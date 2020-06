Volgens hardnekkige geruchten wil Apple met de Mac de overstap maken van Intel- naar ARM-processoren. Er zitten diverse voordelen aan zo'n overstap, zowel voor Apple als voor gebruikers. In deze gids zetten we alles op een rijtje wat je moet weten.

Apple’s overstap van Intel naar ARM

Het is een behoorlijk grote overgang voor de Mac en sommige voordelen zul je misschien pas op langere termijn gaan merken. Dit artikel bespreekt de overstap van Intel naar ARM in drie onderdelen. Allereerst bespreken we waarom Apple dit doet. Daarna volgen 5 belangrijke punten die je moet weten over de overstap en vervolgens lees je welke impact het voor jou heeft.

Waarom doet Apple dit?

Apple heeft twee keer eerder een overstap naar een andere processorfamilie gemaakt: eerst van Motorola’s 68000-familie naar PowerPC en daarna van PowerPC naar x86. Het zijn in beide gevallen ingrijpende operaties geweest, met grote gevolgen voor gebruikers.

De beweegredenen waren heel verschillend. In de keynote van WWDC 2005 vertelde Steve Jobs waarom de overstap van PowerPC naar Intel werd gemaakt: “Because we want to make the best computers for our customers looking forward.” De stap naar Intel werd uit concurrentie-overwegingen gemaakt, maar ook vanwege thermische efficiency. Jobs beloofde twee jaar eerder om een 3GHz Power Macintosh G5 te maken, maar Apple bleek daar met het PowerPC-platform niet toe in staat.

Deze keer spelen er weer andere overwegingen mee, bijvoorbeeld het feit dat Intel maar langzaam innoveert. Bij het ontwerp van x86-processoren wordt meer nadruk gelegd op performance dan op energiezuinigheid. ARM houdt daar veel meer rekening mee. Apple wil graag dunnere, lichtere en stillere computers maken en ARM past daar beter bij.

Dit keer wil Apple een overstap maken om meerdere redenen. Ten eerste meer controle te hebben over het productieproces. Ten tweede omdat het een deskundig chipteam in huis heeft, dat voor nauwere samenwerking met hard- en software kan zorgen. Het zou ook kostenbesparend kunnen werken. Daarnaast maakt een ARM-processor het makkelijker om cross-platform te ontwikkelen. Macs en iPads groeien dan nog dichter naar elkaar toe. Dit is ook gunstig voor Catalyst.

De ontwikkelingen bij de Mac gaan minder snel dan bij iPhone en iPad. Nieuwe modellen bieden eigenlijk zelden écht spectaculaire functies en er zijn relatief veel reparatieprogramma’s voor Macs – al hebben die lang niet altijd te maken met de processor of het moederbord.

Er zitten echter nog veel haken en ogen aan en er zijn veel vraagtekens. Diverse ontwikkelaars hebben zich er al over uitgelaten en het laatste is er zeker nog niet over gezegd.

5 dingen die je moet weten over de overstap naar ARM

Er valt heel wat te vertellen over de overgang naar ARM-processoren. Hieronder bespreken we de 5 belangrijkste, maar we gaan dit langzamerhand verder uitbreiden als er meer officieel bekend wordt gemaakt.

#1 De eerste Macs komen pas in 2021

Misschien vraag je je af of je de aankoop van een nieuwe MacBook of iMac nog even moet uitstellen, of dat je beter kunt wachten op de nieuwe modellen met ARM-processor. Mogelijk gaat Apple de overstap van Intel naar Mac al aankondigen op WWDC 2020, maar de eerste concrete producten worden pas in 2021 verwacht. Je hebt dus nog even de tijd om erover na te denken. We bespreken dit verderop bij het punt of het momenteel nog slim is een Mac te kopen.

Wist je trouwens dat er sinds 2017 al een ARM-processor in de Mac zit? De Mac mini, iMac Pro, Mac Pro en de nieuwere MacBooks hebben een T2-chip, die op ARM gebaseerd is.

#2 ARM gaat de nieuwe processor niet zelf maken

Het lijkt misschien alsof ARM een cruciale rol in het verhaal speelt. Zijn de processoren van ARM kwalitatief zoveel beter dan die van Intel, vraag je je misschien af. Maar het gaat eigenlijk om iets heel anders: namelijk de vrijheid die Apple krijgt door niet meer afhankelijk te zijn van Intel.

ARM Holdings is een van oorsprong Brits bedrijf dat CPU’s en andere chips ontwerpt en tegenwoordig in handen is van het Japanse Softbank. ARM maakt al jarenlang processoren voor allerlei apparaten. ARM stelt de ontwerpen ook onder licentie beschikbaar aan derde partijen, die er vervolgens chips maken die je in allerlei computersystemen vindt. ARM geeft bovendien de architectuur voor de instructieset in licentie aan anderen. De instructieset bepaalt hoe een chip bepaalde code moet uitvoeren op een specifieke processor. Bedrijven kopen de licentie en kunnen vervolgens processorkernen op maat (laten) maken, die gebruik maken van de ARM-instructieset.

Dit betekent voor Apple, dat ze niet kant en klare ARM-processoren zullen inkopen maar zelf de productie in de hand hebben.

#3 Apple maakt al eigen ARM-chips

Op zich is ARM niet nieuw voor Apple. Al jarenlang worden in de iPhones en iPads chips (of eigenlijk systems-on-a-chip) gemaakt die we kennen als A11, A12, A13, enzovoort. Deze A-serie maakt al gebruik van de ARM-instructieset. Deze zijn compleet op maat gemaakt door Apple zelf. Het zijn dus geen bestaande ARM-processoren die voor Apple zijn aangepast, zoals bij Intel-processoren nu het geval is.

Apple had dit ook in samenwerking met Intel en/of AMD kunnen doen, door een licentie te nemen op de X86 instructieset-architectuur. Maar x86 is minder energiezuinig dan ARM. Verder zal misschien meespelen dat Apple al ervaring heeft met ARM en daarom ook voor de eigen chips voor Macs liever voor ARM kiest. Overigens legden we hierboven al uit dat er met de T2-chip in feite al een ARM-gebaseerde chip in veel Mac(Books) zit.

#4 Waarom de overstap goed is voor Apple

Apple heeft een belangrijke reden om zelf chips te gaan maken: meer controle. Door zelf hard- en software te maken is Apple in staat geweest om beide beter op elkaar af te stemmen. Met de eigen processoren is Apple ook erg succesvol geweest: Apple maakte de eerste 64-bit processor voor smartphones en concurrenten hadden jaren nodig om de achterstand weer in te halen, omdat ze afhankelijk zijn van externe chips zoals Qualcomm Snapdragon. De A-serie processoren is erg energiezuinig en biedt betere performance dan de chips van andere fabrikanten, die veel meer cores hebben.

Apple heeft de afgelopen tijd laten zien dat ze de productie graag volledig in de hand willen hebben. Processoren zijn daarbij een cruciaal onderdeel. De afgelopen jaren is Intel daarbij geen betrouwbare partner gebleken. Het lukte niet met de productie van 5G-modems en het bedrijf liep met de gewone processoren achter op concurrent AMD. Als Intel nieuwe MacBook-processoren aankondigde, duurde het vaak nog een jaar voordat een speciale variant voor MacBooks klaar had.

Zo is de 2020 MacBook Air voorzien van Ice Lake-chips, die al in januari 2019 werden aangekondigd en in september 2019 voor het eerst verkrijgbaar waren. Intel had lange tijd nodig om de overstap te maken naar 10nm processoren, na jaren uitstel en valse starts. De stap naar 10nm zou eigenlijk al begin 2018 gemaakt worden met de Cannon Lake-chips, maar dat lukte niet. Verder had Intel de afgelopen jaren regelmatig last van beveiligingsproblemen en ontwerpfouten, zoals met Meltdown en Spectre.

Apple had ook met AMD in zee kunnen gaan, een bedrijf dat indrukwekkende chips levert, zowel voor desktops als laptops. Maar dan zat Apple opnieuw aan een externe partij vast, die meerdere partners (lees: concurrerende computerfabrikanten) tevreden moet stellen. Een eigen chipteam heeft maar één belangrijke klant en dat is Apple zelf.

Door alles in eigen huis te doen weet Apple precies wanneer de nieuwe chips klaar zijn en hoeft er niet steeds op nieuwe generaties te worden gewacht. Tussendoor kunnen de chips nog wat verder worden getweakt. Met de A12, A12X en A12Z heeft Apple drie verschillende varianten van dezelfde processor uitgebracht, steeds afgestemd op het apparaat waarvoor het bedoeld is.

#5 Waarom de overstap goed is voor jou

Bij de iPhone en iPad hebben we gezien waar het chipteam van Apple toe in staat is. Misschien heb je regelmatig nieuwtjes voorbij zien komen dat iPad Pro inmiddels sneller is dan een gemiddelde MacBook. Met de iPad heeft Apple grote sprongen vooruit gemaakt, terwijl dat bij de Mac niet goed mogelijk was door de afhankelijkheid van Intel. Als Apple alles in eigen huis heeft, kan de Mac ook profiteren van de enorme kennis die er is opgedaan op het gebied van performance en energiebeheer. Ook functies zoals 5G kunnen op de MacBook beschikbaar komen.

Een van de grote voordelen is dat een energiezuiniger chip ervoor zorgt dat je MacBook langer meegaat. De huidige MacBook Air en 15-inch MacBook Pro gaan volgens de specificaties van Apple 11 uur mee voor draadloos internetten en de 13-inch Pro geeft het na 10 uur op. In werkelijkheid ligt het vaak iets lager, zeker als de accu niet meer zo nieuw is. Na zo’n 6 tot 8 uur wordt het wel weer eens tijd om de oplader op te zoeken. Betere thermische eigenschappen maken het mogelijk om nog dunnere en stillere Macs te maken, met een lange batterijduur. Het maakt misschien ook een nieuw design mogelijk, bijvoorbeeld een extra dunne iMac die niet snel oververhit raakt.

Apple’s eigen chips zijn doorgaans zuiniger dan die van Intel. Dat komt omdat Apple de eigen hard- en software door en door kent en alles kan optimaliseren. Iets soortgelijks is bij andere fabrikanten niet mogelijk. Het enige wat erbij in de buurt komt is de nauwe samenwerking tussen Microsoft en Qualcomm, dat de afgelopen twee jaar mooie producten zoals de Surface Pro X heeft opgeleverd.

Kostenreducties kunnen ook gunstig uitpakken voor jou als gebruiker, maar alleen als Apple de lagere kosten doorberekent in de winkelprijzen.

Je kunt ook eerder beschikken over innovaties: Apple hoeft niet meer te wachten op Intel, dat meerdere opdrachtgevers moet bedienen.

En tenslotte kan het makkelijker maken van cross-platform ontwikkeling ervoor zorgen dat er meer interessante Mac-apps beschikbaar komen.

Achtergrond: ARM en Apple zijn al lange tijd partners Het lijkt misschien een nieuwe ontwikkeling dat Apple naar ARM overstapt, maar de twee bedrijven hebben al 30 jaar met elkaar te maken. Sterker nog, ARM heeft mede ervoor gezorgd dat Apple nog steeds bestaat. Apple kreeg voor het eerst met ARM te maken via diens voorganger Acorn. In de late jaren tachtig werkte Apple met het Britse Acorn samen. Ze besloten samen met chipmaker VLSI een nieuw bedrijf op te richten, genaamd. Advanced RISC Machines Ltd. Apple had 43% van de aandelen en investeerde er $3 miljoen in. Er werd een ARM-processor ontwikkeld die in de Newton MessagePad is gebruikt. Rond die tijd besloot ARM ook z’n technologie in licentie aan anderen te verkopen, om minder afhankelijk te zijn van Apple. Dit leidde dankzij tussenkomst van Texas Instruments tot de Nokia 6110, de eerste Nokia-telefoon met het spelletje Snake. Steve Jobs besloot na zijn terugkeer bij Apple om te stoppen met de de Newton MessagePad en Apple’s belang in ARM terug te draaien. Hij verkocht een groot deel van de aandelen met een behoorlijke winst: 366 keer de oorspronkelijke investering. Met dit geld kon Apple in deze moeilijke periode overleven. Maar Apple liet ARM niet in de steek: in 2001 verscheen de iPod, ook voorzien van ARM-processor. Later volgden de AirPort en iPhone, met als hoogtepunt de eerste 64-bit processor in de iPhone 5s. ARM is sinds 2012 in handen van het Japanse Softbank.

Wat betekent het voor jou?

Een belangrijke vraag is natuurlijk: wat gaat het voor jou betekenen? Er lijken voordelen te zitten aan de overstap, maar er zijn ook enkele nadelen. En er zijn nog veel vragen, omdat Apple nog niets officieel heeft aangekondigd. Hoe lang moet je nog wachten en waar moet je rekening mee houden als je een Mac met ARM-processor koopt? Dat proberen we in dit onderdeel te beantwoorden.

Gevolgen voor Bootcamp

Dankzij het gebruik van Intel-processoren konden Macs ook Windows draaien. De overstap naar eigen processors maakt daar mogelijk een einde aan – tenzij Apple een oplossing verzint.

Boot Camp verscheen in 2007 voor Intel-gebaseerde Macs. Daardoor waren eerdere lapmiddelen zoals MacCharlie, SoftPC- en SoftWindows-emulators niet meer nodig. Met de overstap naar ARM-processoren dreigt de ondersteuning voor Boot Camp te verdwijnen. Omdat Apple nog geen officiële aankondiging heeft gedaan, kunnen we momenteel alleen maar gissen.

Apple kan stoppen met Boot Camp. Het wordt maar op ca. 2% van de Macs gebruikt, dus de impact is niet groot. Apple kan derde partijen ook de mogelijkheid geven om x86 emulators te maken, die het x86-gebaseerde Windows ondersteunen. Waarschijnlijk gaat dat niet zo goed werken qua performance. Apple kan zelf ook een emulator of binary translator maken om te zorgen dat bestaande apps ook op de nieuwe Macs gaan werken. Een translator kan goed werken, maar is niet zo efficiënt als een native app.

Ook zou Apple samen met Microsoft kunnen zorgen dat er naast Qualcomm’s Snapdragon ook ondersteuning komt voor Apple’s A-serie chips. Jarenlang was zoiets ondenkbaar, maar grote techbedrijven zoals Microsoft, Google en Adobe werken steeds vaker samen met Apple. Het is echter lastig. In deze uitgebreide blogposting uit 2012 is te lezen wat er allemaal bij komt kijken om Windows werkend te krijgen op een ARM-architectuur.

Microsoft heeft er echter weinig belang bij om Windows goed op Apple’s A-serie te laten werken. En Apple zelf heeft er ook weinig belang bij. Toen Boot Camp van start ging leefden we nog heel erg in een Windows-gedomineerde wereld, maar tegenwoordig is er voor elke behoefte wel geschikte Mac-software. Apple’s prioriteiten liggen meer bij het geschikt maken van iPad-apps voor gebruik op de Mac, via Catalyst.

Wij denken dat de kans klein is dat Apple een vervanger voor Boot Camp aankondigt, of Boot Camp zelf geschikt maakt voor een ARM-gebaseerde toekomst van de Mac. De oplossing zal vooral van derde partijen moeten komen, bijvoorbeeld de Intel Compute Stick, een ca. 400 euro kostende computer op een usb-stick.

Ook is het spannend wat virtualisatie-bedrijven als VMWare, VirtualBox en Parallels gaan aankondigen. Virtualisatie werkt vaak minder goed dan Boot Camp, maar het kan een uitkomst zijn als je bepaalde software echt nodig hebt. Voor meer informatie over Windows op een Mac installeren hebben we een aparte tip.

Gevolgen voor software

Ontwikkelaars zullen hun apps moeten aanpakken om ze werkend te krijgen op het ARM-platform. Dat kan een behoorlijke tijd duren. Ontwikkelaar Steven Sinofsky herinnert zich dat het bij de overstap van PowerPC naar Intel behoorlijke tijd duurde voordat software was overgezet van Carbon naar Cocoa. Vooral de grote apps zoals Photoshop hadden veel tijd nodig. Grote softwarebedrijven gedragen zich vaak als een imperium op zich, met eigen roadmaps en visies voor de toekomst.

Het zullen vooral de kleinere, actieve ontwikkelbedrijven zijn die als eerste de overstap maken. Zij zijn meer afhankelijk van Apple en zullen wel moeten overstappen om in de nabije toekomst relevant te blijven. Maar er zullen ook veel kleinere ontwikkelaars zijn die helemaal niet de tijd, capaciteit, kennis (of zin) hebben om hun apps helemaal om te bouwen. Dat bleek al bij de overstap naar 64-bit: er waren heel wat ontwikkelaars die afhaakten en niet de moeite namen om hun apps bij te werken. Gebruikers protesteerden, maar dat had soms weinig effect.

Zelf zal Apple belangrijke apps zoals Final Cut Pro X en Logic Pro wel wat snel aanpassen, maar bij eerdere aanpassingen zoals de overstap naar grotere schermen, 64-bit apps en dark mode is wel gebleven dat het soms nog best wat tijd kost voordat alle eigen apps zijn bijgewerkt.

Apple zal tijdens WWDC 2020 meer informatie moeten geven over hoe de overstap werkt voor ontwikkelaars, zodat zij er vertrouwen in hebben dat het aanpassen van software niet te ingewikkeld is. Voordat ontwikkelaars aan de slag kunnen moeten ze weten welke ondersteuning en tools Apple gaat bieden.

Ook zullen ontwikkelaars moeten weten welke hardware gebruikt kan worden om hun apps te testen. Op dat punt zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste dat Apple alvast een Mac met A14-chip voor ontwikkeldoeleinden uitbrengt. Dit zou een speciale versie van de Mac mini met ARM-processor kunnen zijn. Apple zou in 2018 al een Mac-chip hebben gemaakt, gebaseerd op de processor van de iPad Pro, beweert Bloomberg.

Een andere oplossing is dat er een speciale Mac-modus voor de iPad Pro komt, waarop alvast de apps getest kunnen worden. Als een app op de A12X of A12Z goed werkt, zal dat waarschijnlijk ook wel het geval zijn op de aanstaande A14.

Is het nu nog slim om een nieuwe MacBook te kopen?

Ons algemene advies is altijd: koop een nieuwe MacBook als je eraan toe bent. Laat je niet te veel afleiden door toekomstige beloftes, want als je een jaar wacht is er wel weer een nieuwe, spectaculaire functie waar je het liefst op zou willen wachten. Zo kom je nooit aan een nieuwe MacBook toe en blijf je veel te lang aanmodderen op een verouderde machine.

Toch is het ene moment geschikter om te updaten dan het andere. Zo was de 13-inch MacBook Air vorig jaar maar een kleine upgrade, terwijl er dit jaar met het nieuwe toetsenbord en de 10e generatie Intel-processor veel interessanter is om een nieuwe te kopen.

In dit geval kan het nog geruime tijd duren voordat er geschikte MacBooks op de markt zijn en de software voldoende is aangepast. In verband met mogelijke kinderziektes en aanloopproblemen raden we aan om voor de komende twee jaar nog niet te veel rekening ermee te houden. Je kunt prima nu een nieuwe MacBook kopen en begin 2022 eens nadenken of het tijd is voor de overstap naar een MacBook met ARM-processor.

Grote apps zoals Photoshop en Premiere Pro zullen veel meer tijd kosten om te worden aangepast, dus de overstap zal aanvankelijk niet zo interessant zijn voor Pro-gebruikers die professionele software nodig hebben. Apple zal waarschijnlijk eerst kiezen voor het aanpassen van de lichtere Macs, zoals de MacBook Air, de Mac mini en het instapmodel van de iMac.

Het is ook mogelijk dat de 12-inch MacBook terugkeert als eerste ARM-gebaseerde laptop, voor een relatief kleine gebruikersgroep, zodat Apple niet te veel risico loopt als er toch nog opstartproblemen zijn.

Ons upgrade-advies:

Je hebt een 13-inch MacBook Pro: ben je aan een nieuwe laptop toe, dan kun je upgraden naar het nieuwe 13-inch model van 2020.

Je hebt een 16-inch MacBook Pro: deze kun je het beste blijven gebruiken, of wachten tot er dit najaar misschien een nieuwe 16-inch uitkomt.

Je hebt een 13-inch MacBook Air: je kunt upgraden naar het nieuwe 2020-model, als je aan een nieuwe toe bent.

Je hebt een 12-inch MacBook: je zou kunnen wachten of de geruchten over een nieuw model waar zijn, maar je kunt ook upgraden naar de 13-inch MacBook Air.

Achtergrond: Van mobiele SoC naar MacBook CPU We praten vaak gemakshalve over de A12 processor, maar eigenlijk klopt dit niet. De mobiele processoren die Apple gebruikt zijn eigenlijk Systems-on-a-Chip (SoC’s). Een belangrijk onderdeel daarvan is de central processing unit (de CPU), maar er zitten veel meer onderdelen op. Een SoC zoals de A12 of A13 bestaat uit processor, werkgeheugen (RAM) en graphical processing unit (GPU), samengevoegd tot één pakketje. Een SoC is compact en energiezuinig en daarom ideaal voor mobiele apparaten. Het bevat niet alle componenten die je nodig hebt om een smartphone of tablet aan te sturen. Andere onderdelen bevinden zich buiten de SoC. Denk daarbij aan de batterij, opslagruimte en de radio’s voor Bluetooth, Wi-Fi en andere draadloze functies. Een System-on-a-Chip is minder gebruikelijk voor een laptop zoals de MacBook. Daar zijn processor, geheugen en GPU vaak als losse onderdelen op het moederbord te vinden. Apple kan dus niet zomaar de A-serie SoC’s in een MacBook stoppen. Er zijn geruchten dat Apple bezig is om een ARM-processor te ontwikkelen die gebaseerd is op de A14. Dat is goed denkbaar, waarbij het om een krachtiger versie gaat, speciaal gemaakt voor MacBooks. Apple heeft dit al bij de A12 gedaan. De A12 voor de iPhone heeft 6 kernen, terwijl de A12X en A12Z voor de iPad opgevoerde versies zijn, die beschikken over 8 kernen. Bij de A13 is sprake van 6 kernen: twee voor performance, vier voor energiezuinige taken. Er zijn nog geen opgevoerde of afgeleide versies van de A13 gemaakt, vandaar dat we hierboven de A12 als voorbeeld hebben genoemd. De A14 zal waarschijnlijk beschikken over 12 kernen, acht voor performance en vier energiezuinige. Apple kan daarvan een krachtiger variant maken, speciaal voor MacBooks, die ook met dezelfde ARM-instructieset werkt. Een gunstige ontwikkeling is dat Apple met macOS Catalina is overgestapt naar 64-bit apps only, waardoor er geen rekening meer hoeft te worden gehouden met 32-bit apps.

Gevolgen voor huidige Macs

Voor huidige Mac-eigenaren verandert er in feite niets. Apple blijft voor alle modellen gewoon nog software-updates uitbrengen, met zeer waarschijnlijk dezelfde nieuwe functies en verbeteringen. Het kan wel zo zijn dat toekomstige Macs met eigen chips van Apple extra optimalisaties krijgen, maar de komende jaren blijft Apple updates uitbrengen voor alle recente producten. Apps en andere programma’s zullen ook nog gewoon blijven werken en verschijnen, dus je hoeft niet bang te zijn dat je favoriete app het straks niet meer doet op jouw vertrouwde MacBook.

