10 handige tips voor Apple Kaarten

Apple Kaarten heeft gaandeweg steeds meer mogelijkheden gekregen. Op sommige plekken kun je met Look Around op straatniveau kijken, maar met deze Apple Maps tips kun je op allerlei manieren navigeren, slimmer zoeken, de instellingen aanpassen en zorgen dat de app meer aan jouw voorkeuren is aangepast. In dit artikel geven we enkele Apple Maps-tips waarmee je meer uit deze app haalt.



#1 Tussenstop zoeken in Apple Kaarten

Met de Apple Kaarten-app kun je gemakkelijk een restaurant of tankstation op de route zoeken. Je hoeft daarvoor niet je huidige reis te onderbreken en een nieuwe route te plannen. Apple Maps laat je namelijk een tussenstop instellen. Als je een route gepland hebt en aan het navigeren bent, veeg je de route omhoog. Via de statusbalk onderin het scherm kies je vervolgens restaurant, benzinestation of iets anders. Je krijgt een aantal opties te zien in de buurt van je huidige route en de extra reistijd. Maak je een keuze, dan zal Apple Kaarten eerst naar de tussenstop navigeren en daarna verder gaan met de oorspronkelijke route, zonder dat je er zelf moeite voor hoeft te doen. Meer informatie lees je in onze tip over tussenstops in Apple Kaarten (en Google Maps).

Bekijk ook Tussenstops in Apple Kaarten en Google Maps: zo werkt het Wil je tijdens het navigeren tussenstops maken, dan kan dat zowel in Apple Kaarten als in Google Maps. In deze tip leggen we uit hoe je zo'n 'via' of tussenstop invoert.

#2 Huisnummer eerst invoeren

Wil je zoeken naar een bestemming op een adres met huisnummer? Dan werkt het sneller om eerst het huisnummer in te voeren. Vooral bij lange straatnamen kost het veel moeite om eerst de volledige straatnaam in te tikken en vervolgens nog het huisnummer. Tik dus ’99 Grote Houtstraat’ als je het adres van de Apple Store in Haarlem wilt invoeren in plaats van ‘Grote Houtstraat 99′. De automatische tekstaanvulling zorgt er namelijk voor dat je na het invullen van ’99 Grote…’ al de juiste suggestie in beeld ziet.

#3 Neem een taxi

Bij het plannen van een route denk je misschien meteen aan de auto, lopen of openbaar vervoer. Maar soms is dat onpraktisch, bijvoorbeeld als je veel spullen bij je hebt of geen gedoe wilt hebben met parkeren. Een taxi kan dan handiger zijn. Bij het plannen van een route kun je met de optie Rit zorgen dat er een geschikte taxidienst wordt gezocht. In Nederland werkt dit bijvoorbeeld met Taxi Amsterdam (TCA) en Taxi.eu, terwijl je wereldwijd Uber, Lyft en andere diensten tegenkomt. Als je deze apps hebt geïnstalleerd kun je meteen een rit plannen. De taxi-apps tonen hoe lang je moet wachten en wat het ongeveer kost. Je kunt meteen je rit boeken.

Apple Kaarten werkt met nog meer extensies, zoals Yelp. Hiermee kun je bijvoorbeeld een tafel reserveren in een restaurant.

#4 Snelwegen en tolwegen vermijden

Je kunt in de Apple Kaarten-app gemakkelijk snelwegen vermijden door een schuifje om te zetten. Ga naar Instellingen > Kaarten > Rijden en navigatie. Vervolgens zet je het schuifje uit bij Snelwegen. Op dezelfde manier kun je ook Tolwegen vermijden. We hebben een aparte tip over snelwegen en tolwegen vermijden in Apple Kaarten.

Bekijk ook Zo vermijd je snelwegen en tolwegen in Apple Kaarten In Apple Kaarten kun je snelwegen en tolwegen vermijden bij het plannen van routes. In deze tip lees je hoe je ervoor zorgt dat je alleen mooie en verrassende routes met Apple Kaarten rijdt. Handig als je geen haast hebt, of als je een vervoermiddel gebruikt dat niet de snelweg op mag, zoals een fiets, scooter, invalidekarretje of motor.

#5 Extra luide navigatiestem

Heb je moeite om de navigatiestem te verstaan? Zet dan het geluidsvolume een tandje harder! Dit doe je via Instellingen > Kaarten > Rijden en navigatie. Zet het schuifje bij Stemvolume voor navigatie op Hoog volume. Je kunt overigens ook de navigatiestem wisselen in Apple Kaarten.

Bekijk ook Zo kun je de navigatiestem in Apple Kaarten aanpassen Gebruik je Apple Kaarten voor navigatie, dan is het goed om te weten dat je de navigatiestem kunt aanpassen. Zowel de stem zelf als het geluidsvolume tijdens navigeren en muziek luisteren kun je wijzigen. Deze tip legt uit hoe dat werkt.

#6 Zoeken op kruising in Apple Maps

Met het &-teken kun je gericht zoeken naar een kruising. Dit is gebaseerd op een Amerikaanse gewoonte: bedrijven geven vaak de kruising aan in plaats van een straatnaam met huisnummer. Het werkt ook zo in Apple’s Kaarten-app. Tik bijvoorbeeld ‘Overtoom & Staringstraat’ en je wordt meteen naar de juiste kruising geleid. Dit werkt helaas minder goed in Google Maps.

#7 Pauzeer gesproken audio

Luister je naar een podcast, audioboek of andere gesproken audio, dan kan het vervelend zijn als er een aanwijzing voor navigatie tussendoor komt. Gelukkig kun je dit voorkomen. Ga naar Instellingen > Kaarten > Rijden en navigatie. Zorg dat de schakelaar bij Pauzeer gesproken audio is ingeschakeld. Dit werkt bijvoorbeeld bij de podcast-app Overcast: zodra er een gesproken instructie komt zal de podcast pauzeren. Overcast is zelfs zo slim om een paar seconden terug te springen, zodat je niets mist.

#8 Gebruik touchscreen en trackpad om te navigeren

Het is niet altijd duidelijk hoe je kunt rondbladeren in Apple Kaarten. Sommige dingen werken op de trackpad van een MacBook net even anders dan op het touchscreen van een iPhone. Op de iPhone kun je met twee vingers tikken en roteren om de richting van de kaart te wijzigen. Ben je volledig ingezoomd, dan kun je met twee vingers op en neer vegen om de 3D-kaart te kantelen. Met 3D Touch kun je op het Apple Kaarten-icoontje drukken voor snelle opties, zoals het markeren van je locatie of in de buurt zoeken.

Op de trackpad van een MacBook kun je met twee vingers knijpen om in en uit te zoomen. Je kunt dubbeltikken om in te zoomen of je vinger op de Option-toets houden tijdens het dubbeltikken om uit te zoomen. Om te roteren draai je twee vingers over het trackpad. En om zijwaarts te bladeren veeg je met twee vingers in de gewenste richting.

#9 Informatie over gebouwen opvragen

Als je een bekend gebouw in de Kaarten-app ziet, kun je erop tikken om meer informatie op te vragen. Je ziet hoe ver het lopen is, welke afstand en wat de waardering op Foursquare is. Als je nog verder naar beneden bladert krijg je aanvullende informatie zoals website, adres, telefoonnummer en een beschrijving van Wikipedia. Met de knop Meld een probleem kun je laten weten dat er iets niet klopt.

#10 Route van desktop naar iPhone sturen

Ben je een trip aan het plannen, dan gebeurt het wel eens dat je de route op de desktop hebt uitgezocht en vervolgens op de iPhone wilt gaan navigeren. Gelukkig werken iOS en macOS nauw met elkaar samen. Je kunt dan ook gemakkelijk de route van je desktop naar je iPhone sturen. Je hebt hier geen Wi-Fi-verbinding nodig en de apparaten hoeven dan ook niet op hetzelfde netwerk te zijn aangemeld.

Zoek in Apple Kaarten op de Mac naar een route, klik op de deelknop en je ziet meteen je mobiele apparaat als je daarop met hetzelfde Apple ID bent ingelogd.

De route verschijnt nu vanzelf op je mobiele apparaat. Je kunt op deze manier ook specifieke locaties delen, bijvoorbeeld doorsturen naar de Notities-app of iMessage.

Meer Apple Kaarten-tips

