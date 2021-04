Wil je tijdens het navigeren tussenstops maken, dan kan dat zowel in Apple Kaarten als in Google Maps. In deze tip leggen we uit hoe je zo'n 'via' of tussenstop invoert.

Alles over tussenstops en via’s

Je kent het wel: je bent aan het navigeren naar je bestemming en opeens bedenk je dat je nog een tussenstop moet maken. Je moet tanken, wilt even iets eten of hebt zin in koffie. Het is niet nodig om de navigatie met Apple Kaarten of Google Maps te stoppen, want je kunt ook een tussenstop invoeren. Daarbij geef je aan dat je via een bepaalde plek wilt rijden.

Tussenstop in Apple Kaarten

Helaas heb je bij het plannen van een tussenstop in Apple Kaarten niet de vrije keuze. Je kunt alleen kiezen uit een aantal categorieën, afhankelijk van het moment van de dag. Denk aan tankstations, restaurants en koffieplekken.

Zo werkt het plannen van een Apple Kaarten tussentop:

Zorg dat je aan het navigeren bent in Apple Kaarten. Veeg de witte balk onderin het scherm omhoog. Tik op Tankstations, Ontbijt of Koffie.

Je krijgt een lijst van mogelijke locaties. Tik op eentje en het wordt toegevoegd aan de navigatie. Apple Maps zal je nu via de tussenstop leiden.

Zoals je ziet biedt Apple maar beperkte keuze en je kunt niet zelf zoeken. Wel krijg je duidelijk te zien hoeveel minuten het extra kost om langs de tussenstop te gaan. De app leidt je na het maken van je keuze moeiteloos via de extra stop. Dit werkte tijdens het testen erg goed, maar we vinden het jammer dat je bij tankstations bijvoorbeeld geen benzineprijzen te zien krijgt.

In CarPlay

Ook bij het gebruik van CarPlay kun je eenvoudig via Apple Kaarten een tussenstop inplannen. Dat doe je zo:

Zorg dat de navigatie naar je eindbestemming gestart is. Tik op de knop linksonder met je aankomsttijd. Tik dan op Zoek. Je ziet een lijst met locaties waar je naartoe kan navigeren, bijvoorbeeld een tankstation of parkeerplaats. Kies het type locatie voor de tussenstop. Apple Kaarten toont de locaties die op je route liggen. Kies een locatie en start de navigatie.

Tussenstop in Google Maps

Ook in Google Maps kun je met een tussenstop navigeren. Daarbij heb je keuze uit iets meer categorieën: tankstations, restaurants, cafés, fastfood, levensmiddelen en pinautomaten. Dit werkt op een iets andere manier en het is dan ook aan te raden om even langs de kant van de weg te parkeren of het kiezen van de tussenstop door een passagier te laten doen. Je krijgt namelijk vrij gedetailleerde info op de kaart te zien.

Zo plan je een tussenstop in Google Maps:

Trek tijdens het navigeren in Google Maps de witte balk onderin het scherm omhoog. Kies Langs route zoeken. Kies een categorie, bijvoorbeeld Tankstations of Fastfood. Je ziet op de kaart de mogelijke tussenstops, voorzien van sterrenwaardering. Maak je keuze. Wil je liever verderop op de route een tussenstop maken? Tik dan bovenin het scherm op de navigatiestappen om verderop te kijken. Zoom in op de kaart en selecteer je gewenste tussenstop.

Je wordt nu eerst naar de tussenstop geleid en kunt daarna doorrijden naar je uiteindelijke bestemming. Wil je nog meer tussenstops? Dat kan ook: trek weer de witte balk in beeld en kies de volgende Langs route zoeken.

Wil je toch niet een tussenstop maken, dan kun je weer de witte balk omhoog trekken en Stop verwijderen kiezen.

In CarPlay

Ook met Google Maps in CarPlay kun je eenvoudig een tussenstop plannen:

Zorg ervoor dat de route naar je eindbestemming gestart is. Tik op het scherm en kies bovenaan voor Extra stop. Kies een type locatie (zoals een tankstation) of een recente zoekopdracht. Je kan ook het toetsenbord gebruiken. Kies de locatie die langs je route ligt en tik op start.

Tussenstops: verschillen Apple vs Google

Apple en Google pakken het maken van tussenstops heel verschillend aan. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

Bij Apple zie je meteen hoeveel vertraging de tussenstop oplevert.

Bij Google kun je ook verderop langs de route zoeken, bij Apple alleen dichtbij.

Bij Google heb je meer categorieën om uit te kiezen.

Bij Google is de keuze per categorie veel groter (tientallen), terwijl je bij Apple maar beperkt aantal opties krijgt.

Bij Google kun je makkelijker meerdere tussenstops inplannen. Ze zijn op de route weergegeven met A, B, C enzovoort.

In beide gevallen is het slim om het plannen van tussenstops tijdens het navigeren te laten doen door een passagier, omdat je vrij gedetailleerde informatie op een klein scherm ziet. Het inschatten of een tankstation de moeite waard is, kun je niet goed doen terwijl je op het verkeer moet letten. Gebruik je CarPlay, dan gaat het plannen van een tussenstop al een stuk makkelijker.

Tussenstop vooral handig voor groepen

Een tussenstop kan handig zijn als je met een groep reist. Zoek je meer flexibiliteit bij het toevoegen van een ‘via’-bestemming, dan zou je de tussenstops van TomTom Go Mobile eens kunnen proberen, waarbij je zelf de locatie van de tussenstop bepaalt. Je zit dus niet aan de (vrij beperkte) selectie van Apple vast. Voor navigeren met groepen heeft Waze speciale functies.