er is ook een filter bijgekomen waarin alle ongelezen berichten bij elkaar staan. Je moet hiervoor wel in de instellingen de optie Filter onbekende afzenders inschakelen.

#4 SharePlay in iMessage

Met SharePlay kun je nu al via FaceTime samen bijvoorbeeld naar muziek luisteren of een film kijken. Maar dat wil je niet altijd via beeldbellen doen. In iOS 16 werkt SharePlay ook in iMessage, zodat je bijvoorbeeld samen met een vriend of vriendin (of een hele groep) tegelijk kunt chatten over jullie favoriete film of serie terwijl je allebei op exact hetzelfde moment aan het kijken bent. Dit werkt ook voor games, workouts en nog veel meer.

#5 Prullenbak voor verwijderde berichten

Als je berichten of chats verwijdert voor jezelf, zijn deze niet meteen verloren. Er is nu een soort prullenbak voor je eigen verwijderde berichten. Je hebt dan nog 30 dagen de tijd om de berichten terug te halen. In de prullenbak worden ze gesorteerd per contact, maar op dit moment kun je nog niet individuele berichten terugplaatsen. Je kan dus alleen alle verwijderde berichten per contact terugzetten. Na 30 dagen worden ze automatisch definitief van je toestel verwijderd. Hou er dus rekening mee dat dit alleen werkt voor berichten die je zelf uit je chats verwijderd en niet voor berichten die voor iedereen verwijderd worden (oftewel het ongedaan maken van verzenden).

#6 Samenwerken in iMessage

Het wordt nu makkelijker om samen aan iets te werken in iMessage. Je kan rechtstreeks in iMessage een uitnodiging sturen om bijvoorbeeld samen te werken aan een document in Pages, een notitie in de Notities-app of zelfs een map in Bestanden. Apps van derden kunnen hier ook gebruik van maken, zodat je via iMessage meteen in die app kan samenwerken. En als iemand een wijziging aanbrengt, krijg je daar ook in het bijbehorende iMessage-gesprek een melding van. Door erop te tikken, spring je meteen naar het bijbehorende document om de wijziging of aanvulling te bekijken.

#7 Gedeeld met jou API

Vorig jaar introduceerde Apple de functie Gedeeld met jou. Als iemand jou in iMessage een link stuurt, een foto deelt of een muzieknummer stuurt, verschijnt de gedeelde content ook in de bijbehorende app. Links naar websites verschijnen ook in Safari, een gedeelde foto in iMessage zie je ook in de Foto’s-app en het muzieknummer in de Muziek-app. Je kan dan vanuit die apps ook direct reageren op de gedeelde content, waarna jouw reactie in het iMessage-gesprek verschijnt. Voor ontwikkelaars is er nu ook een API, zodat zij de Gedeeld met jou-functie ook in hun apps kunnen inbouwen. Denk aan het delen van een Instagram-link in iMessage, die dan in een aparte sectie in de Instagram-app verschijnt. Zo kunnen apps dus hun eigen koppeling met iMessage maken.

Geen ondersteuning voor RCS

Wat we helaas missen in de Berichten-app in iOS 16, is ondersteuning voor RCS. RCS is als het ware de opvolger van sms en biedt veel meer chatachtige functies, zoals leesbewijzen, typindicaties en meer, maar werkt in tegenstelling tot iMessage tussen verschillende platformen. Er is al vaker kritiek dat Apple nog geen ondersteuning biedt voor RCS en iOS 16 was een mooie gelegenheid geweest. Lees ook ons artikel over waarom Apple RCS zou moeten ondersteunen.