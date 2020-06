Het is al een tijdje stil rondom de iMac, maar hier zou deze maand zomaar verandering in kunnen komen. Een geruchtenlekker gooit nu wat olie op het vuur en voorspelt dat Apple tijdens de WWDC een nieuwe iMac met compleet vernieuwd design komt.

De huidige iMac heeft al sinds 2012 hetzelfde design. Hoewel dit ontwerp nog steeds tijdloos is, vallen de grote schermranden wel erg op. Ook qua specs heeft Apple de laatste jaren eigenlijk alleen maar kleine stapjes gemaakt. Het meest recente model stamt uit maart 2019, dus het is zeker niet ondenkbaar dat Apple al een tijdje werkt aan een vernieuwd model. De WWDC is hiervoor een uitgelezen kans om het nieuwe model te introduceren en volgens Sonny Dickson kunnen we rekenen op een nieuwe iMac als aankondiging.



‘iMac met nieuw design tijdens WWDC 2020’

Volgens de bron krijgt de iMac een ontwerp dat wat weg heeft van Apple’s Pro Display XDR, voornamelijk wat betreft de schermranden. Een ontwerper heeft al eens een iMac-concept gemaakt met een display dat geïnspireerd is door Apple’s Pro Display XDR en het resultaat mag er zijn. Naast de dunnere schermranden spreekt Dickson over een ‘iPad Pro design language’. Wat dit concreet betekent is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk is het ontwerp wat hoekiger en minder rond. De iPad Pro 2018 en nieuwer kenmerken zich door de rechte zijkanten. Apple’s 2020 iPhones krijgen vermoedelijk ook dit ontwerp, dus een bijpassende iMac is geen onrealistische gedachte.

Andere verbeteringen waarover hij spreekt, zijn de komst van de T2-chip, AMD Navi GPU en het afscheid van de Fusion Drive. De Fusion Drive is een combinatie van een harde schijf en SSD en afhankelijk van de taak die je doet, slaat de Mac gegevens op op de meest praktische plek. De iMac is het enige apparaat dat in bepaalde configuraties standaard met een Fusion Drive geleverd wordt. Mogelijk stapt Apple nu, net als bij alle andere Macs, volledig over op SSD-opslag. Dit is al een tijdje de wens van veel gebruikers.

Sonny Dickson is de laatste jaren minder vaak in het nieuws, maar heeft in het verleden vaker juiste voorspellingen gegeven. Er zijn bovendien eerder dit jaar vanuit meerdere kanten aanwijzingen geweest dat er een nieuwe iMac onderweg is. Bronnen uit China beweerden onlangs nog dat het mogelijk gaat om een 23-inch iMac en voorspelde een anoniem Twitter-account de komst van een nieuwe iMac en Mac mini. De nieuwe Mac mini werd in maart uitgebracht.