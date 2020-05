De MacBook is verreweg de meest geliefde laptop is onder Nederlandse studenten. Maar welke MacBook past bij jou? Met deze gids helpen we je op weg om de beste MacBook voor je studie te kiezen.

MacBook populair onder studenten

Elk jaar gaan weer een tienduizenden studenten aan de slag met hun studie. Vaak heb je daarvoor een laptop nodig en er zijn genoeg redenen waarom een MacBook voor studenten het meest ideaal is. Maar welke koop je dan?

De beste MacBooks voor studenten

Je wilt als student dus een MacBook, maar welke? Er zijn MacBooks in allerlei soorten en maten. Het ligt er vooral aan waar je je MacBook voor gaat gebruiken. Bijna elke student heeft een laptop nodig om te kunnen werken aan essays, presentaties en groepsopdrachten. Daarnaast is het belangrijk dat je goed bereikbaar bent, zodat je geen huiswerkopdrachten en deadlines misloopt. Als je al besloten hebt dat het een MacBook gaat worden, dan is het mooi meegenomen dat je bij een MacBook studentenkorting krijgt, zodat je goedkoper uit bent. Daarnaast is er tijdens de zomermaanden altijd een Back To School-promotie.

Bekijk ook Waarom een MacBook voor school of studie ideaal is Ga je binnenkort studeren en heb je een laptop nodig? In dit artikel geven we een aantal redenen waarom een MacBook het ideale hulpmiddel is voor je studie: van het compacte formaat tot de lange batterijduur en de veelzijdigheid: er zijn heel veel redenen om voor een MacBook te kiezen.

Onze keuze voor een MacBook voor studenten: MacBook Air 13-inch

Studenten willen een betrouwbare MacBook die makkelijk mee te nemen is, niet te duur is en een lange batterijduur heeft. We raden daarom voor de meeste studies aan om het instapmodel van de MacBook Air te kopen. Deze kreeg recent nog een update én een prijsverlaging. In plaats van €1249 kost het instapmodel nu €1199. Voor dat geld heb je een gloednieuwe MacBook die jarenlang meegaat en een batterijduur van 12 uur heeft. Doe je een grafische studie waarbij processorkracht en correcte kleurweergave belangrijk zijn, dan gelden er natuurlijk andere eisen en kom je in een heel andere prijsklasse terecht. Maar voor het merendeel van de studies, waarbij het vooral gaat om verslagen en andere documenten schrijven, presentaties geven en informatie op internet opzoeken, is de MacBook Air de ideale studievriend.

De MacBook Air is licht van gewicht, heeft een dun design (1,7cm) en weegt maar 1,3 kg. Dit is de meest ideale MacBook als je niet teveel geld kwijt wilt zijn en toch lang aan één stuk wilt kunnen werken. Alle MacBook Air-modellen zijn voorzien van Retina-scherm en True Tone, zodat het scherm meekleurt met het omgevingslicht. Dat is wel zo prettig als je vaak op verschillende plekken moet werken.

De MacBook Air is ideaal voor studenten die vaak onderweg zijn en hun laptop vaak langere tijd achter elkaar moeten gebruiken, ook als er geen stopcontact in de buurt is. Ben je altijd druk met projecten, werkgroepen en colleges? Dan heb je een MacBook Air nodig. Je kunt er goed mee tekstverwerken, spreadsheets maken en presentaties voorbereiden.

Het nieuwste model is voorzien van Retina-scherm, maar als je weinig grafische toepassingen nodig hebt zou je ook kunnen kiezen voor een modellen van voorgaande jaren. De uitvoeringen met traditionele aansluitingen zoals USB-poorten, Mini DisplayPort, Thunderbolt 2 en een SD-geheugenkaartsleuf zijn gaandeweg zo oud geworden, dat we ze alleen aanraden als je een echt goede deal kunt krijgen. Bijvoorbeeld als je er eentje tweedehands kunt krijgen via een familielid. Zo niet dan is het beter om een nieuwer model te kiezen in combinatie met dongles of een hub voor extra aansluitingen. De nieuwere modellen hebben bovendien een Touch ID vingerscanner om makkelijk te kunnen inloggen en zijn voorzien van USB-C-poorten in.

Score 8.6 MacBook Air 2020 Vanaf €1.199 Voordelen + De beste MacBook voor bijna iedereen

Verbeterd toetsenbord

Goede prestaties voor de lichtere taken

Touch ID voor sneller inloggen en transacties goedkeuren

Lagere prijs dan voorheen

Meer flexibiliteit in specs en upgrade-opties Nadelen – Nog relatief brede schermranden (bezels)

Beperkt aantal aansluitingen

Teleurstellende 720p webcam

Geen Wi-Fi 6

Niet de beste accuduur

Niet de mooiste beeldschermkleuren

Bekijk ook onze 13-inch MacBook Air 2020 review.

De MacBook Air is ideaal voor studies zoals economie, media en cultuur en andere alfa- en gammastudies zoals sociologie, psychologie, onderwijskunde, theaterwetenschappen of geschiedenis.

Bekijken: MacBook Air (vanaf €1199)

Check de prijzen:

Voor intensief gebruik: MacBook Pro

Moet je zwaardere programma’s gebruiken zoals Adobe Photoshop, InDesign en Illustrator, dan heb je een wat krachtiger laptop nodig. Je zou kunnen kiezen voor de allernieuwste modellen:

Deze zijn wel behoorlijk prijzig. Voor veel studenten zijn de uitvoeringen van voorgaande jaren zonder Touch Bar ook nog erg geschikt. De MacBook Pro beschikt uiteraard over een Retina-scherm voor het haarscherp bewerken van foto’s en video’s. Je kunt zelf je MacBook Pro samenstellen op basis van de specificaties die jij zoekt. Deze MacBook is wel iets zwaarder dan de andere modellen, maar met zo’n 1,5 kilo is hij nog steeds erg draagbaar.

De MacBook Pro is erg geschikt als studentenlaptop voor mensen die met een technische studie of een studie op het gebied van design en multimedia bezig gaan.

Bekijken: MacBook Pro 13-inch en 16-inch (vanaf €1499)

Lichtgewicht: 12-inch MacBook (stopgezet)

Apple heeft de 12-inch MacBook uit het assortiment gehaald. Dit model bood te weinig voordelen ten opzichte van de MacBook Air: hij was duurder, maar was tegelijk minder krachtig. Sommige winkelketens hebben nog wel eens exemplaren van de 12-inch MacBook op voorraad, dus als je een koopje kunt vinden kan het nog steeds interessant zijn. De meest recente update dateert uit 2017.

Het is de kleinste van alle MacBooks en bovendien de lichtste. De 12-inch MacBook weegt nog geen kilo en past met gemak in je rugzak. Zelfs als je krap in de collegebanken zit heb je nog ruimte genoeg om deze kleine MacBook uit te klappen. Ook leuk is dat je kunt kiezen uit drie kleuren: het klassieke zilverkleurige aluminium, spacegrijs en goud. De 12-inch MacBook gaat met 10 uur batterijduur iets minder lang mee dan een MacBook Air, maar is dan ook compacter. Bovendien zijn alle modellen voorzien van een Retina-scherm om haarscherp je opdrachten en digitale handouts te lezen. Wil je het nieuwste van het nieuwste, dan raden we je aan om de MacBook Air te kiezen.

De 12-inch MacBook is te overwegen voor studies waarbij je veel met tekstdocumenten van Word of Pages werkt. Denk hierbij aan studies als rechten, communicatie en talenstudies. Ook is het een prima laptop voor studies waarbij je veel moet reizen, zoals journalistiek. Erg geschikt om in de collegezaal of in de trein op te werken, maar zoals gezegd: je kunt dan ook voor een nieuwere MacBook Air kiezen.

De MacBook 12-inch is niet meer verkrijgbaar bij Apple, we raden aan om in het tweedehands circuit te kijken.

Nog voordeliger: refurbished voor studenten

Naast een volledig nieuw exemplaar kun je natuurlijk ook kiezen voor een refurbished MacBook. Dit zijn gebruikte modellen, die helemaal zijn opgeknapt. Ze zijn nagekeken, schoongemaakt en functioneren weer als nieuw. Je kunt terecht bij diverse aanbieders. Het aanbod varieert, maar als je er snel bij bent voordat het nieuwe studiejaar begint heb je de meeste keuze.

Bekijk ook Refurbished MacBook: alles wat je moet weten Met een refurbished MacBook kun jij je een echte MacBook veroorloven, zonder dat je enorm veel geld kwijt bent. Met een refurbished MacBook weet je dat de laptop compleet is nagekeken, schoongemaakt en van nieuwe onderdelen voorzien. Dit moet je weten bij de aanschaf!

Wil je nog meer weten, of wil je na het lezen van deze gids meteen een MacBook kopen? Bekijk dan de MacBook die jou het meeste aanspreekt:

Waarop letten bij een MacBook voor studenten?

Wil je een MacBook voor je studie kopen, dan moet je rekening houden met een aantal punten:

#1 Welk schermformaat heb ik nodig?

#2 Is gewicht belangrijk?

#3 Welke kleur vind ik mooi?

#4 Hoeveel opslag heb ik nodig?

#5 Hoeveel processorkracht en werkgeheugen heb ik nodig?

#6 Hoeveel bescherming heb ik nodig?

#1 Het beste MacBook-schermformaat voor studenten: 13-inch

Apple heeft in feite twee schermformaten: 13-inch en 16-inch. Bij eerdere modellen kun je ook nog het 15-inch formaat tegenkomen en daarnaast zijn er in het verleden kleinere 11- en 12-inch MacBooks verschenen. Die zitten echter niet meer bij Apple in het assortiment.

Voor de meeste studenten zal de keuze zijn tussen 13-inch en 15/16-inch, de meest gangbare formaten. Weet je niet wat je moet kiezen, dan raden we aan om voor 13-inch te gaan. Deze modellen bieden namelijk de beste afweging tussen draagbaarheid, gebruiksduur en aanschafprijs. Een 13-inch MacBook is groot genoeg om comfortabel het scherm te kunnen aflezen. Moet je geconcentreerd werken, dan kun je relatief goedkoop een extern scherm aanschaffen die je thuis op je bureau neerzet, om aan werkstukken en verslagen te werken. Alleen als je een studie doet waarbij je met grote grafische afbeeldingen of videobewerking te maken krijgt, kan een groter scherm handig zijn. Hou er rekening mee dat een 15- of 16-inch MacBook ook meteen een stuk duurder is. Het kan dan goedkoper zijn om voor het zware werk een extern beeldscherm aan te schaffen.

Heb je gekozen voor 13-inch, dan heb je nog de keuze uit Air (lichte werkzaamheden) of Pro (het zware werk).

#2 Het beste MacBook-gewicht voor studenten: 1,3 kg

Omdat je als student vaak onderweg bent wil je een laptop die zo licht mogelijk is. Eigenlijk zou je dan de 12-inch MacBook moeten hebben, die met 920 gram een echte lichtgewicht is. Maar die raden we niet meer aan, tenzij je nog uit de voeten kunt met het model uit 2017.

De eerstvolgende opties zijn dan de 13″ MacBook Air en 13″ MacBook Pro, beide rond de 1,3 kilo. Kies je echter voor de 15-inch MacBook, dan gaat het al snel richting de twee kilo aan extra gewicht in je rugzak en dat gaat er tijdens een lange dag rondlopen op de campus wel inhakken.

#3 De beste kleur voor een studentenlaptop: spacegrijs of zilver

Kleur is uiteraard heel persoonlijk, maar wil je de maximale flexibiliteit, dan raden we aan om spacegrijs te kiezen. Mocht je later van plan zijn om je MacBook weer te verkopen, dan ben je het beste af met een neutrale kleur. Zilver is altijd de gebruikelijke kleur voor MacBooks geweest, maar spacegrijs is tegenwoordig dé kleur die iedereen wil hebben. Daardoor krijg je in no-time een mooie prijs op het moment dat je je MacBook weer wilt doorverkopen.

Bij de MacBook Air kun je daarnaast kiezen voor de kleur goud. Lekker opvallend en prima als je van plan bent je MacBook langere tijd te gebruiken, maar minder populair als tweedehands model.

#4 De ideale opslag voor een studie-MacBook: 256GB als het kan

Bij de instapmodellen kreeg je tot voor kort 128GB opslag. Je kunt hiervoor kiezen als je besluit om de meeste documenten online op te slaan. Dat laatste is wel zo verstandig, aangezien je niet wilt dat je belangrijke werkstukken kwijtraakt op het moment dat je MacBook wordt gestolen of kapot gaat.

Eigenlijk heb je niet zoveel lokale opslag op je MacBook nodig, maar als het qua budget lukt raden we aan om één stapje hoger te gaan, namelijk 256GB. Je hebt dan wat meer armslag om documenten lokaal op te slaan, zodat je er offline aan kunt werken. Uiteraard ligt dit wel aan het type studie dat je doet. Heb je veel softwarepakketten nodig die ruimte innemen, of moet je met grote bestanden werken, dan is meer opslag uiteraard beter.

De huidige MacBooks in het assortiment van Apple hebben minimaal 256GB opslag.

Uiteraard maak je regelmatig een backup van je MacBook met de ingebouwde Time Machine-functie. Die backups kun je bewaren op een externe harddisk of een NAS. Omdat je op je studentenkamer waarschijnlijk niet zo snel een NAS zult plaatsen is een externe harddisk of portable SSD de beste keuze. Je kunt kiezen uit meerdere modellen, merken en prijsniveau’s.

#5 Processorkracht en werkgeheugen: zo krachtig mogelijk

Wat processor en werkgeheugen (RAM) betreft is het lastig om advies te geven. Het ligt er namelijk maar net aan welke software je voor je studie nodig hebt. Moet je simulaties of animaties maken, dan is een zwaardere processor en meer werkgeheugen aan te raden. Voor studies waarbij je voornamelijk tekstdocumenten, spreadsheets en presentaties gaat maken is het instapmodel vaak al voldoende. Een snellere processor betekent weer een paar honderd euro extra en voor meer RAM ben je ook weer enkele honderden euro’s lichter. Het is vaak lastig om een MacBook achteraf te upgraden. Wat je echter wel kunt doen is een externe GPU (eGPU) aansluiten om de grafische prestaties te verbeteren, mocht je hebben besloten om te switchen naar een grafische studie.

Bekijk ook Wat is een eGPU en wat heb je eraan als Mac-gebruiker? Een eGPU wordt vooral gebruikt om laptops te voorzien van meer grafische power. In deze gids lees je wat een eGPU is en wat jij er als Mac(Book)-gebruiker aan hebt.

Bij het kiezen van jouw ideale MacBook moet je niet alleen letten op de kloksnelheid van de processor (bijvoorbeeld 1,7GHz), maar ook de Turbo Boost die de processor bij zwaardere belasting kan leveren. Ga je alleen maar notities en verslagen schrijven, dan kun je geld besparen door een zo goedkoop mogelijke MacBook te kiezen. Maar ga je aan de slag met creatieve software van Adobe of Final Cut Pro, dan heb je domweg meer power nodig. Het maakt ook verschil welke generatie processor erin zit (hoe nieuwer hoe beter) en of er sprake is van dual-core, quad-core of meer (hoe meer kernen, hoe beter). Het heeft vaak wel zin om iets extra te betalen voor een wat snellere processor of meer RAM, maar overdrijf het niet. Een volledig opgepimpte MacBook Pro kan al snel duizenden euro’s gaan kosten en dat heb je voor je studie waarschijnlijk niet nodig.

Werkgeheugen (RAM) moet je meteen goed kiezen, omdat het achteraf lastig te upgraden is. RAM staat voor Random Access Memory. Het is het korte termijn-geheugen van je MacBook en het wordt gebruikt voor opslag van data door toepassingen die je gebruikt. Hoe meer geheugen, hoe sneller de MacBook toegang heeft tot die data. Hoe meer software je gelijktijdig wilt gebruiken, hoe meer RAM je nodig hebt. Bij twijfel (als je budget het toelaat) zouden we kiezen voor één stapje hoger.

#6 Bescherming van je MacBook tijdens de studie: zoveel mogelijk

Je MacBook is een behoorlijke investering. Het is misschien wel de duurste aankoop die je ooit in je leven hebt gedaan. Zorg er dan ook voor dat hij zo goed mogelijk beschermd is. Dat kan op twee manieren: met een goede hoes en door extra garantie af te sluiten.

Met AppleCare+ kun je de garantie van je MacBook verlengen tot drie jaar. Je hoeft hier echter niet haastig over te beslissen: je kunt in de loop van het eerste jaar op elk moment AppleCare+ erbij aanschaffen. Het kost een paar honderd euro extra, maar als je regelmatig problemen met je MacBook hebt kan het een lifesaver zijn. Duik ook even in de mogelijkheden van een MacBook-verzekering. Soms valt de MacBook onder je inboedelverzekering, soms heb je er een aparte kostbaarhedendekking voor nodig. Mogelijk biedt jouw school of universiteit ook iets aan.

Alles over een MacBook kopen lees je in onderstaand artikel: