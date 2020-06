Er is flink wat rumoer rondom de nieuwe mail-app Hey, van de makers van Basecamp. De app werd in eerste instantie toegelaten in de App Store, maar opeenvolgende bugfixes werden geweigerd omdat er geen in-app aankopen in zitten om voor de dienst te betalen.

Na de bekendmaking van de start van het onderzoek van de EU naar de App Store en het gebruik van in-app aankopen, is er nu een voorbeeld opgedoken waarin Apple’s mogelijke machtspositie flink ter discussie staat. De app in kwestie is Hey, een betaalde e-maildienst. Op onder andere Twitter en op Protocol laat de maker David Heinemeier Hansson flink zijn ongenoegen uitspreken.



Mail-app Hey geweigerd vanwege ontbreken in-app aankopen

Om te beginnen: wat is Hey precies voor e-mail-app? Om Hey te kunnen gebruiken, heb je een nieuw hey.com-mailadres nodig. De app helpt je bij de drie belangrijkste taken voor het gebruik van e-mails: berichten waar je op moet reageren, dingen die belangrijk zijn om te lezen en facturen en bonnen van bestellingen. Elke onderdeel heeft zijn eigen sectie. Het doel is uiteindelijk om je minder e-mails te laten ontvangen, zodat je je alleen hoeft te focussen op de belangrijke dingen. Hey kost $99 per jaar.

Juist daarin lijkt het probleem voor Apple te zitten. De makers willen niet dat Apple 30% van de inkomsten uit het abonnementsgeld claimen. Ze hebben daarom besloten om de betaling buiten de App Store om te laten lopen. Je kan in de Hey-app dus alleen maar inloggen en niet direct een account aanmaken. De app werd in eerste instantie goedgekeurd, maar bij het indienen van een bugfix-update kregen de makers te horen dat de app geweigerd werd. De reden is dat als je iets via de app verkoopt, je gebruik moet maken van Apple’s systeem voor in-app aankopen.

De makers zijn het hier niet mee eens, omdat de app een middel is om een dienst buiten de App Store om te kunnen gebruiken. Er zijn talloze apps die hetzelfde doen, zoals Netflix en Spotify. Apple dreigde dat de app zou worden verwijderd als de makers de aankopen niet via Apple’s in-app aankopen systeem toe zouden voegen.

Wow. I'm literally stunned. Apple just doubled down on their rejection of HEY's ability to provide bug fixes and new features, unless we submit to their outrageous demand of 15-30% of our revenue. Even worse: We're told that unless we comply, they'll REMOVE THE APP. — DHH (@dhh) June 16, 2020

Apple ziet Hey niet als een zogenaamde ‘reader’-app, waarmee je dus content kan bekijken die je ergens anders gekocht hebt. Daarom overtreedt de app volgens Apple regel 3.1.3 van de App Store-richtlijnen. Maar waarom werd de app in eerste instantie dan wel goedgekeurd? Dat bleek een foutje, heeft Apple in een nieuw statement laten weten. Apple voegde daaraan toe dat dergelijke apps (waarin je kan inloggen maar niet kan aanmelden) toegestaan zijn voor zakelijke diensten, maar niet voor apps voor gewone gebruikers. Basecamp, een andere app van dezelfde makers, is vanwege die reden wél toegestaan zonder in-app aankopen. Opmerkelijk is dat hier in de App Store-richtlijnen niets over vermeld staat.

Nothing would surprise me at this point. But I still, foolishly, romantically, against-all-evidence, believe this is not who Apple wants to be. That this is a mistake by overzealous App Store managers, and @pschiller is going to put this right. Not just for us, but for all ✨🦋❤️ https://t.co/Fz3k6O8E7h — DHH (@dhh) June 17, 2020

Onder andere David Heinemeier Hansson houdt hoop dat het uiteindelijk goed komt en doet een beroep op onder andere Phil Schiller (baas van de App Store). De makers worden in ieder geval gesteund door veel andere ontwikkelaars, die soortgelijke ervaringen hebben. De timing rondom deze controverse is ongelukkig, nu de EU van start is gegaan met het onderzoek naar de App Store. Bovendien lijkt Apple met twee maten te meten. Eerder dit voorjaar bleek dat bepaalde videodiensten wél content buiten de App Store mogen verkopen.