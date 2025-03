De nieuwe MacBook Air M4 is officieel en biedt betere specificaties dan de voorganger. Maar wat zijn de prijzen van de M4 MacBook Air en welke configuraties zijn er? Lees hier alles over de prijzen van de M4 MacBook Air in Nederland.

Apple’s instapmodel van de MacBook is een jaar na de M3-versie weer vernieuwd. Deze keer zit er een nieuwe M4-chip in de MacBook Air, maar er zijn ook wat andere specs verbeterd. Moet je daarvoor ook dieper in de buidel tasten? Dat gelukkig niet. Sterker nog: de prijzen van de MacBook Air M4 zijn gedaald! Tenzij je een losse upgrade erbij neemt, want die zijn juist iets duurder geworden. Er zijn weer diverse configuraties waar je uit kan kiezen.

Prijzen M4 MacBook Air

Net als voorheen zijn er weer twee formaten waar je uit kan kiezen: 13- en 15-inch. Alle modellen zijn voorzien van dezelfde M4-chip, maar er zijn wel andere aspecten in de configuratie die van invloed zijn op de prijs van de M4 MacBook Air. Zo kun je kiezen voor een upgrade van de GPU, maar ook voor extra werkgeheugen en opslag.

De nieuwe M4 MacBook Air is vanaf nu te bestellen, met een release in de winkels binnnenkort. Dit zijn in het kort de prijzen van de M4 MacBook Air in Nederland:

Prijs 13-inch MacBook Air M4 2025

In totaal zijn er drie standaardconfiguraties van de 13-inch MacBook Air M4-chip, die verschillen qua opslag, werkgeheugen en grafische kracht. Dit zijn de exacte prijzen van de verschillende uitvoeringen:

13-inch Instap €1.299 13-inch display

M4-chip

10‑core CPU

8‑core GPU

16 GB RAM

256 GB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten

Usb-stroomadapter van 30W Bekijk bij Apple 13-inch Upgrade €1.529 13-inch display

M4-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten

Usb-stroomadapter van 35W (2 poorten) Bekijk bij Apple 13-inch Top €1.759 13-inch display

M4-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

24 GB RAM

512GB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 5-poorten

Usb-stroomadapter van 35W (2 poorten) Bekijk bij Apple

13-inch, M4, 16GB RAM, 256GB opslag Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 8-core GPU

16GB werkgeheugen

256GB opslag

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

Usb-c-lichtnetadapter van 30W

Prijs: €1.199,- Upgradeprijzen: 10-core CPU, 10-core GPU: +€125,-

24GB werkgeheugen: +€250,-

32GB werkgeheugen: +€500,-

512GB opslag: +€250,-

1TB opslag: +€500,-

2TB opslag: +€1.000,-

Usb-c-lichtnetadapter 35W 2 poorten +€20,-

Usb-c-lichtnetadapter 70W: +€20,-

13-inch, M4, 16GB RAM, 512GB opslag Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

16GB werkgeheugen

512GB opslag

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

Usb-c-lichtnetadapter van 35W 2 poorten

Prijs: €1.449,- Upgradeprijzen: 24GB werkgeheugen: +€250,-

32GB werkgeheugen: +€500,-

1TB opslag: +€250,-

2TB opslag: +€750,-

13-inch, M4, 24GB RAM, 512GB opslag Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

24GB werkgeheugen

512GB opslag

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

Usb-c-lichtnetadapter van 35W 2 poorten

Prijs: €1.699,- Upgradeprijzen: 32GB werkgeheugen: +€250,-

1TB opslag: +€250,-

2TB opslag: +€750,-

Prijzen 15-inch MacBook Air M4 2025

Ook de 15-inch MacBook Air M4 van 2025 is verkrijgbaar in drie configuraties, waarbij de opslag en hoeveelheid werkgeheugen van elkaar verschillen.

15-inch Instap €1.499 15-inch display

M4-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB RAM

256 GB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten

Usb-stroomadapter van 35W (2 poorten) Bekijk bij Apple 15-inch Upgrade €1.749 15-inch display

M4-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten

Usb-stroomadapter van 35W (2 poorten) Bekijk bij Apple 15-inch Top €1.999 15-inch display

M4-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

24 GB RAM

512GB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten

Usb-stroomadapter van 35W (2 poorten) Bekijk bij Apple

15-inch, M4, 16GB RAM, 256GB opslag Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

16GB werkgeheugen

256GB opslag

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

Usb-c-lichtnetadapter 35W 2 poorten

Prijs: €1.499,- Upgradeprijzen: 24GB werkgeheugen: +€250,-

32GB werkgeheugen: +€500,-

512GB opslag: +€230,-

1TB opslag: +€500,-

2TB opslag: +€1.000,-

15-inch, M4, 16GB RAM, 512GB opslag Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

16GB werkgeheugen

512GB opslag

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

Usb-c-lichtnetadapter 35W 2 poorten

Prijs: €1.749,- Upgradeprijzen: 24GB werkgeheugen: +€250,-

32GB werkgeheugen: +€500,-

1TB opslag: +€250,-

2TB opslag: +€750,-

15-inch, M4, 24GB RAM, 512GB opslag Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

24GB werkgeheugen

512GB opslag

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

Usb-c-lichtnetadapter 35W 2 poorten

Prijs: €1.999,- Upgradeprijzen: 32GB werkgeheugen: +€250,-

1TB opslag: +€250,-

2TB opslag: +€750,-

Is het voor jou toch te duur? Je kan bij diverse winkels ook nog steeds de M3 MacBook Air uit 2024 kopen, die soms nog iets. Voor de meest actuele prijzen check je daarvoor onze prijsvergelijkers. Check wel goed dat je kiest voor modellen met 16GB RAM, die sinds afgelopen oktober de standaard geworden zijn.

Prijzen 13-inch MacBook Air 2024 met M3-chip

Prijzen 15-inch MacBook Air 2024 met M3-chip