Er zijn nog wel wat vragen over de iCloud-fotobibliotheek, die Apple nog niet heeft opgehelderd. In deze tip proberen we zoveel mogelijk te beantwoorden. Deze functie is nog niet beschikbaar in de huidige beta’s van iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura, waardoor je het nog niet zelf kunt proberen.

#1 Wat is gedeelde iCloud-fotobibliotheek?

Apple prijs de gedeelde iCloud-fotobibliotheek als volgt aan:

Deel eenvoudig foto’s en video’s met maximaal vijf anderen. Zo kan iedereen een bijdrage leveren en is er nog meer om van na te genieten. Iedereen met toegang tot een gedeelde iCloud-foto­bibliotheek kan op elk moment bij alle foto’s, ook als iemand anders ze heeft gemaakt of bewerkt.

#2 Wat is het verschil met een gedeeld iCloud-album?

Het is al veel langer mogelijk om een gedeeld iCloud-album te maken met een groep anderen.

Dit zijn de belangrijkste verschillen:

Aan een gedeeld album kunnen maximaal 100 personen meedoen en er mogen maximaal 5.000 foto’s in staan. Bij de gedeelde fotobibliotheek kunnen maximaal 6 mensen meedoen. Of er ook een maximum qua foto’s is, is nog niet bekend.

Foto’s in gedeelde albums worden in een lagere kwaliteit opgeslagen, zodat ze snel gedownload kunnen worden. Bij een gedeelde fotobibliotheek krijg je wel de originele resolutie.

Foto’s in gedeelde albums zijn opgeslagen in de iCloud, maar tellen niet mee voor je iCloud-opslaglimiet. Bij een gedeelde fotobibliotheek is dat waarschijnlijk wel het geval (Apple heeft daar nog geen opheldering over gegeven).

Bij gedeelde albums moet je alles handmatig doen, terwijl de gedeelde fotobibliotheek slimme regels hanteert.

#3 Hoe werkt een gedeelde iCloud-fotobibliotheek?

In een gedeelde bibliotheek kan iedereen foto’s toevoegen, bewerken en verwijderen. Iedereen heeft dus dezelfde rechten. Favorieten, bijschriften en trefwoorden worden tussen alle gebruikers gesynchroniseerd, zodat iedereen altijd de laatste versie heeft.

#4 Hoeveel gedeelde iCloud-fotobibliotheken mag ik hebben?

Hier heeft Apple geen uitsluitsel over gegeven, maar het lijkt erop dat je maar lid mag zijn van één gedeelde iCloud-fotobibliotheek.

#5 Welke slimme manieren zijn er om te delen?

Je bepaalt bij een gedeelde iCloud-fotobibliotheek zelf met wie je deelt. Je kunt foto’s kiezen aan de hand van begindatum op op basis van de mensen die erop staan. Zodra je een gedeelde bibliotheek hebt ingesteld, kun je handmatig foto’s delen. Ook kun je aangeven dat je alleen foto’s met bepaalde personen wilt delen, of alleen foto’s waar twee specifieke personen op staan. Deze foto’s kunnen automatisch aan je gedeelde bibliotheek worden toegevoegd op basis van nabijheid (via Bluetooth). In de navigatiekolom en op het Voor jou-tabblad krijg je slimme suggesties om foto’s toe te voegen aan je gedeelde bibliotheek. Je beslist zelf of je dit doet.

#6 Hoeveel mensen kunnen meedoen aan een gedeelde iCloud-fotobibliotheek?

Hierover is Apple wel duidelijk: jijzelf en “maximaal vijf anderen”. Of dit ook leden van Delen met gezin moeten zijn, wordt nergens expliciet bevestigd. Sommige mensen nemen aan dat het je directe gezinsleden moeten zijn, anderen denken dat het willekeurige personen mogen zijn. Hier moet Apple nog definitief uitsluitsel over geven.

In het voorbeeld dat Apple zelf geeft is steeds sprake van een gezin met vader, moeder en kinderen. Dat wekt de indruk dat het om gezinsleden gaat, ook omdat bijvoorbeeld grootouders en andere familieleden buiten het eigen gezin niet worden genoemd.

#7 Wat is het nadeel van een gedeelde iCloud-fotobibliotheek?

Een van de sterke punten van deze gedeelde fotobibliotheek is ook meteen een nadeel: iedereen kan foto’s toevoegen, bewerken en verwijderen. Je moet elkaar dan ook kunnen vertrouwen. Iemand zou zomaar een leuke groepsfoto kunnen weggooien “omdat ik er zelf niet leuk op sta”. Er zijn ongetwijfeld manieren om verwijderde foto’s terug te halen (ook daarover zal Apple nog opheldering moeten geven), maar je wilt niet constant het gevoel hebben dat je politieagent moet spelen om te zorgen dat alles in de fotobibliotheek ordelijk verloopt. Ook het als favoriet markeren, voorzien van tags en bijschriften is een gezamenlijke activiteit, dus je moet hopen dat de anderen daar netjes mee omgaan.

#8 Kun je alle foto’s die je maakt meteen uploaden?

In de Camera-app vind je een nieuwe schakelaar waarmee je alle foto’s die je maakt kunt uploaden naar de gedeelde fotobibliotheek. Ook dit is een kwestie van vertrouwen in de andere deelnemers: als één persoon honderd lelijke foto’s van dezelfde scene uploadt ben je er al snel klaar mee en is de gezamenlijke fotobibliotheek vrij zinloos.

#9 Verschijnen de gedeelde foto’s ook in Terugblikken?

Ja, de foto’s uit de gedeelde iCloud-fotobibliotheek verschijnen ook in Terugblikken, uitgelichte foto’s en in de Foto’s-widget. Ze gedragen zich dus identiek aan de foto’s die in je eigen iCloud-fotobibliotheek staan.

#10 Waarom is een gedeelde iCloud-fotobibliotheek handig?

Ben je samen op vakantie gegaan of was je met meerdere mensen op hetzelfde feestje, dan kun je foto’s uitwisselen via AirDrop, iMessage of van elkaars Instagram halen. Een gedeeld album kan ook, maar heeft enkele nadelen zoals het feit dat foto’s in een lagere kwaliteit worden opgeslagen. Bij een gedeelde fotobibliotheek maakt het niet meer uit wie de foto gemaakt heeft, je hebt altijd een volledig fotoverslag van de vakantie, het huwelijksfeest of andere gebeurtenis.

#11 Wanneer komt de gedeelde iCloud-fotobibliotheek?

De gedeelde iCloud-fotobibliotheek is onderdeel van iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. Deze software-updates komen dit najaar beschikbaar voor iedereen met een geschikt toestel.

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. De publieke releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar.