Behoefte aan een nieuwe wallpaper voor je iPhone of iPad? Met deze WWDC 2020 wallpapers geef je je iPhone of iPad alvast een likje WWDC-verf.

Afgelopen week kondigde Apple de WWDC 2020 aan met een datum in juni. Dit jaar gaat alles vanwege het coronavirus anders dan normaal: in plaats van een grote bijeenkomst met ontwikkelaars wordt alles online georganiseerd. Dat betekent dat iedereen via livestreams en online sessies alle informatie kan volgen. Hoewel de WWDC 2020 nog ver weg is, hebben we wel al wat WWDC 2020 wallpapers voor je klaar liggen.



WWDC 2020 wallpapers voor iPhone en iPad

De ‘uitnodiging’ die Apple verstuurd heeft leent zich dit jaar weer perfect voor een aantal mooie wallpapers. Apple heeft deze keer de achterkant van een MacBook gebruikt, met daarop enkele ‘stickers’ die slaan op de WWDC. Veel ontwikkelaars plakken hun MacBook vol met grappige stickers en dat lijkt Apple dit jaar te willen benadrukken. Met deze wallpapers lijkt het net alsof je deze stickers ook op je iPhone of iPad geplakt hebt. De wallpapers zijn gemaakt door iCulture-huisdesigner @basvanderploeg.

Klik op de links hieronder en hou de afbeelding ingedrukt om hem toe te voegen aan je fotobibliotheek, waarna je ze eenvoudig kan instellen als wallpaper. Wil je weten hoe je een wallpaper moet instellen op je iPhone of iPad, lees dan onze tip. Elke wallpaper komt in drie kleuren: spacegrijs, zilver en goud, passend bij de meeste iPhones en iPads.

WWDC 2020 wallpapers voor iPhone

β†’ Download in spacegrijs

β†’ Download in goud

β†’ Download in zilver

WWDC 2020 wallpapers voor iPad

β†’ Download in spacegrijs

β†’ Download in goud

β†’ Download in zilver

Wil je liever een wallpaper mΓ©t Apple-logo erbij? Dan vind je hier nog meer versies in het spacegrijs, goud en middernachtgroen (via @AR72014).