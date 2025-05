Al in maart kondigde Apple de datum voor de WWDC 2025 aan: van 9 juni tot en met 13 juni wordt het jaarlijkse softwarefeestje georganiseerd. Het was al zo goed als zeker dat Apple op maandag 9 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd de jaarlijkse WWDC-keynote zou houden, maar nu is dat ook definitief. Tegelijkertijd heeft Apple de overige plannen van de WWDC bekendgemaakt.

WWDC 2025 planning bekend: keynote en meer

Op maandag 9 juni, om 19:00 uur Nederlandse tijd (10 a.m. PDT in de VS), houdt Apple de jaarlijkse WWDC keynote. Deze zal weer live te streamen zijn, maar ook vlak na het einde terug te kijken zijn via YouTube, op de Apple-website en in de Apple TV-app. Wat Apple er precies gaat aankondigen is nog een geheim, maar Apple zegt in ieder geval dat je daar een “first look at the groundbreaking updates coming to Apple platforms” zal krijgen. Apple gaat in ieder geval iOS 19 aankondigen, maar ook alle andere updates voor iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro en meer. De presentatie heeft overigens de slogan “On the horizon” gekregen.

Nog diezelfde dag, om 22:00 uur Nederlandse tijd, houdt Apple de jaarlijkse Platforms State of the Union. Deze presentatie is bedoeld voor ontwikkelaars en geeft een diepere kijk in de eerder op die dag aangekondigde vernieuwingen. Het zal te streamen zijn via de Apple Developer-app, maar ook via het YouTube-kanaal van Apple Developer.

Videosessies en Swift Student Challenge

De rest van de week organiseert Apple diverse videosessies, waarin specifieke onderwerpen besproken en uitgelegd worden. Deze zijn bedoeld voor ontwikkelaars, waarmee ze meer kunnen leren over hoe de nieuwste functies geïmplementeerd kunnen worden in hun apps. De videosessies bespreken vaak ook de technische kant van nieuwe functies. Tot slot zijn er nog een-op-een-sessies en online afspraken, waar ontwikkelaars direct van Apple’s experts hulp kunnen krijgen. De winnaars van de Swift Student Challenge 2025 worden uitgenodigd op het Apple Park-hoofdkantoor voor een verblijf van drie dagen.

Dit is de volledige planning:

Maandag 9 juni, 19:00 uur Nederlandse tijd: WWDC 2025 Keynote – On the horizon

Maandag 9 juni, 22:00 uur Nederlandse tijd: Platforms State of the Union

9 juni tot en met 13 juni 2025 (lokale tijd): Meer dan 100 technische sessies met alle vernieuwingen, door iedereen te bekijken

9 juni tot en met 13 juni 2025 (lokale tijd): Groep- en een-op-een-sessies met Apple-experts, bedoeld voor ontwikkelaars

Lees ook ons artikel met verwachtingen voor de WWDC 2025, waarin we vooruitblikken op alle verwachte aankondigingen.