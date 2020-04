23-inch iMac vervangt 21,5-inch?

Het zou betekenen dat Apple een nieuw schermformaat gaat invoeren, mogelijk als vervanger van de 21,5-inch iMac. Het zou een van de goedkoper geprijsde producten zijn die Apple op de planning heeft staan. De iPhone SE 2020 is één ervan en er zou ook een goedkopere 11-inch iPad aan zitten te komen. Het gaat daarbij niet om een Pro-model. Ze staan volgens de geruchten gepland voor de tweede helft van dit jaar.



De meest recente update van de iMac vond plaats in maart 2019, dus meer dan een jaar geleden. Er werd doen een 8-core 9e generatie Intel-processor aan toegevoegd en je kon Radeon Pro Vega-graphics toevoegen. Je kunt kiezen uit 21,5-inch als instapmodel en een groter 27-inch model. Door de schermranden smaller te maken zou Apple het kleinste model kunnen opvoeren naar 23-inch.

Een tweet van CoinX beweerde eerder dit jaar dat Apple van plan was om “binnenkort” een nieuwe iMac en Mac mini uit te brengen.

11-inch iPad op komst

Bij de 11-inch iPad waar nu over gesproken wordt is het onduidelijk of het gaat om de standaard iPad of de iPad Air, die nu 10,5-inch meet. Het anonieme Twitter-account L0vetodream beweerde onlangs nog dat Apple een 11-inch iPad Air met Touch ID onder het scherm wil maken. Dit zou het mogelijk maken om een vrijwel randloos scherm te maken zonder notch. De iPad Air zou volgens dit gerucht ook een Mini-LED-scherm krijgen, wat een dunner en lichter product mogelijk maakt. Apple zou dit jaar zes producten met Mini-LED willen uitbrengen, als het aan analist Ming-Chi Kuo ligt.

Bekijk ook 'iPads en MacBooks krijgen Mini-LED Display vanaf eind 2020' Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo gaat Apple tussen eind 2020 en midden 2021 twee producten met Mini-LED Display uitbrengen. Het gaat om duurdere uitvoeringen van de iPad en MacBook.

Mini-LED heeft veelal dezelfde voordelen als OLED, maar is goedkoper om te produceren. Het heeft een brede kleurweergave, hoog contrast en een hoog dynamisch bereik. Ook is het mogelijk om lokaal pixels te dimmen, zodat je echt zwart krijgt. De massaproductie van Mini-LED kan echter worden uitgesteld naar 2021, denkt de China Times.

Het feit dat de 11-inch iPad (Air) zoveel vernieuwingen krijgt zou erop kunnen wijzen dat dit niet een goedkoop product wordt. Later dit jaar zou er ook nog een 16-inch MacBook Pro met Mini-LED aan kunnen komen. Alles over onze verwachtingen rond de nog resterende producten van 2020 lees je in onze round-up.