Er zijn de afgelopen dagen heel wat functies gelekt die in de komende grote updates iOS 14 en watchOS 7 zullen zitten. In dit artikel hebben we nog een aantal komende vernieuwingen voor je verzameld.

iOS 14 vernieuwingen

Dit jaar gaat alles anders dan anders. De kans is klein dat Apple WWDC 2020 op de gebruikelijke manier presenteert. We zullen dus op een andere manier op de hoogte moeten worden gebracht van nieuwe functies. Het vroegtijdig uitlekken van allerlei plannen is misschien niet helemaal hoe Apple het voor ogen had, maar daardoor krijgen we wel een indruk wat we het komende jaar kunnen verwachten. Hier is weer een verse lading gelekte info!

#1 Herkenning van sirenes, babygehuil en meer

iOS 14 krijgt een aantal nieuwe toegankelijkheidsfuncties. Zo zal het mogelijk zijn om belangrijke geluiden automatisch te detecteren. Het gaat om alarmen, sirenes, geklop op de deur, deurbellen en huilende babies. iOS 14 zal deze geluiden omzetten naar haptische feedback voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Ook kan de camera straks handgebaren herkennen en komt er de mogelijkheid om de audio te tunen.

Waar komt deze info vandaan? De functies die we in dit artikel bespreken zijn veelal afkomstig uit een gelekte interne versie van iOS 14, die vermoedelijk dateert van december 2019. De websites 9to5Mac en MacRumors hebben deze versie in handen gekregen en zijn in de code gedoken. Daarnaast lijken beide websites te beschikken over interne bronnen binnen Apple, die vroegtijdig informatie over de nieuwe releases naar buiten hebben gebracht. In juni 2020 verwachten we dat Apple tijdens WWDC 2020 de genoemde functies officieel aankondigt. De nieuwe software is naar verwachting vanaf september 2020 beschikbaar voor iedereen met een geschikt toestel.



#2 Wallpapers beter georganiseerd

Momenteel zijn de wallpapers verdeeld in dynamisch, stilstaand en live. In iOS 14 worden ze meer ingedeeld op thema, zoals ‘Aarde en maan’ en ‘Bloemen’. Zo vind je sneller wat je zoekt. Ook zou het mogelijk worden voor externe partijen om wallpaper-verzamelingen te maken, die je vervolgens vanuit de instellingen van iOS kunt benaderen.

Apple brengt elk jaar wel weer nieuwe wallpapers uit, maar als er ook wallpapers van derden bij komen heb je opeens veel meer keuze. Je moet nu nog speciale wallpaper-apps gebruiken om je achtergrondje te veranderen.

#3 iMessage-berichten intrekken

iMessage heeft de afgelopen jaren regelmatig nieuwe functies gekregen, maar het schiet op veel punten nog tekort ten opzichte van andere berichten-apps. Zo kun je geen berichten citeren, als je er gericht op wilt reageren. Ook een mention in groepsgeprekken is nog niet mogelijk.

Dat kan in iOS 14 gaan veranderen. Apple is intern bezig met het testen van een nieuwe functie, waarbij je andere mensen kunt noemen, zoals @Jeroen. Na het intikken van de @ verschijnt een lijst met contacten. Vooral in groepsgesprekken kan dat nuttig zijn, omdat je dan alleen meldingen kunt krijgen als je persoonlijk wordt genoemd.

Ook zou Apple plannen hebben om het intrekken van iMessage-berichten mogelijk te maken. Er verschijnt dan een tekstje in kleine letters dat het bericht is verwijderd. Momenteel is het alleen mogelijk om een bericht voor jezelf te verwijderen, maar de andere persoon blijft het gewoon zien. Mogelijk zit er een tijdslimiet op, waardoor je alleen binnen een bepaald aantal minuten of uren het bericht kunt intrekken.

Andere functies waar Apple aan schijnt te werken is een indicator dat iemand in een groep zit te typen, de mogelijkheid om het laatst gelezen bericht te markeren en meer mogelijkheden voor het /me commando om status-updates te delen. Dit werkt op de Mac, maar nog niet in iOS en iPadOS.

#4 Handschriftherkenning voor Apple Pencil

Een andere interessante vernieuwing is te vinden in iPadOS 14. Het wordt mogelijk om met OCR tekst te herkennen in bijna elke app. Als je met de Apple Pencil een handgeschreven tekst hebt gemaakt, dan kan dat bijna realtime worden omgezet naar getypte tekst. Je moet daarvoor wel beschikken over een leesbaar handschrift.

De nieuw ontdekte PencilKit werkt momenteel alleen voor Apple’s eigen app, maar kan open wroden gezet voor externe ontwikkelaars. Mogelijk heb je er een iPad Pro voor nodig.

Ook nieuw is een ‘Magic Fill’-functie voor de Apple Pencil, waarbij je een vorm kunt vullen met een bepaalde kleur of een patroon.

#5 AirTag krijgt knoopcelbatterij

AirTag is de tracker waarmee je straks spullen kunt terugvinden. MacRumors heeft nu opnieuw bevestiging gekregen dat AirTag de uiteindelijke marketingnaam wordt van de tracker. In de code van iOS 13.2 werd de naam ook al aangetroffen.

Verder zou de AirTag werken met een verwisselbare CR2032 knoopcelbatterij, vergelijkbaar met de Tile Pro. Een prototype van de tracker laat zien dat je een schroefje aan de achterkant moet verwijderen en de achterzijde tegen de klok in moet draaien om te verwijderen. Vervolgens leg je de nieuwe knoopcel er met het plusje naar boven in. Helaas zijn CR2032-knoopcelbatterijen niet oplaadbaar en moet je ze na verloop van tijd verwisselen. Bij de Tile Pro gaat de batterij ongeveer een jaar mee.

Het in gebruik nemen van de AirTag bestaat uit twee stappen: je verwijdert eerst het plastic lipje van de batterij en houdt de tag daarna bij je iPhone of iPad om te koppelen.

#6 Eigen stemmen in apps

Misschien niet de meest spannende toevoeging, maar voor slechtziende mensen kan het een welkome vernieuwing zijn: Apple wil ontwikkelaars de mogelijkheid geven om eigen spraaksynthese in apps te gebruiken. Dit blijkt uit een nieuw framework VoiceProvider, dat mogelijk in iOS 14 wordt ingevoerd.

Bij een app wordt dan een eigen spraaksynthesizer meegeleverd, die de standaard stem van Apple vervangt. Dit kan handig zijn voor talen en dialecten die Apple niet zelf ondersteunt, bijvoorbeeld op de HomePod.

Omdat het framework nog in een vroeg stadium van ontwikkeling is, is er kans dat het niet op tijd klaar is voor iOS 14.

#7 Apple Pay-ondersteuning voor AliPay

Niet zo interessant voor westerse gebruikers, maar wel voor mensen in Azië: er komt ondersteuning voor AliPay in Apple Pay.

#8 Shot on iPhone-uitdagingen in de Foto’s-app

Apple organiseert regelmatig Shot on iPhone-uitdagingen. In iOS 14 zouden deze #shotoniphone uitdagingen ook in de Foto’s-app te zien. Je kunt dan meteen je mooie foto insturen en een kans maken op wereldwijde promotie.

#9 Fitness-uitlegvideo’s

Apple zou werken aan een nieuwe fitness-app met uitlegvideo’s in iOS 14. Daarin krijg je gedemonstreerd hoe je bepaalde sporten en oefeningen moet uitvoeren. De app zou beschikbaar moeten komen op de iPhone, iPad en Apple TV, zodat je op een groter scherm naar de video’s kunt kijken. We hebben hier een apart artikel over geschreven.

#10 Verbeterde muisondersteuning op iPhone en iPad

Het wordt makkelijker om de muiscursor te bedienen, zo blijkt uit gelekte info in de code van iPadOS 14. Bovendien komen er Smart Keyboards met trackpad aan, waarmee je de muispijl nauwkeuriger kunt aansturen. Ook hierover hebben we een apart artikel geschreven:

Bekijk ook Gerucht: 'iOS 14 makkelijker te bedienen met muiscursor' Er komt verbeterde ondersteuning voor muizen aan in iOS 14 en iPadOS 14. Uit gelekte code blijkt dat het makkelijker wordt om de cursor aan te sturen. Nu is het gebruiken van een muis nog vooral gericht op mensen met een beperking, maar dat kan gaan veranderen.

Andere vernieuwingen

Er zijn de afgelopen dagen nog meer nieuwe functies gelekt, waaronder deze: