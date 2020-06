Een handelsmerkregistratie van handelsmerk lijkt te wijzen op een nieuw leven voor Apple Rosetta. Wat is deze software en wat is Apple ermee van plan?

Bij een Japans octrooibureau heeft Apple afgelopen april de merknaam ‘Apple Rosetta’ vastgelegd. Dat meldt nieuwssite Asahi dit weekend. Jarenlange Mac-gebruikers zullen deze naam misschien kennen. Rosetta was Apple’s softwareprogramma om PowerPC-apps te laten draaien op Intel-computers. Het programma werd in 2011 de nek omgedraaid toen de overgang naar Intel-processoren volledig rond was. Toch is er een vermoeden waarom Apple deze merknaam registreert. Het heeft te maken met een mogelijke overstap van Intel- naar ARM-processors.



Apple Rosetta als overstap hulp van PowerPC naar Intel

Toen Apple in 2005 overstapte van PowerPC-processors naar Intel-processors moesten alle applicaties worden herschreven voor Intel. Om deze overstap makkelijker te maken voor ontwikkelaars en gebruikers introduceerde het bedrijf ‘Rosetta’. Deze software draaide PowerPC-apps op Intel-processors. De naam verwees naar de Steen van Rosetta, waarmee de betekenis achter oude hiërogliefen kon worden ontcijferd.

Tegenwoordig zijn alle Macs al jarenlang voorzien van Intel-processors en is deze software verouderd en overbodig. Sinds Mac OS X Lion zit de software niet meer standaar op de Mac.

Nieuw leven voor Apple Rosetta: Intel naar ARM

Apple’s recente registratie voor het handelsmerk ‘Apple Rosetta’ in Japan is niet gek. Geruchten wijzen erop dat Apple dit jaar al de overstap van Intel-processors naar ARM-processors aankondigt. Dat wil zeggen dat er weer een grote overstap voor de deur staat. Het is daarom ook logisch als Apple een nieuwe versie maakt van Rosetta om de overstap te vergemakkelijken.

In 2005 duidde Apple de software als ‘The most amazing software you’ll never see’. Dat verwees naar het feit dat Rosetta alleen op de achtergrond draait. Het is dus geen aparte app op je Mac. Je hoeft daarom ook niet te vrezen dat je binnenkort allerlei extra software moet opstarten als je gewoon een app wil openen. Als Apple het 15 jaar geleden al kon, dan lukt het ze anno 2020 zeker. De naam ‘Rosetta’ staat al vermeld op Apple’s website.

Ben je benieuwd wat een eventuele overstap van Intel naar ARM voor jou betekent? Dat leggen we in een apart artikel haarfijn aan je uit.