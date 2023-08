Wat heeft de Apple Watch Series 9 te bieden? In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van het nieuwe aankomende model, de Apple Watch Series 9. Welke nieuwe functies komen erin en wanneer kunnen we hem verwachten?

Apple Watch Series 9 verwachtingen

Dit jaar is de Apple Watch Series 9 één van de twee nieuwe Apple Watches van 2023. De afgelopen tijd zijn er al wat geruchten geweest over mogelijke verbeteringen en andere wijzigingen, evenals wanneer we de nieuwe Apple Watch kunnen verwachten. Tijd dus om alles op een rijtje te zetten in deze vooruitblik van de Apple Watch Series 9, met onze verwachtingen en geruchten.

#1 Formaten en scherm: twee modellen, 41mm en 45mm

Sinds 2021 en de Apple Watch Series 7 hanteert Apple de formaten van 41mm en 45mm voor de gewone Apple Watch. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat dat dit jaar gaat veranderen. Apple doet meestal minimaal drie jaar met de Apple Watch-formaten (38/42mm van 2015 tot 2018, 40/44mm van 2018 tot 2021 en 41/45mm van 2021 tot nu) dus er is nu ook nog geen reden om dit te veranderen. De huidige Apple Watch is groot genoeg en als je toch een groter model wil, is daar altijd nog de 49mm Apple Watch Ultra.

#2 Design en kleuren: ongewijzigd ontwerp, nieuwe kleuren

Qua ontwerp lijkt het er niet op dat er iets gaat veranderen bij de Apple Watch Series 9. Er zijn in het verleden wel eens geruchten geweest dat Apple een Apple Watch met vlakke zijkanten uit gaat brengen, maar daar hebben we de afgelopen twee jaar eigenlijk niets meer van vernomen. De Apple Watch Series 9 zal daardoor nauwelijks te onderscheiden zijn van de Apple Watch Series 7 en Apple Watch Series 8. Maar met kleuren kan Apple toch de Series 9 een iets andere uitstraling geven.

De aluminium variant van de Apple Watch Series 9 zou beschikbaar komen in middernacht, sterrenlicht, zilver, rood en de nieuwe kleur roze. Apple heeft bij voorgaande generaties nog wel eens gekozen voor blauw en groen, maar dergelijke kleuren zitten er dit jaar niet bij, zo lijkt het nu. De roze variant zou kunnen lijken op het vroegere roségoud. Voor wie en donkere versie wil, zal nog steeds uit komen bij middernacht. Spacegrijs of zwart lijkt geen comeback te maken.



Concept van roze Apple Watch Series 9 door Parker Ortolani

Naast de aluminium versie, wordt de Series 9 ook weer in roestvrij staal verwacht. Die verwachten we weer in grafiet, zilver en goud. Een titanium variant komt er niet, omdat daar de Apple Watch Ultra voor is.

#3 Nieuwe chip: voor het eerst in jaren een stukje sneller

Maar wat wordt er dan écht nieuw in de Apple Watch Series 9? Een nieuwe kleur is leuk, maar je wil ook wel nieuwe functies of mogelijkheden die je aankoop rechtvaardigen. Apple zou dit jaar met de S9-chip voor het eerst sinds jaren een prestatieverbetering willen realiseren. De nieuwe S9-chip zou gebaseerd zijn op de A15-chip, dat betere prestaties en energiezuinigheid op zou leveren. In hoeverre je de betere prestaties in de praktijk daadwerkelijk gaat merken, is nog even de vraag. De huidige Apple Watches draaien al meer dan prima, zonder horten en stoten. Apps starten snel op en je hebt eigenlijk nooit last van laadtijden. Apple zou bijvoorbeeld nog wel de opslagcapaciteit kunnen verhogen, maar de 32GB die er nu in zit is eigenlijk voor de meeste mensen voldoende. Een nieuwe snellere chip heeft dus vooral voordelen als dit ook een nieuwe exclusieve functie mogelijk maakt.

#4 Nieuwe functies: komt er nog wat nieuws?

Maar helaas: aanwijzingen of geruchten voor nieuwe krachtige functies zijn er nog niet. Diverse betrouwbare bronnen hebben de afgelopen maanden gesteld dat de Apple Watches van dit jaar tamelijk beperkt zijn in de verbeteringen en grotendeels lijken op de voorgangers, met dezelfde mogelijkheden. Dus verwacht dit jaar geen nieuwe gezondheidssensoren (zoals bloedglucose) of spetterende nieuwe functies. Daarentegen is watchOS 10, de aankomende update die standaard ook beschikbaar is op de Apple Watch Series 9, één van de grootste updates ooit voor de Apple Watch. Dit zou het gebrek aan vernieuwingen in de hardware kunnen compenseren, al komen nagenoeg alle functies ook beschikbaar op voorgaande Apple Watch-modellen.

#5 Releasedatum: verwacht in september

Het is de verwachting dat de Apple Watch Series 9 in september aangekondigd wordt, tegelijkertijd met de iPhone 15-serie. Volgens geruchten is de datum van het iPhone-event van 2023 gepland op 12 of 13 september, dus verwacht ook op die dag de aankondiging van de nieuwe Apple Watch. Een week later zou deze dan in de winkels kunnen liggen, rond 22 september.

#6 Prijs: geen verandering ten opzichte van de Apple Watch Series 8

We denken niet dat Apple veel gaat veranderen aan de prijzen. De Apple Watch Series 8 is nu verkrijgbaar vanaf €499,- (aluminium) en €849,- (roestvrij staal) en dat blijft dus waarschijnlijk zo. Dit zijn de prijzen die we verwachten voor de Apple Watch Series 9:

De grotere 45mm-versie is meestal tussen de €40,- en €50,- duurder. De prijzen zijn gebaseerd op het goedkoopste bandje.