Apple heeft met Beats al allerlei high-end hoofdtelefoons uitgebracht, maar komt later dit jaar ook met een eigen variant. Maar hoe gaat Apple haar hoofdtelefoon onderscheiden van de Beats-hoofdtelefoons? Mark Gurman van Bloomberg meldt dat Apple werkt aan verschillende versies, die zowel geschikt zijn voor comfort als om mee te sporten. Ook zou je daarmee je eigen stijl aan kunnen passen doordat onderdelen verwisselbaar zijn.



‘Apple’s hoofdtelefoon heeft verwisselbare onderdelen’

Bloomberg schrijft dat Apple aan minstens twee variaties werkt. Het gaat om een premium versie met lederen uitstraling en een sportievere versie met lichtere materialen, bijvoorbeeld met kleine gaatjes. Dit klinkt vergelijkbaar als bij de Apple Watch, waarbij je verschillende bandjes kunt gebruiken voor allerlei doeleinden. Zo zijn er de Nike-sportbandjes met gaatjes die prettiger zijn bij het sporten.

Prototypes hebben volgens de bron een retro-look met ovaal gevormde oorschelpen. De hoofdband is verbonden met dunne metalen armen, die verbonden zijn via de bovenkant van de oorschelpen. De hoofdband en oorschelpen zijn magnetisch verbonden met de frame van de hoofdtelefoon. Hierdoor zou je deze dus makkelijker kunnen vervangen en verwisselen voor een specifiek doel. Dit modulaire design maakt de hoofdtelefoons zowel qua functie als qua uitstraling veelzijdiger dan de hoofdtelefoons van Beats.



Een eerder concept van de hoofdtelefoon.

Qua techniek wil Apple dezelfde middelen gebruiken als bij de AirPods Pro. Dat betekent dat je makkelijk kan koppelen en er actieve ruisonderdrukking in zit. Een transparantiemodus zoals in de AirPods Por en Beats Solo Pro ligt ook voor de hand, waarbij je bepaalde omgevingsgeluiden toch kunt horen. Ook werkt de hoofdtelefoon met Siri en kun bepaalde handelingen met aanraking doen.

Als alles volgens planning verloopt, brengt Apple de hoofdtelefoon rond het einde van dit jaar uit. Vermoedelijk wil Apple hem dan ook in september tijdens het iPhone-event aankondigen, maar niets is op dit moment nog zeker. De hoofdtelefoon is al sinds 2018 in ontwikkeling en zou al meerdere keren uitgesteld zijn. De gevolgen van het coronavirus kunnen ook nog roet in het eten gooien. Wil je meer weten over Apple’s hoofdtelefoon, lees dan onze round-up.