Apple zou van plan zijn om in 2021 de eerste Macs met ARM-processor uit te brengen. De chip is gebaseerd op de A14 die in de iPhone 12 wordt verwacht. Het zou gaan om een MacBook of iMac.

Macs met ARM-chip in 2021

Dat beweert Bloomberg op basis van bronnen. De chips zijn volgens het gerucht gebaseerd op een 5nm chip, die wordt geproduceerd door TSMC. De chip is in grote lijnen gelijk aan de A14, maar is niet identiek. De eerste apparaten zullen voorzien zijn van 8 krachtige cores en minstens 4 energiezuinige cores. Ook zou Apple aan het onderzoeken zijn of ze een processor kunnen ontwikkelen met meer dan 12 cores. Bloomberg verwacht dat het in eerste instantie om een instapmodel laptop zal gaan. De MacBook Air komt dan als eerste in aanmerking. Het zou echter ook een nieuwe 12-inch MacBook kunnen zijn, die volgens recente geruchten in ontwikkeling is.



De nieuwe geruchten zijn in lijn met eerdere voorspellingen van Bloomberg en analisten zoals Ming-Chi Kuo. Daarin werd gesproken over een introductie eind 2020 of begin 2021. Het zou gaan om een reeks chips voor toekomstige Macs.

Apple’s eigen chips zullen waarschijnlijk krachtiger zijn dan Intel’s huidige processoren. Een ander voordeel is dat Apple ze meteen kan toepassen in nieuwe producten, terwijl er bij Intel steeds op gewacht meot worden De 12-core chip die nu in ontwikkeling is, zou “veel sneller” zijn dan de A13-chip die in de hedendaagse iPhones en iPads zit.

Een chip met 12 cores zou een grote sprong vooruit zijn voor MacBooks. De pas geïntroduceerde MacBook Air heeft voor het eerst 4 cores gekregen. In benchmarktests verslaat de iPad meestal de MacBook, maar dat kan door deze nieuwe ontwikkelingen gaan veranderen.

Compatibiliteitsmodus voor software

Intern wordt binnen het project Kalamata gewerkt aan meerdere Mac-chips die voor desktop en mobiel gebruik in één lijn lopen. We hoeven ze echter niet eerder dan 2021 te verwachten.

Een punt van zorg is nog wel de overstap van Intel- naar ARM-processoren. Bepaalde apps kunnen dan opeens niet meer goed werken. Apple zou bezig zijn om tools te ontwikkelen waarmee je oude Intel-apps nog steeds kunt gebruiken op de nieuwe ARM-gebaseerde Macs. Ze draaien dan wel suboptimaal, in een compatibiliteitsmodus. Dit gebeurde ook toen Apple overstapte van PowerPC naar Intel.