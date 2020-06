Apple zou toch geen nieuwe producten willen aankondigen tijdens de WWDC 2020. Er gingen geruchten over een nieuwe iMac, maar dit zou nu later in het jaar plaatsvinden.

De geruchtenmachine draait overuren nu de WWDC 2020 steeds dichterbij komt. De afgelopen dagen beweren meerdere bronnen op onder andere Twitter welke aankondigingen we kunnen verwachten en welke vooral niet. Twee Twitter-accounts lijken het daarbij met elkaar eens te zijn.



‘Geen nieuwe hardware tijdens WWDC 2020’

Zowel Jon Prosser als Max Weinbach delen afzonderlijk van elkaar dat we geen nieuwe producten hoeven te verwachten. Dat is zeker niet uitzonderlijk voor de WWDC. Vorig jaar kondigde Apple weliswaar de Mac Pro en het Pro Display XDR aan, maar het jaar ervoor draaide alles volledig om software. Wel heeft Apple in 2017 nieuwe iMacs en de iPad Pro 2017 aangekondigd. Er gingen de afgelopen weken geruchten dat een volledig nieuwe iMac met nieuw design op de planning stond en mogelijk tijdens WWDC 2020 geïntroduceerd zou worden. Hoewel de nieuwe iMac er nog wel aan komt, is dat vermoedelijk niet tijdens de WWDC 2020.

De bronnen houden nog wel een slag om de arm. De afgelopen tijd zijn er veel tegenstrijdige berichten over wat Apple gaat onthullen, dus neem het hoe dan ook met een korrel zout. Wel bleek dit weekend dat een kleine update voor de Apple TV en de HomePod voor later dit jaar gepland staan.

Bekijk ook Gerucht: 'Later dit jaar kleine update voor HomePod en Apple TV' Voorafgaand aan WWDC heeft Bloomberg nog even alle geruchten op een rijtje gezet. Een vernieuwde HomePod en Apple TV hoeven we in ieder geval niet direct te verwachten, want die komen later dit jaar, aldus Bloomberg.

Apple heeft diverse hardwareproducten in de planning, waaronder ook de AirPods Studio (de eigen hoofdtelefoon) en de AirTag. Het lijkt erop dat al deze producten pas in het najaar aan bod komen. Check ook onze eigen WWDC 2020 vooruitblik, waarin we alle software-versies langs gaan en de functies bespreken die volgens geruchten aangekondigd worden. Vanavond om 19:00 weten we alles, want dan kun je live naar de keynote kijken.