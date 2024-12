Wanneer kunnen we de volgende iPad Pro verwachten en wat zit erin qua vernieuwingen? Op deze pagina houden we je op de hoogte van de release van de iPad Pro M5, die in 2025 of 2026 wordt verwacht.

De nieuwe iPad Pro met Apple M5-chip komt hoogstwaarschijnlijk volgend jaar op de markt, opnieuw in een 11- en 13-inch variant. Apple staat erom bekend dat de iPad Pro-lijn voortdurend wordt verbeterd. Na de release van de iPad Pro M4 in mei 2024 duiken alweer de eerste geruchten op over de opvolger, de iPad Pro M5. De eerste geruchten suggereren dat de achtste generatie iPad Pro niet alleen sneller zal zijn, maar ook voorzien is van een compleet nieuw schermtype. In dit artikel praten we je bij over de nieuwste ontwikkelingen.

Release iPad Pro M5: wanneer komt de volgende?

Apple heeft een drukke agenda voor de komende maanden. Er wordt gesproken over een opvouwbare iPhone, een HomePod met display en een compleet nieuwe iPhone 17 Air. Maar ook bij de iPad Pro weten we dat Apple hier altijd de nieuwste technologie in probeert te steken. Zo was de iPad Pro 2024 het allereerste product met M4-chip en ook voor de opvolger zijn de verwachtingen hoog gespannen. Apple zou bezig zijn met een iPad Pro met M5-chip, zo zeggen meerdere bronnen. Over de releasedatum zijn de deskundigen minder eensgezind en dat is niet zo vreemd, want er zit geen vast patroon in de releasedata van eerdere iPad Pro’s:

7e generatie iPad Pro: mei 2024

6e generatie iPad Pro: oktober 2022

5e generatie iPad Pro: april 2021

4e generatie iPad Pro: mei 2020

Geruchtenlekker Jukanlosreve denkt dat er voor het einde van 2025 een iPad Pro M5 op de markt komt. Hij baseert zich daarbij op uitspraken van Park Kyung-woo, senior onderzoeker bij LG Display. Apple-analist Ming Chi Kuo denkt echter dat de iPad Pro met M5-chip al iets eerder komt. De massaproductie zou al in het tweede kwartaal van 2025 beginnen, zodat het apparaat in de zomermaanden of de tweede helft van dat jaar op de markt komt.

Mark Gurman van Bloomberg ziet wel een patroon in de releasedata van de iPad Pro: er zit volgens grofweg steeds 18 maanden tussen. Hij bevestigt dat er een iPad Pro M5 aan komt, maar verwacht dat deze pas tussen eind 2025 en begin 2026 in de winkel ligt. Hij denkt dat er naast de M5-chip niet zoveel gaat veranderen. Apple houdt waarschijnlijk vast aan het design uit 2024.

Gurman schreef in zijn nieuwsbrief van 27 oktober 2024:

Wat betreft de vraag wanneer we de volgende iPad Pro kunnen verwachten, het bedrijf heeft dat apparaat in het verleden ongeveer elke 18 maanden geüpdatet. Aangezien de M5-chip naar verwachting eind volgend jaar wordt verwacht, lijkt het waarschijnlijk dat de volgende iPad Pro pas eind 2025 of in de eerste helft van 2026 zal verschijnen. Andere grote veranderingen zou ik uitsluiten, aangezien het huidige ontwerp pas zes maanden oud is.

Ook minder bekende (al dan niet zelfbenoemde) experts hebben zich aan voorspellingen gewaagd, zoals @aaronp613. Al deze mensen verwachten dat de iPad Pro 8e generatie eind 2025 op de markt komt. De eveneens verwachte 11e generatie standaard iPad zal waarschijnlijk iets eerder komen, namelijk in het voorjaar van 2025.

Verwachte vernieuwingen iPad Pro M5

De iPad Pro 8e generatie krijgt naar verwachting hetzelfde design, met rechte randen, een aluminium frame en een erg platte behuizing. Nieuwe kleuren hoeven we niet te verwachten. Apple houdt bij de Pro-modellen meestal vast aan de serieuze kleuren spacezwart en zilver. We verwachten varianten in de formaten 11-inch en 13-inch, beide met 120Hz ProMotion scherm voor soepel scrollen. ProMotion is een schermtechniek die tot nu toe is voorbehouden aan de Pro-modellen.

Sinds 2024 is de iPad Pro al voorzien van een OLED-scherm, dus we verwachten niet dat Apple op dit gebied nog verbeteringen gaat doorvoeren. Deze displaytechnologie biedt diepere zwarttinten, een hoger contrast en betere kleurnauwkeurigheid dan de LCD- en zelfs de miniLED-schermen.

De achtste generatie iPad Pro zal vrijwel zeker draaien op de M5-chip, die door TSMC wordt gefabriceerd volgens het 3nm-proces. Deze chip is energiezuiniger en levert verbeterde CPU- en GPU-prestaties met een focus op AI en machine learning. Naast de M5-chip kunnen we in de duurdere modellen tot 16GB of zelfs 32GB RAM verwachten en opslag tot 2 terabyte. Apple is ook bezig met het ontwikkelen van een eigen 5G-modem, die in de nieuwe iPads kan worden gebruikt. Tot slot zou Apple de usb-c-poort een upgrade kunnen geven met ondersteuning voor Thunderbolt 5 en sneller opladen. In het verleden zijn er ook wel eens geruchten geweest over draadloos opladen in de iPad Pro, dus wellicht dat dat er in 2025 alsnog van gaat komen.

Op de usb-c-poort van huidige iPads kun je al allerlei accessoires aansluiten.

iPad Pro 2025: prijs en beschikbaarheid

De prijs van de volgende iPad Pro zal waarschijnlijk op hetzelfde niveau blijven. Op basis van eerdere prijzen is dit wat we verwachten:

Afhankelijk van de configuratie kan de prijs oplopen tot boven de €2.000,- en voor extra functies zoals een scherm met nanotextuur en de Cellular-functie moet je ook extra betalen. Meestal start de pre-order op de dag van de aankondiging en komt het product een week later op de markt.

