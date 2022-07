Met een gedeelde iCloud-fotobibliotheek kun je samen een fotobibliotheek vullen met foto's van bijvoorbeeld een gezamenlijke vakantie. In deze tip leggen we uit hoe je de gedeelde iCloud-fotobibliotheek gebruikt.

Gedeelde iCloud-fotobibliotheek gebruiken

Zodra je iOS 16 beta 3 of nieuwer hebt geïnstalleerd kun je de gedeelde iCloud-fotobibliotheek inschakelen. Dit doe je handmatig, waarna je kunt kiezen met welke personen je een gezamenlijke fotobibliotheek wilt maken. Alles wat je vervolgens kunt doen, zoals het maken van foto’s die je meteen wilt delen met je groep, lees je in onderstaande tip.

Gedeelde iCloud-fotobibliotheek inschakelen

Deze functie staat standaard uitgeschakeld, dus je zult eerst actie moeten nemen om het te kunnen gebruiken. Bedenk van te voren met wie je een gezamenlijke bibliotheek wilt maken. Dit moeten mensen zijn waar je vaak nauw contact mee hebt en die je vertrouwt. Dit komt omdat je maar één gedeelde fotobibliotheek naast je persoonlijke fotobibliotheek kunt hebben. Het is dus minder geschikt voor een eenmalig etentje met mensen die je daarna nooit meer ziet.

Ook belangrijk: de deelnemers moeten een Apple ID hebben en een geschikte iPhone, iPad of Mac. Een Android-gebruiker met een Mac kan ook meedoen, maar deze persoon zal de foto’s alleen op de Mac te zien krijgen. Ze verschijnen niet op het Android-toestel.

Zo schakel je de gedeelde bibliotheek in:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Foto’s en tik op Gedeelde bibliotheek > Configureer. Lees de uitleg en tik op Start configuratie. Op het volgende scherm kun je deelnemers toevoegen. Klik op het plusje en voeg maximaal 5 personen toe. Dit kunnen gezinsleden zijn of personen van buiten je gezin.

Geef nu aan welke foto’s je wilt verplaatsen. De optie Al mijn foto’s en video’s is misschien wat te drastisch, dus wij hebben gekozen voor Handmatig. Je kunt ook automatisch laten toevoegen op basis van datum of personen. Kies eventueel handmatig de foto’s die je wilt verplaatsen. Bekijk een voorvertoning van je gedeelde fotobibliotheek.

De volgende stap is het daadwerkelijk uitnodigen van de andere personen. Deze krijgen toegang tot de gezamenlijke fotocollectie en kunnen foto’s toevoegen, bewerken en verwijderen. Verstuur de uitnodiging via iMessage. Je gedeelde iCloud-fotobibliotheek is nu klaar voor gebruik.

Foto’s meteen uploaden naar de gedeelde fotobibliotheek

Heb je deze functie ingeschakeld, dan verschijnt er een nieuw icoon in de Camera-app. Bovenin vind je nu een icoon die eruit ziet als een poppetje. Hiermee kun je wisselen tussen je persoonlijke en de gedeelde fotobibliotheek. Is het icoon geel, dan zal de foto meteen worden doorgestuurd naar de gedeelde bibliotheek, zodat anderen ze te zien krijgen. Staat het icoon doorgestreept, dan wordt de foto zoals gebruikelijk in je eigen fotocollectie gezet.

Voor de zekerheid kun je het beste de schakelaar uit zetten en handmatig inschakelen op het moment dat je een foto maakt die je wilt delen.

Je kunt deze optie ook helemaal uitschakelen: ga naar Instellingen > Foto’s > Gedeelde bibliotheek > Delen via Camera en zet de schakelaar uit.

Instellingen voor gedeelde iCloud-fotobibliotheek

Als je eenmaal een gedeelde iCloud-fotobibliotheek in gebruik hebt, kun je enkele instellingen langslopen. Via Instellingen > Foto’s > Gedeelde bibliotheek zie je wie er meedoen. Ook kun je met het plusje extra deelnemers toevoegen, totdat het maximum van 6 personen is bereikt.

De iPhone kan ook suggesties en meldingen geven, bijvoorbeeld met welke personen je nog meer kunt delen. Tik je op Suggesties voor gedeelde bibliotheek, dan krijg je personen te zien die vaak op jouw foto’s voorkomen.

Bij de instellingen voor de Camera kun je aangeven dat je niet automatisch bij het maken van een foto al wil delen. En je kunt hier ook wisselen tussen het Automatisch en Handmatig toevoegen van foto’s. Dit gebeurt als je samen bent met andere deelnemers en Bluetooth hebt ingeschakeld. Tenslotte is er ook nog een knop om foto’s te delen wanneer je thuis bent, ook als andere deelnemers niet aanwezig zijn.

Allerlei vragen en antwoorden over de gedeelde iCloud-fotobibliotheek vind je in onze uitleg.