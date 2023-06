De iMac Pro is een desktopcomputer voor professionals, die in 2017 voor het eerst verscheen. Inmiddels zijn er geruchten over een opvolger met Apple Silicon, die voorzien is van een 27-inch of 30-inch scherm. Deze zou in 2024 kunnen verschijnen onder de naam iMac Pro. Lange tijd werd er gedacht dat Apple geen iMac Pro meer zou uitbrengen, omdat er nu immers de Mac Studio met 27-inch Apple Studio Display is. Toch zou Apple volgen het geruchtencircuit nog steeds van plan zijn om de grotere iMac terug te brengen, speciaal voor professionele gebruikers. Mark Gurman beweert dat ook de merknaam iMac Pro terugkomt.

iMac Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iMac Pro:

Serie desktopcomputers voor veeleisende gebruikers.

Meest recente model dateert uit 2020.

Er zijn geruchten over een nieuw model met 27- of 30-inch scherm, Apple Silicon en hetzelfde platte design als de 24-inch iMac.

Verwachte release in 2023 of 2024.

Nieuwe iMac Pro op komst?

In 2021 maakte Apple grote indruk met de 24-inch iMac. Het nieuwe design in felle kleuren spreekt veel mensen aan en de verbeterde prestaties van Apple Silicon maakten indruk. Maar gebruikers van de grotere 27-inch iMac bleven met lege handen achter. Er is geen opvolger gekomen van de iMac Pro 2020 terwijl er genoeg mensen zijn die behoefte hebben aan een groter scherm.

Gelukkig lijkt er iets op komst. Volgens Mark Gurman van Bloomberg werkt Apple wel degelijk aan een grotere iMac van 27-inch en zelfs 30-inch. Apple zou willen vasthouden aan de naam ‘iMac Pro’, om duidelijk te maken dat dit model is bedoeld voor het hogere segment.

Naam: iMac Pro of toch gewoon iMac?

Eerder bracht Apple de iMac uit in twee formaten: 21,5-inch en 27-inch, elk met eigen specs en configuraties. Nu er een 24-inch opvolger is voor het kleinere model, wordt met spanning uitgekeken naar de opvolger van de grote iMac. Er gaan geruchten dat Apple voor de nieuwe grote iMac weer de naam iMac Pro gaat gebruiken. Dat is vooral om aan te geven dat deze nog krachtiger is. De naam iMac Pro komt je misschien al bekend voor. Apple gebruikte deze naam van 2017 tot voorjaar 2021, voor de speciale spacegrijze iMac met extra krachtige processor. De meest recente versie van deze iMac Pro bespreken we verderop.

Design

Volgens geruchten krijgt de grotere iMac een hetzelfde design krijgen de 24-inch iMac, maar dan in rustiger kleuren. Dit betekent dus een plat display met rechte voet, zonder de bolling aan de achterkant van het scherm. Wel zou de ‘kin’ onder het scherm een stuk kleiner kunnen worden. Er wordt gesproken over zwarte schermranden (die van de 24-inch iMac zijn wit), die een stuk smaller kunnen worden uitgevoerd. Apple zou Face ID hebben getest voor de iMac Pro, maar dit is nog niet zeker. In plaats daarvan kan Apple vasthouden aan de Touch ID-sensor op het meegeleverde draadloze Magic Keyboard. We denken dat de accessoires zoals toetsenbord, muis en trackpad ook weer in bijpassende kleuren beschikbaar komen en dat geldt ook voor de oplaadkabel.

Scherm

Wat het schermformaat betreft zijn de experts het oneens. Analist Ross Young heeft uit de toeleveringsketen vernomen dat er een iMac Pro met 27-inch scherm in ontwikkeling is. Mark Gurman spreekt echter over modellen van 27-inch en meer dan 30-inch. Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van een mini-LED-display met ProMotion-technologie, zodat een verversingsgraad tot 120Hz mogelijk wordt. Dit maakt soepeler scrollen mogelijk en verbetert de weergave van animaties.

Poorten

Apple zou bij de iMac Pro willen kiezen voor poorten die lijken op de MacBook Pro, waaronder meerdere usb-c/Thunderbolt poorten, een sd-kaartslot en een hdmi-poort. Verder zou er een Ethernet-poort in het oplaadblok kunnen zitten, zoals bij de duurdere 24-inch iMac het geval is.

Releasedatum en processor

Alle geruchten over de 27-inch iMac Pro releasedatum verzamelen we in een aparte nieuwspost. Als Apple opnieuw een iMac Pro uitbrengt, dan zal deze vrijwel zeker draaien op Apple Silicon. Apple zou in 2023 nog kunnen kiezen voor een M2 Max- en M2 Ultra-chip, maar de kans is groot dat er wat langer wordt gewacht, zodat er een M3 Max- en M3 Ultra-chip ingestopt kan worden. Deze chips zullen waarschijnlijk pas in 2024 worden uitgebracht, om de verkoop van de huidige M2-varianten niet in de weg te zitten.

iMac Pro 2020: meest recente model

Apple bracht in 2017 voor het eerst een iMac Pro uit, in het kenmerkende spacegrijze design. In 2020 bracht Apple een flinke update uit, voorzien van een 10-core processor. Deze zit niet meer in het assortiment bij Apple. Het 2020-model werd nog verkocht “zolang de voorraad strekt” en er kwam sindsdien geen opvolger.

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iMac Pro 2020:

27-inch Retina 5K-scherm .

. Xeon-processor met maximaal 18 cores .

. Grafische processor van maximaal 22 teraflop .

. Alleen beschikbaar in de kleur spacegrijs .

. Adviesprijs vanaf €5.499 euro.

Niet meer in het assortiment bij Apple, soms nog wel bij andere winkels.

Is de iMac Pro nog een goede aankoop?

Apple heeft bij de iMac Pro (2017 t/m 2020) talloze verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de gewone Intel iMac. De koeling werd opnieuw ontworpen, waardoor deze 80% meer koelvermogen biedt, zonder dat er meer geluid wordt geproduceerd. Ook technisch gezien is er meer mogelijk: het 2020-model wordt standaard met 10-core Intel Xeon-processor geleverd en dit is uit te breiden naar 18-cores. Verder is er ondersteuning voor maximaal 4 terabyte SSD-opslag en maximaal 128GB ECC-RAM.

Dit klinkt allemaal geweldig, maar zoals de afgelopen jaren gebleken is presteren de Apple Silicon-processoren een stuk beter dan de vroegere Intel-processoren. Het is dan ook niet aan te raden om nog een nieuwe iMac Pro aan te schaffen. Tweedehands of refurbished is wel te overwegen, als je een goede deal kunt vinden.

Dit waren de meest recente adviesprijzen bij Apple:

iMac Pro voordelen

Dit zijn de pluspunten van de iMac Pro:

Groter scherm dan de normale 24-inch iMac.

Geschikt voor zware grafische toepassingen zoals VR en 3D-rendering.

Verbeterd koelsysteem.

iMac Pro nadelen

Er zitten ook een aantal nadelen aan, waarvan we de belangrijkste hieronder noemen:

Prijzig, je betaalt een paar duizend euro.

Niet verkrijgbaar in vrolijke kleuren.

Intel is inmiddels ingehaald door Apple Silicon qua prestaties en er is nog geen iMac Pro met M-chip.

Niet uit te breiden met meer geheugen of betere CPU/GPU.

Verschillen iMac Pro vs Mac Studio en Mac Pro

Apple heeft drie Macs voor professionals gemaakt: de iMac Pro (momenteel niet meer verkrijgbaar), de Mac Studio en de Mac Pro (beide vernieuwd in 2023). Er zijn duidelijke verschillen tussen deze producten:

Bij de iMac Pro zijn de computer en het beeldscherm samengevoegd tot één apparaat. Je hebt dus geen los scherm nodig, maar je krijgt wel een toetsenbord en muis/trackpad meegeleverd.

Bij de Mac Studio zit alles in een klein vierkant kastje en moet je zelf nog zorgen voor een scherm.

Bij de Mac Pro heb je te maken met een wat grotere computerkast met meerdere PCI-sloten voor uitbreiding. Ook hier moet je zelf voor het beeldscherm zorgen, maar een toetsenbord en muis/trackpad krijg je wel meegeleverd.

Wil je een desktop Mac kopen, bekijk dan ons overzicht met alle Mac-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn.

