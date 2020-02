iPhone 2020: Vijf toestellen

Apple zou van plan zijn om dit jaar maar liefst vijf modellen van de iPhone uit te brengen in het jaar 2020: één in het voorjaar en vier in het najaar. Naast de iPhone SE 2 gaat het om twee high-end modellen die extra functies krijgen en twee goedkoper instapmodellen, vergelijkbaar met de huidige iPhone 11. De twee high-end modellen zijn de opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max (mogelijk de iPhone 12 Pro (Max)) en de twee instapmodellen zijn de opvolger en een kleinere versie van de iPhone 11 (mogelijk de iPhone 12 (Plus)).

iPhone 2020: kleiner en groter scherm

Volgens de bekende analist Ming-Chi Kuo is Apple van plan om de schermformaten te wijzigen. Dit zouden de schermformaten zijn die Apple overweegt:

5,4-inch (iPhone 12)

6,1-inch (twee keer; iPhone 12 Plus/Max en iPhone 12 Pro)

6,7-inch (iPhone 12 Pro Max)



De iPhones van 2020 naast de huidige modellen.

4,7-inch: De iPhone SE-opvolger die in het voorjaar uit komt. Het design is gebaseerd op die van de iPhone 8, met hetzelfde formaat en een enkele camera.

5,4-inch: Een nieuwe kleinere versie van de instap iPhone 12. Deze wordt uitgebracht naast de iPhone 11-opvolger die een 6,1-inch scherm krijgt. Apple zou van plan zijn om een toestel uit te brengen met een scherm van 5,42-inch, afgerond 5,4-inch.

6,1-inch: Er verschijnen twee modellen met 6,1-inch scherm: als opvolger van de iPhone XR en iPhone 11 en als opvolger van de iPhone 11 Pro. Dat betekent dat het high-end model een stapje groter wordt. Allebei de varianten krijgen een OLED-scherm en het grote verschil zit hem in de camera. Dit wordt overigens bevestigd door Digitimes, die soortgelijke geruchten heeft gehoord.

6,7-inch: Daarnaast lijkt het scherm van de huidige 6,5-inch iPhone 11 Pro Max ook iets groter te gaan worden. Het zou om precies te zijn gaan om een 6,67-inch scherm en ook dit is een high-end toestel, dat voorzien is van alle vernieuwingen die Apple in 2020 introduceert voor de iPhone.

In ons aparte artikel lees je meer over de schermen van de 2020 iPhones.

Opvolger iPhone SE?

Er wordt al jarenlang gesproken over een opvolger van de iPhone SE, het populaire toestel met 4-inch scherm dat dankzij het compacte formaat een lange batterijduur en een vriendelijk prijskaartje had. Tot nu toe is er weinig van die voorspellingen terechtgekomen, maar begin 2020 lijkt het grote moment te worden. Apple wil dan een voordeliger instapmodel uitbrengen, gebaseerd op de 4,7-inch iPhone 8. Dit is het laatste model waar nog een thuisknop op zit. In onze uitleg voor de iPhone SE 2 lees je meer over dit aankomende instapmodel van 2020.

OLED op alle 2020 iPhones

Een andere grote verandering is dat Apple bij alle toestellen van 2020 gaat kiezen voor een OLED-scherm. De huidige iPhone 11 is nu nog voorzien van een LCD-scherm dat iets geavanceerder is dan normaal en dat door Apple Liquid Retina Display wordt genoemd. Japan Display, Apple’s toeleverancier van LCD-schermen, verwacht dat er vanaf najaar 2020 helemaal geen iPhones met LCD-scherm meer zullen verschijnen en zoekt daarom hulp van investeerders om te overleven als Apple wegvalt. Japan Display kan ook niet zomaar op OLED-schermen overstappen, omdat dit te grote investeringen vergt. De iPhone SE 2 van voorjaar 2020 is mogelijk de laatste iPhone met LCD-scherm.

Apple zal waarschijnlijk gebruik maken van OLED-schermen van Samsung en LG.

Touch ID op hele scherm

Apple zou Touch ID terug willen brengen in de iPhones van 2020. Het zou gaan om zogenaamde akoestische vingerafdruktechnologie. Dit houdt in dat Touch ID in het scherm van de toestellen is ingebouwd en dus niet een aparte thuisknop vereist. Ook Bloomberg beweerde in september 2019 dat Apple de 2020 iPhones wil voorzien van Touch ID in het scherm, maar houdt wel een slag om de arm. Wellicht dat Apple ervoor kiest om de Touch ID-sensor alleen in de duurdere modellen stopt. Het zou kunnen dat het Apple dit jaar nog niet lukt en dat ze deze plannen doorschuiven naar 2021.

De iPhone SE 2 van het voorjaar krijgt in ieder geval een Touch ID-sensor. Omdat deze iPhone nog gewoon een thuisknop heeft, zit er geen Face ID in.

5G op 2020 iPhones

Apple was eigenlijk van plan om de Intel XMM 8161 modemchip te gebruiken voor 5G-functies, maar door ontwikkelproblemen liep dat plan spaak. Nu zal Apple gebruik gaan maken van de modemchips van Qualcomm, een bedrijf waar Apple een langlopend conflict mee had. In april 2019 kwam er een einde aan het conflict tussen Apple en Qualcomm en vlak daarna kwam het gerucht dat Qualcomm de 5G-modem levert voor de 2020 iPhones.

Nu Apple de keuze heeft gemaakt voor Qualcomm is er ook meer duidelijkheid over de tijdlijn. In eerste instantie leek het erop dat Apple de twee topmodellen zou willen voorzien van 5G-ondersteuning, terwijl het goedkopere instapmodel alleen met 4G werkt. Inmiddels is wel duidelijk dat alle 2020 iPhones van het najaar ondersteuning krijgen voor 5G, maar dat er mogelijk wel verschil zit in de snelheden. Zo kunnen de topmodellen een hogere snelheid aan dan de goedkopere lijn. De iPhone SE 2 krijgt geen 5G.

Inmiddels werkt Apple in eigen huis ook aan een eigen 5G-modem. De eerste resultaten daarvan zullen we in 2022 zien, waardoor Apple minder afhankelijk wordt van externe leveranciers.

Design van de 2020 iPhones

Het is moeilijk te voorspellen hoe de iPhone er in 2020 uit komt te zien. De iPhone SE-opvolger krijgt nagenoeg hetzelfde design als bij de iPhone 8, maar bij de topmodellen voor het najaar worden grotere veranderingen verwacht. Apple zou kiezen voor een metalen frame vergelijkbaar met de iPhone 4. Het lijkt er dus op dat de vlakke zijkant (in plaats van rond bij de huidige modellen) terugkeert. Het is een geliefd designelement en Apple paste het in 2018 al toe op de iPad Pro.

Daarnaast gaat er een gerucht over de kleur van de 2020 iPhones. Apple zou werken aan een donkerblauwe iPhone 12 Pro, als opvolger van de groene variant die Apple eind 2019 uitbracht. Donkerblauw is al een tijdje een grote wens van veel Apple-liefhebbers, zo bleek ook uit onze poll. Maar liefst 72% van de stemmers zegt de kleur wel te zien zitten. Of hij er ook uiteindelijk komt, valt nog te bezien. We verwachten in ieder geval dat Apple ook gewoon weer voor spacegrijs, goud en zilver kiest.

Camera in de iPhones van 2020

Het is de verwachting dat Apple voor de camera’s van de 2020 iPhones wederom kiest voor drie lenzen, net als bij de iPhone 11 Pro: een gewone lens, een telelens en een ultragroothoeklens. Met de laatste lens kan je extra uitzoomen, wat vooral van pas komt bij foto’s van grootse landschappen. Maar dat wil niet zeggen dat de camera precies hetzelfde blijft. Apple wil gebruikmaken van een zogenaamde time-of-flight 3D-camera. Hiermee kan de iPhone beter diepte herkennen en 3D-foto’s maken. In theorie kan je daarmee een 3D-print van een object maken, gewoon door er een foto van te maken met je iPhone.

Daarnaast zorgt een dergelijke sensor voor betere diepteherkenning. Hierdoor kunnen portretfoto’s mooier worden en werken augmented reality-toepassing mogelijk een stuk beter. Apple zet steeds meer in op augmented reality en met een dergelijke sensor kan Apple weer een flinke stap voorwaarts zetten.

De iPhone SE 2 krijgt een enkele lens, mogelijk dezelfde als in de iPhone XR. Deze lens is een stuk geavanceerder dan die van de iPhone 8, zodat je er alsnog portretfoto’s mee kan maken. Vernieuwingen zoals extra lenzen en een 3D-camera hoef je voor dit toestel niet te verwachten.

Concepten 2020 iPhones

Op basis van bovenstaande geruchten hebben ontwerpers al diverse concepten van de 2020 iPhones gemaakt. In een aparte post hebben we de beste voor je verzameld. Het gaat zowel om concepten van de iPhone 12, iPhone 12 Pro als de iPhone SE 2.

iPhone 2020 video

Bekijk ook onderstaande video van de iPhones van 2020. Deze video’s geven een goed beeld van hoe de aankomende toestellen er mogelijk uit gaan zien.

