Misschien herken je het wel: je hebt een mooie foto van jezelf, maar de achtergrond is niet om over naar huis te schrijven. Of er staat iets gênants of vreemds in de achtergrond, waardoor je mooie portretfoto niet geschikt is om te delen met vrienden en familie. Je kunt daar dan een app voor gebruiken om de achtergrond uit je iPhone-foto te halen, maar vanaf iOS 16 kan dat ook gewoon heel eenvoudig zonder dat je hier een app voor nodig hebt. We laten je zien hoe je een onderwerp uit een foto uitlicht en de achtergrond verwijdert.



Onderwerp op iPhone-foto uitlichten: achtergrond verwijderen

De functie zit verstopt in iOS 16, maar als je hem eenmaal kent zul je hem vaak gebruiken. De iPhone herkent het vastgelegde onderwerp, zoals een persoon, dier of voorwerp en maakt daar dan een uitsnede van. Op die manier wordt de achtergrond in één klap verwijderd. Maar je hoeft je geen zorgen te maken dat je originele foto met achtergrond verdwijnt: alleen het onderwerp wordt eruit gepikt, die je vervolgens kunt kopiëren, opslaan of delen. De enige voorwaarde om deze functie te kunnen gebruiken, is dat je iOS 16 en een toestel met A12-chip nodig hebt. Dat betekent dus een iPhone XS (Max), iPhone XR of nieuwer. Het werkt ook op iPads met een A12-chip en nieuwer.

Volg deze stappen om in een foto de achtergrond te verwijderen vanaf iOS 16:

Open de foto op je iPhone. Dat kan in de Foto’s-app, maar ook vanuit een screenshot, Safari of bijvoorbeeld de Berichten-app. Het mag ook een still uit een video zijn. Hou het onderwerp op de foto ingedrukt. Er verschijnt een golvende lichtanimatie over het uit te lichten object. Ook wordt het object omlijnd. Dit geeft aan welk deel van de foto uitgelicht wordt. Tik op de Kopieer- of Deel-knop. Met de Deel-knop kun je de foto zonder achtergrond opslaan of bijvoorbeeld doorsturen.

Meer hoef je niet te doen. Het uitgelichte onderwerp wordt met een transparante achtergrond opgeslagen. Het is een snelle manier om een foto te bewerken, al blijven er nog altijd speciale apps bestaan die nog veel meer mogelijkheden bieden. Lees ook ons artikel met de beste iPhone-apps voor fotobewerking.